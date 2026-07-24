Hàng loạt HLV ra đi sau World Cup 2026

Áp lực tại World Cup luôn rất lớn, và khi không đạt được mục tiêu, HLV thường phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Tại World Cup 2026, từ ngày khai mạc đến thời điểm Tây Ban Nha nâng Cup vàng tại New Jersey (Mỹ) ngày 19/7, đã có hơn một phần ba nhà cầm quân rời ghế nóng. Con số này có thể còn tăng thêm khi các đội tuyển tiến hành đánh giá về hành trình sau giải đấu.

HLV Hong Myung-bo (áo đen) chỉ đạo học trò, trong trận Hàn Quốc gặp Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: Reuters

Khởi đầu của làn sóng thay tướng là ngày 15/6, khi Liên đoàn Bóng đá Tunisia sa thải HLV Sabri Lamouchi chỉ một ngày sau trận ra quân thua Thụy Điển 1-5. Người kế nhiệm ông, Herve Renard cũng không thể xoay chuyển tình hình. Đội bóng châu Phi tiếp tục thua đậm Nhật Bản 0-4 và Hà Lan 1-3, dừng bước ngay vòng bảng. Ngày 4/7, Renard cũng rời nhiệm sở.

Sau khi vòng bảng khép lại, một loạt đồng nghiệp phải nối gót Lamouchi. Hong Myung-bo bị công kích dữ dội và phải ra đi do Hàn Quốc chỉ đứng thứ ba bảng A sau Mexico và Nam Phi, chỉ giành được ba điểm nên không đủ để lọt nhóm các đội thứ ba có thành tích tốt.

Miroslav Koubek (CH Czech), Steve Clarke (Scotland), Marcelo Bielsa (Uruguay), Jamal Sellami (Jordan) cũng mất việc vì hoàn cảnh tương tự.

Thất bại ở vòng 1/16 trước Morocco cũng khiến HLV Ronald Koeman phải kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ở Hà Lan. "Chúng tôi đều mơ về một World Cup có thể làm nên lịch sử", ông nói về quyết định từ chức. "Điều đó đã không xảy ra. Không ai thất vọng hơn tôi. Khi là HLV trưởng ĐTQG, bạn phải chịu trách nhiệm cho điều đó".

Đến ngày 1/7, Sebastian Beccacece cũng nói lời chia tay Ecuador. Đại diện Nam Mỹ đánh bại Đức ở vòng bảng để đi tiếp, nhưng thua đồng chủ nhà Mexico 0-2 tại sân Azteca. Đồng nghiệp của ông, Vladimir Petkovic bị sa thải sau khi Algeria thua Thụy Sĩ 0-2 ở vòng 1/16.

HLV Ronald Koeman (áo đen) trước trận Hà Lan thua Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân BBVA, Guadalupe, Monterrey, Mexico ngày 29/6/2026. Ảnh: Reuters

Đức tiếp tục trải qua kỳ World Cup đáng quên khi lần thứ ba liên tiếp không thể vào vòng 1/8. HLV Julian Nagelsmann muốn ở lại, nhưng Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã bỏ ra khoản đền bù 7 triệu USD để chấm dứt hợp đồng vào ngày 3/7, mở đường cho Jurgen Klopp tiếp quản vị trí.

Carlos Queiroz cũng rời Ghana sau giải đấu. Hồi tháng 4, ông được bổ nhiệm theo hợp đồng ngắn hạn để dẫn dắt đội bóng châu Phi tại World Cup 2026. Ghana vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, trước khi thua Colombia 0-1 ở vòng 1/16.

HLV Pape Thiaw chịu số phận tương tự. Senegal chỉ vừa đủ điều kiện vào vòng knock-out với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt thứ tám. Tại đây, đại diện châu Phi dẫn Bỉ 2-0 đến phút 85, nhưng thua ngược 2-3. Thiaw bị sa thải ngày 11/7.

HLV Didier Deschamp (áo vest) thất vọng sau trận Pháp thua Anh ở trận tranh giải ba World Cup 2026 tại Miami Gardens, Florida, Mỹ ngày 18/7/2026. Ảnh: Reuters

Những cuộc chia tay ở giai đoạn cuối giải. 11 ngày sau khi Bỉ bị loại, HLV Rudi Garcia xác nhận không tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ". Ba HLV khác cũng không được gia hạn hợp đồng sau khi bị loại khỏi World Cup 2026, gồm Zlatko Dalic (Croatia), Roberto Martinez (Bồ Đào Nha) và Javier Aguirre (Mexico).

HLV Didier Deschamps cũng chia tay Pháp sau trận thua Anh 4-6 ở trận tranh giải ba, theo một quyết định đã được thông báo từ trước giải. Ông khép lại hành trình 14 năm đầy thăng trầm cùng ĐTQG, với những dấu mốc như vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và Euro 2016.

Kế nhiệm Deschamps nhiều khả năng là Zinedine Zidane, đồng đội cũ của ông trong thế hệ vàng từng vô địch World Cup 1998.

Tương lai của Lionel Scaloni thì bỏ ngỏ, sau thất bại ở chung kết World Cup 2026. Hợp đồng của nhà cầm quân 48 tuổi với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) sẽ hết hạn cuối năm nay và khả năng gia hạn được đánh giá không cao.