Hà Tĩnh luyện quân, sẵn sàng tranh tài Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia

(Baohatinh.vn) - Điểm tựa sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ càng trong thời gian qua, đội Hà Tĩnh quyết tâm thi đấu tốt, lọt tốp 6 đội mạnh nhất Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026.
Các bài tập bắt bước một được thực hiện với cường độ cao nhằm nâng cao khả năng đỡ phát bóng và tổ chức tấn công. Ở khu vực giữa sân, các chuyền hai liên tục phối hợp cùng chủ công và phụ công, rèn những miếng đánh nhanh và các phương án tấn công đa dạng.
Bên cạnh việc củng cố hệ thống chiến thuật, các cầu thủ trẻ cũng được chú trọng nâng cao khả năng xử lý tình huống, duy trì sự ổn định trong khâu phòng ngự và tấn công. Tinh thần hứng khởi cùng quyết tâm cao của toàn đội là tín hiệu tích cực trước ngày bước vào sân chơi quan trọng nhất dành cho lứa VĐV trẻ trong năm.
Danh sách các đội tham dự Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026
Nội dung nam (gồm 12 đội): Thể Công Tân Cảng, Biên Phòng MB, TPHCM, Tây Ninh, Hà Nội, An Giang, SKH Life Khánh Hòa, Ninh Bình, Vĩnh Long, Công an TPHCM, Đà Nẵng và Hà Tĩnh.
Nội dung nữ (gồm 15 đội): Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang, Đắk Lắk, TPHCM, Hưng Yên, Tây Ninh, Vĩnh Long, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa, Phú Thọ.
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