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Hà Tĩnh luyện quân, sẵn sàng tranh tài Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Điểm tựa sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ càng trong thời gian qua, đội Hà Tĩnh quyết tâm thi đấu tốt, lọt tốp 6 đội mạnh nhất Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026.

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Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 8-23/8 với sự tham gia của 27 đội bóng trên toàn quốc. Các VĐV đội trẻ Hà Tĩnh thời gian qua đã nỗ lực tập luyện với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.
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Đội trẻ Hà Tĩnh tham gia giải đấu với tổng cộng 14 VĐV, tất cả đều trưởng thành từ lò đạo tạo bóng chuyền nam Hà Tĩnh. Trong đó có một số VĐV nổi trội như: chủ công Nguyễn Thái Bảo, đối chuyền Trần Quang Vũ, chủ công Nguyễn Trần Hải Đăng... Dẫn dắt đội bóng là HLV trưởng Phạm Quang Dũng.
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Ban huấn luyện cùng cácVĐV tập trung hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao khả năng phối hợp trong đội hình, rèn luyện thể lực và bản lĩnh thi đấu nhằm hướng đến mục tiêu đạt kết quả cao tại giải.
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Các bài tập bắt bước một được thực hiện với cường độ cao nhằm nâng cao khả năng đỡ phát bóng và tổ chức tấn công. Ở khu vực giữa sân, các chuyền hai liên tục phối hợp cùng chủ công và phụ công, rèn những miếng đánh nhanh và các phương án tấn công đa dạng.
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Bên cạnh việc củng cố hệ thống chiến thuật, các cầu thủ trẻ cũng được chú trọng nâng cao khả năng xử lý tình huống, duy trì sự ổn định trong khâu phòng ngự và tấn công. Tinh thần hứng khởi cùng quyết tâm cao của toàn đội là tín hiệu tích cực trước ngày bước vào sân chơi quan trọng nhất dành cho lứa VĐV trẻ trong năm.
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Dù cường độ tập luyện khá nặng, các VĐV trẻ vẫn duy trì tinh thần tập trung và quyết tâm cao. Sau mỗi pha bóng chưa đạt yêu cầu, các VĐV nhanh chóng trao đổi với huấn luyện viên, điều chỉnh động tác. "Được tham dự giải đấu là cơ hội để tôi được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Hy vọng tôi và các đồng đội sẽ thi đấu thật tốt, hoàn thành mục tiêu đề ra" - chủ công Nguyễn Thái Bảo chia sẻ.
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Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026 có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng kế cận cho bóng chuyền Việt Nam. Đối với trẻ Hà Tĩnh, giải không chỉ là cơ hội để hướng đến thành tích mà còn là dịp để các VĐV khẳng định sự trưởng thành sau quá trình tập luyện và thi đấu.
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HLV Phạm Quang Dũng chia sẻ: "Thời gian qua, toàn đội đã nỗ lực tập luyện, cải thiện những điểm yếu, tăng cường thể lực cùng các mảng miếng tấn công. Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế để các cầu thủ thi đấu hưng phấn hơn. Đội quyết tâm lọt tốp 6 đội mạnh nhất giải ở nội dung nam".

Danh sách các đội tham dự Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026

Nội dung nam (gồm 12 đội): Thể Công Tân Cảng, Biên Phòng MB, TPHCM, Tây Ninh, Hà Nội, An Giang, SKH Life Khánh Hòa, Ninh Bình, Vĩnh Long, Công an TPHCM, Đà Nẵng và Hà Tĩnh.

Nội dung nữ (gồm 15 đội): Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang, Đắk Lắk, TPHCM, Hưng Yên, Tây Ninh, Vĩnh Long, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa, Phú Thọ.

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#Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026 #Đội trẻ Hà Tĩnh #Bóng chuyền Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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