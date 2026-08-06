Hà Tĩnh luyện quân, sẵn sàng tranh tài Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia

Vì sao ngày càng có nhiều cầu thủ thi đấu tốt ngoài tuổi 35? 27/07/2026 08:09 Bác sĩ một CLB ở giải VĐQG Tây Ban Nha lý giải việc giới cầu thủ ngày càng kéo dài sự nghiệp thi đấu nhà nghề, khi 30 tuổi không còn là mốc giới hạn.

Bóng chuyền Việt Nam thắng nghẹt thở Thái Lan, vô địch SEA V.Cup 26/07/2026 21:44 Tối 26/7, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết nghẹt thở để lần đầu tiên vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Bóng chuyền nam Việt Nam hạ Indonesia, gặp Thái Lan ở chung kết 26/07/2026 04:00 Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước chủ nhà Indonesia, thắng 3-1 để giành quyền vào chung kết chặng 2 SEA V.Cup, gặp Thái Lan.

Những cú đấm “vượt nghịch cảnh” của Muay Thái Hà Tĩnh 25/07/2026 06:00 Liên tiếp giành 11 huy chương tại các sân chơi lớn trong nửa đầu năm 2026 và có 2 VĐV góp mặt trong đội tuyển quốc gia, Muay Thái Hà Tĩnh đang cho thấy sự vươn mình mạnh mẽ.

Hàng loạt HLV ra đi sau World Cup 2026 24/07/2026 13:56 18 nhà cầm quân đã rời vị trí sau World Cup 2026, theo diện bị sa thải, chủ động từ chức hoặc hết hạn hợp đồng.

Nữ võ sĩ trẻ Hà Tĩnh bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Pencak Silat châu Á 23/07/2026 10:27 VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi của Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định mình trên đấu trường quốc tế khi xuất sắc giành HCV tại Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026, góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp thứ nhất toàn đoàn.

Chelsea công bố cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử 22/07/2026 11:07 Hôm 21/7, Chelsea hoàn tất vụ tuyển mộ Morgan Rogers từ Aston Villa với giá 158 triệu USD, biến tiền đạo thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử.

Tay vợt 8 tuổi người Hà Tĩnh giành HCĐ giải cầu lông trẻ quốc gia 19/07/2026 05:32 VĐV Trần Đình Minh Đăng (SN 2018, trú xã Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành huy chương đồng nội dung đơn nam U9 tại Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026.

Khởi đầu mới của đối chuyền Đinh Văn Phương trong màu áo tuyển quốc gia 19/07/2026 05:10 Sau 2 lần lỡ hẹn, đối chuyền Đinh Văn Phương (SN 2002) đã chính thức có tên trong danh sách đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự SEA V.Cup 2026. Đây là cơ hội để tay đập thuộc biên chế Hà Tĩnh thể hiện bản thân.

Chính sách hỗ trợ đặc biệt tại Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên 2026 18/07/2026 18:00 Chiều 18/7, tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hội Golf Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026. Giải đấu được Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ, do UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

FIFA điều tra đội tuyển Argentina 17/07/2026 10:42 FIFA xác nhận đang xem xét khả năng xử lý đội tuyển Argentina, sau khi các cầu thủ giương biểu ngữ chính trị về quần đảo Falklands (Malvinas) sau trận thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.

Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng chuyền chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 16/07/2026 10:56 Giải Bóng chuyền nam, nữ năm 2026 của Công ty Formosa Hà Tĩnh đã thu hút 156 vận động viên tham gia, hứa hẹn tạo nên những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

Cậu bé 8 tuổi người Hà Tĩnh giành huy chương cầu lông quốc gia 14/07/2026 05:03 Chỉ mới 8 tuổi nhưng em Trần Đình Minh Đăng (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tạo dấu ấn đáng nhớ khi giành HCĐ tại Giải Vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026.

Vận động viên Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Vô địch Karate Đông Nam Á 12/07/2026 15:55 Các võ sĩ Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc trong màu áo đội tuyển Karate Việt Nam tại Giải Vô địch Karate Đông Nam Á năm 2026, trong đó, VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm giành 2 huy chương vàng, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển quốc gia.

Phường Hoành Sơn tổ chức thành công giải bóng chuyền nam năm 2026 12/07/2026 13:08 Trải qua 15 trận đấu gay cấn, hấp dẫn, Giải Bóng chuyền nam phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) năm 2026 đã kết thúc thành công với chức vô địch thuộc về đội bóng chuyền TDP Hồng Sơn.

