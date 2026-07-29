Cựu libero bóng chuyền nam Hà Tĩnh tỏa sáng tại SEA V.Cup

Đội bóng chuyền nam Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V.CUP 2026. Ảnh Internet.

Bước vào chặng 2 SEA V.Cup 2026, Cao Đức Hoàng không phải sự lựa chọn số một ở vị trí libero. HLV Federico Rampazzo tiếp tục đặt niềm tin vào libero kỳ cựu Trịnh Duy Phúc. Tuy nhiên, những trận đấu đầu tiên đã bộc lộ vấn đề mà tuyển Việt Nam gặp phải trong nhiều năm qua.

Đó là khâu bắt bước 1 thiếu ổn định khiến chuyền 2 Đinh Văn Duy không có đủ điều kiện để triển khai lối chơi tốc độ. Nhiều tình huống buộc phải chuyền bóng ở tư thế khó khiến các phương án tấn công trở nên đơn điệu, dễ bị hàng chắn đối phương bắt bài.

Thất bại 2-3 trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam chỉ xếp nhì bảng B và phải chạm trán Indonesia ở trận bán kết. Trước đối thủ được đánh giá rất cao, HLV Federico Rampazzo quyết định tạo ra sự thay đổi khi trao cơ hội đánh chính cho Cao Đức Hoàng.

Libero Cao Đức Hoàng có những pha bắt bước 1 ổn định, tạo điều kiện để đội tuyển Việt Nam có những pha tấn công đa dạng. Ảnh Internet.

Ngay từ những pha bóng đầu tiên, libero sinh năm 1998 đã mang đến sự khác biệt. Khả năng di chuyển linh hoạt, đọc điểm rơi tốt giúp anh xử lý gọn gàng nhiều cú phát bóng khó của đối phương. Quan trọng hơn, chất lượng chuyền 1 được cải thiện rõ rệt. Những đường bắt bước 1 ổn định của Đức Hoàng đưa bóng đến đúng vị trí mong muốn, tạo điều kiện để chuyền 2 Đinh Văn Duy triển khai lối chơi đúng ý đồ chiến thuật.

Khi không còn phải liên tục sửa những đường chuyền 1 lỗi, Đinh Văn Duy có thêm thời gian và không gian để phát huy khả năng điều phối. Chuyền 2 của tuyển Việt Nam liên tục thực hiện những pha phân phối bóng biến hóa, kéo giãn hàng chắn Indonesia bằng các miếng đánh nhanh, đánh sau đầu hay phối hợp trung lộ. Nhờ đó, những mũi tấn công như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương hay các phụ công đều có nhiều khoảng trống hơn để dứt điểm.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bắt bước 1, Cao Đức Hoàng còn nhiều lần khiến người hâm mộ phấn khích bằng những pha cứu bóng đầy lăn xả. Không ít tình huống tưởng như đối phương đã ghi điểm, libero này vẫn kịp lao người cứu bóng, giữ nhịp thi đấu cho đội tuyển. Những pha bóng ấy không chỉ cứu một điểm số, mà còn tiếp thêm sự hưng phấn và tinh thần chiến đấu cho toàn đội.

Đức Hoàng luôn thi đấu tự tin, khiến người hâm mộ phấn khích bằng những pha cứu bóng đầy lăn xả.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia, Cao Đức Hoàng tiếp tục được HLV Federico Rampazzo tin tưởng trong trận chung kết gặp Thái Lan. Một lần nữa, anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng sau của tuyển Việt Nam thi đấu chắc chắn hơn, khâu chuyền 1 duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu, tạo nền tảng để các mũi tấn công phát huy hiệu quả. Chiến thắng 3-2 trước Thái Lan không chỉ giúp tuyển Việt Nam đòi lại "món nợ" ở vòng bảng mà còn mang về chức vô địch SEA V Cup đầu tiên trong lịch sử.

Danh hiệu này cũng là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Cao Đức Hoàng. Trước đó, anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia năm 2025 và góp mặt tại SEA V.League cùng SEA Games 33. Tuy nhiên, dấu ấn chưa thực sự rõ nét khi anh gặp chấn thương ở SEA V.League, còn tuyển Việt Nam chỉ xếp hạng tư tại SEA Games. SEA V.Cup 2026 vì thế trở thành giải đấu đánh dấu bước trưởng thành của libero quê Nghệ An trong màu áo đội tuyển.

Cao Đức Hoàng cùng đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh.

Cao Đức Hoàng không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung. Bén duyên với bóng chuyền ở đội bóng chuyền Quân khu 4, năm 2018, Đức Hoàng gia nhập đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh.

Anh sớm bộc lộ tố chất ở vị trí libero với khả năng phản xạ nhanh, di chuyển linh hoạt và tinh thần thi đấu máu lửa. Anh cùng Hà Tĩnh giành hạng 4 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 – thành tích tốt nhất của đội trong nhiều năm, đồng thời giành hạng 3 Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023. Năm 2024, anh chia tay đội bóng để khoác áo Thể Công Tân Cảng, nhưng luôn nhận được sự dõi theo của người hâm mộ Hà Tĩnh.

SEA V.Cup 2026 mở ra hành trình mới với libero Cao Đức Hoàng. Ảnh Internet.

SEA V.Cup 2026 mở ra một trang sử mới cho bóng chuyền nam Việt Nam. Với riêng Cao Đức Hoàng, chức vô địch ấy không chỉ là tấm HCV đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia, mà còn là lời khẳng định cho sự trưởng thành của bản thân.

Từ chỗ không phải lựa chọn ưu tiên, anh đã chinh phục niềm tin của ban huấn luyện bằng màn trình diễn thuyết phục ở những trận đấu quan trọng nhất. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ ấy, Cao Đức Hoàng hoàn toàn có thể trở thành chốt chặn số một của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong những mục tiêu lớn phía trước.