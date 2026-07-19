Khởi đầu mới của đối chuyền Đinh Văn Phương trong màu áo tuyển quốc gia

Đinh Văn Phương (số 16) sẽ cùng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026. Ảnh: Bùi Minh Cần.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã triệu tập 17 VĐV tham dự SEA V.Cup 2026. Giải đấu được chia thành 2 chặng, chặng 1 diễn ra từ ngày 15 - 19/7 tại Philippines; chặng 2 từ ngày 22 - 26/7 tại Indonesia. Ở chặng 1, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã để thua 0-3 trước Indonesia trong trận bán kết, qua đó gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3 vào hôm nay.

Trong danh sách chặng 2 có sự góp mặt của đối chuyền Đinh Văn Phương, niềm hy vọng lớn nhất của bóng chuyền Hà Tĩnh ở thời điểm hiện tại. Sở hữu những cú đập uy lực nên được người hâm mộ đặt biệt danh “Phương lựu đạn”, nhưng con đường lên đội tuyển của anh từng nhiều lần dang dở vì chấn thương. Năm 2023, Đinh Văn Phương 2 lần được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhưng đều phải dừng bước trước thời điểm chốt danh sách cuối cùng.

Lần trở lại này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với đối chuyền quê Thanh Hóa. Sau quãng thời gian kiên trì điều trị chấn thương, âm thầm tập luyện và tìm lại phong độ, Đinh Văn Phương đã được ban huấn luyện trao cơ hội góp mặt trong thành phần chính thức dự SEA V.Cup 2026.

Sau nhiều lần lỡ cơ hội, giờ đây Đinh Văn Phương đã có cơ hội thể hiện mình trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Bùi Minh Cần.

Chia sẻ sau khi nhận tin vui, Đinh Văn Phương không giấu được niềm hạnh phúc. “Được chọn vào đội tuyển là niềm vui rất lớn với tôi. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, thể hiện tốt nhất khả năng của mình để đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện” - Đinh Văn Phương chia sẻ.

Hiện tại, Đinh Văn Phương đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Phong độ ổn định trong màu áo Hà Tĩnh thời gian qua giúp anh có được nền tảng thể lực và chuyên môn tốt khi hội quân cùng đội tuyển. Trong quá trình tập luyện, đối chuyền này cho thấy sự hòa nhập nhanh và đặc biệt là khả năng phối hợp khá ăn ý với các chuyền hai của đội tuyển.

Sở hữu chiều cao 1m95, bật đà 3m45 và bật chắn 3m15, Đinh Văn Phương là mẫu đối chuyền hiện đại với khả năng tấn công đa dạng. Những cú đập đầy uy lực đã giúp anh trở thành mũi ghi điểm chủ lực của đội bóng Hà Tĩnh trong nhiều mùa giải gần đây.

Dù đã có tên trong danh sách tham dự SEA V.Cup 2026 nhưng Đinh Văn Phương vẫn sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành nhiều cơ hội ra sân. Ở vị trí đối chuyền, anh sẽ phải cạnh tranh với những cái tên giàu kinh nghiệm như Phạm Quốc Dư và Lý Văn Chường. Đây sẽ là động lực để tay đập Hà Tĩnh nỗ lực khẳng định mình trong màu áo đội tuyển.

Sở hữu chiều cao 1m95, bật đà 3m45 và bật chắn 3m15, Đinh Văn Phương là mẫu đối chuyền hiện đại với khả năng tấn công đa dạng. Ảnh: Bùi Minh Cần.

Đinh Văn Phương đam mê bóng chuyền từ nhỏ. Bố anh từng là VĐV bóng chuyền có tiếng của địa phương. Nhờ tố chất sẵn có cùng sự khổ luyện, anh tiến bộ rất nhanh. Năm 2019, Đinh Văn Phương gia nhập đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh, từng bước khẳng định vị trí và trở thành mũi tấn công chủ lực của đội.

Anh cùng Hà Tĩnh giành hạng 4 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 - thành tích tốt nhất của đội trong nhiều năm, đồng thời giành hạng ba Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023… Những màn trình diễn ấn tượng cũng giúp Đinh Văn Phương nhiều lần được các đội bóng mạnh mượn thi đấu tại giải vô địch quốc gia.

Không chỉ mang ý nghĩa với cá nhân, việc góp mặt trong đội tuyển quốc gia còn là tín hiệu tích cực đối với bóng chuyền Hà Tĩnh. Sau khi chia tay hàng loạt trụ cột như Trần Đức Hạnh, Lê Văn Thành, Dương Ngọc Danh, Cao Đức Hoàng hay Lê Văn Đức, Đinh Văn Phương đang được xem là “cánh chim đầu đàn”, gương mặt giữ vai trò dẫn dắt thế hệ VĐV kế cận của đội bóng.

Tại vòng loại Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026, Đinh Văn Phương tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi thi đấu nổi bật, góp công lớn giúp Hà Tĩnh giành quyền vào vòng chung kết. Những màn trình diễn ổn định của anh không chỉ mang lại thành tích cho đội nhà mà còn là cơ sở để ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đặt niềm tin.

SEA V.Cup 2026 sẽ là dấu mốc mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp của Đinh Văn Phương. Với khát vọng khẳng định bản thân cùng phong độ đang ở giai đoạn chín muồi, “Phương lựu đạn” được kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam, đồng thời tiếp tục là lá cờ đầu đưa bóng chuyền Hà Tĩnh hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

​