Sôi nổi Giải Pickleball Sypik junior Hà Tĩnh Open tranh cúp Vân Anh Spa 09/07/2026 04:57 Giải Pickleball Sypick Junior Hà Tĩnh tranh cúp Vân Anh Spa được tổ chức quy mô, bài bản, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho tất cả các vận động viên trẻ đam mê pickleball được giao lưu, cọ xát và nâng cao chuyên môn.

Hà Tĩnh xếp thứ tư toàn đoàn tại giải thể thao người khuyết tật 08/07/2026 15:32 Với thành tích 8 huy chương, đoàn Hà Tĩnh đã xếp thứ 4 toàn đoàn tại Giải Vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua người khuyết tật năm 2026.

Lê Quang Liêm làm HLV trưởng tuyển cờ vua nữ Mỹ 28/06/2026 04:46 Đại kiện tướng Việt Nam được Liên đoàn Cờ vua Mỹ (US Chess) bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển cờ vua nữ Mỹ tham dự Olympiad 2026.

Rèn tâm, dưỡng tính cho thế hệ trẻ từ võ cổ truyền 25/06/2026 05:10 Với những giá trị về rèn luyện thể chất, ý chí và nhân cách, võ cổ truyền ngày càng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi Hà Tĩnh tham gia tập luyện, đặc biệt trong dịp hè

Vợ chồng VĐV Hà Tĩnh góp sức mang về 2 HCV châu Á cho điền kinh Việt Nam 22/06/2026 05:05 Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc và Trần Đình Sơn của Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 2 HCV tại Giải Điền kinh các nội dung tiếp sức vô địch châu Á diễn ra ở Trung Quốc.

Nữ võ sĩ Hà Tĩnh giành 2 huy chương tại giải karate châu Á 21/06/2026 05:46 Tại Giải Vô địch Karate châu Á 2026 đang diễn ra ở Indonesia, nữ võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (quê Hà Tĩnh) đã đóng góp 2 tấm huy chương vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam.

VĐV Hà Tĩnh giành 15 huy chương tại Giải Pencak Silat trẻ quốc gia 20/06/2026 12:17 Tại Giải Vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2026, đoàn Hà Tĩnh tham gia 24 VĐV giành được 15 huy chương.

Kết nối đam mê qua những mùa World Cup 12/06/2026 09:00 World Cup là ngày hội được mong chờ nhất của người hâm mộ bóng đá thế giới. Với nhiều thế hệ người Hà Tĩnh, những đêm thức trắng bên chiếc tivi cũ chập chờn, những lần cả xóm tập trung dõi theo trái bóng tròn đã trở thành ký ức đẹp.

Lễ khai mạc World Cup 2026 chớp nhoáng 12/06/2026 04:23 Lễ khai mạc World Cup 2026 chỉ diễn ra khoảng 16 phút trên sân Azteca, khiến nhiều người bất ngờ so với 30 phút ở những kỳ trước.

Người Hà Tĩnh háo hức chờ đón World Cup 2026 11/06/2026 14:09 Những ngày qua, không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa khắp Hà Tĩnh. Người hâm mộ háo hức cập nhật thông tin, lịch thi đấu của các đội tuyển, trong khi nhiều quán cà phê cũng tất bật chuẩn bị màn hình LED, tivi để phục vụ khách hàng theo dõi các trận đấu.

Mỹ trục xuất trọng tài World Cup ngay tại sân bay 09/06/2026 09:14 Trọng tài FIFA, Omar Artan vừa bị cơ quan chức năng Mỹ trục xuất ngay khi đặt chân đến sân bay quốc tế Miami trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.

6 đội tranh tài Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII 06/06/2026 09:40 Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 6 đội bóng với hơn 100 phóng viên, nhà báo, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực miền Trung tham gia tranh tài, cống hiến những pha bóng hấp dẫn.

Nam sinh Hà Tĩnh vô địch giải Pickleball quốc tế tại Malaysia 31/05/2026 07:50 Em Đào Nguyễn Bảo Nam (lớp 7A4, Trường Albert Einstein Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành chức vô địch tại giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship diễn ra tại Malaysia.

World Cup 2026: Tiệc bóng đá giữa những khung giờ khắc nghiệt với người hâm mộ Việt Nam 30/05/2026 06:31 World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam sẽ bị thử thách bởi phần lớn các trận diễn ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng do chênh lệch múi giờ.