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Hà Tĩnh giành 5 huy chương tại Giải vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc

Ái Vân
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(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên và nguồn lực đầu tư, đội tuyển Kickboxing trẻ Hà Tĩnh vẫn thi đấu ấn tượng, giành 5 huy chương tại Giải vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2026.

Giải Vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 22 - 29/7, do Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức. Giải đấu quy tụ hơn 430 vận động viên của 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tranh tài ở 60 hạng cân thuộc ba nhóm tuổi 13 - 14, 15 - 16 và 17 - 18.

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Đoàn Hà Tĩnh tham dự giải.

Tham dự giải với 9 vận động viên, đoàn Hà Tĩnh đã xuất sắc giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 1 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

HCV thuộc về vận động viên Lê Hữu Hoàng ở hạng cân 69 kg, lứa tuổi 15 - 16. Ba HCB được trao cho các vận động viên: Nguyễn Thị Khánh Ly (hạng cân 63 kg nữ, lứa tuổi 15 - 16), Võ Nguyên Gia Bảo (hạng cân 60 kg nam, lứa tuổi 13 - 14) và Dương Gia Bảo (hạng cân 75 kg, lứa tuổi 17 - 18). HCĐ thuộc về vận động viên Mai Thế Anh (hạng cân 50 kg, lứa tuổi 13 - 14).

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Vận động viên Lê Hữu Hoàng (áo đỏ) giành HCV ở hạng cân 69 kg, lứa tuổi 15 - 16.

Đây là thành tích đáng ghi nhận đối với Kickboxing Hà Tĩnh - bộ môn mới được đưa vào đào tạo trong hệ thống thể thao thành tích cao của tỉnh. Những năm qua, công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên gặp không ít khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tập luyện còn thiếu thốn, trang thiết bị chuyên dụng chưa đồng bộ, đội ngũ huấn luyện viên còn mỏng và nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Nhiều vận động viên phải tập luyện trong điều kiện còn thiếu dụng cụ chuyên môn, thời gian cọ xát, thi đấu cũng chưa nhiều so với các địa phương có truyền thống mạnh.

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Các vận động viên đoàn Hà Tĩnh.

Với sự quan tâm của ngành VH-TT&DL, cùng tinh thần vượt khó của ban huấn luyện và các vận động viên, Kickboxing Hà Tĩnh đã từng bước xây dựng được lực lượng kế cận, nâng cao chất lượng chuyên môn và liên tục có vận động viên đạt thành tích tại các giải trẻ toàn quốc. Kết quả 5 huy chương tại giải năm nay là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng trong công tác đào tạo, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển của bộ môn này tại Hà Tĩnh.

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#Kickboxing Hà Tĩnh #Kickboxing

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