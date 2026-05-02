Chuyện chưa kể về nhà vô địch thế giới Kickboxing 14 tuổi người Hà Tĩnh

Vận động viên Nguyễn Trần Bảo Trâm giành 2 huy chương tại Giải Kickboxing Cúp Thế giới 2026. Ảnh NVCC.

​Giải Kickboxing Cúp thế giới 2026 (World Cup 2026) do Liên đoàn Kickboxing thế giới tổ chức từ ngày 7 - 12/4 tại Thái Lan, thu hút gần 1.000 VĐV đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Đội tuyển Kickboxing Việt Nam tham dự giải với 52 VĐV, xuất sắc giành được 95 huy chương và xếp thứ 3 toàn đoàn. Trong thành tích chung ấy, cái tên Nguyễn Trần Bảo Trâm, nữ võ sĩ 14 tuổi quê Hà Tĩnh đang thuộc biên chế của đội tuyển Kickboxing - Muay Thái Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt. Trong lần “xuất ngoại” đầu tiên, Bảo Trâm đã thi đấu đầy tự tin và bản lĩnh để mang về 1 HCV và 1 HCB.

“Lần đầu tham gia đấu trường quốc tế, bản thân em có chút hồi hộp và lo lắng. Song, nhờ sự động viên của gia đình và ban huấn luyện, em đã tự tin thi đấu và giành được 2 tấm huy chương. Khoảnh khắc xúc động và tự hào đó tiếp thêm sức mạnh để em tiếp tục theo đuổi bộ môn võ thuật” - Bảo Trâm chia sẻ.

Ít ai biết rằng, phía sau những tấm huy chương lấp lánh hôm nay là một hành trình dài thấm đẫm nước mắt không chỉ riêng Bảo Trâm, mà còn cả những người làm cha, làm mẹ. Bảo Trâm bén duyên với võ thuật từ khi còn rất nhỏ. Năm 2023, khi mới 11 tuổi, em được gia đình gửi đến CLB Muay Thái Hà Tĩnh chỉ với mong muốn rèn luyện sức khỏe.

Ở tuổi 14, Nguyễn Trần Bảo Trâm (bên trái hàng đầu tiên) đã được triệu tập vào đội tuyển kickboxing trẻ quốc gia. Ảnh NVCC.

Nhưng rồi, sự say mê và tố chất đặc biệt của cô bé đã khiến gia đình đưa em ra Hà Nội thi tuyển. Ngày biết con trúng tuyển vào đội tuyển Kickboxing - Muay Thái Hà Nội, niềm vui xen lẫn nỗi lo của bố mẹ Trâm. Bởi họ hiểu, đó cũng là lúc con phải rời xa vòng tay gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập.

12 tuổi, Trâm một mình ra Hà Nội với một trái tim đầy đam mê. Anh Nguyễn Văn Nam (bố Bảo Trâm) vẫn nhớ như in lần tiễn con đi đã không kìm được nước mắt. Thương con còn quá nhỏ đã phải sống xa nhà, tự lập giữa môi trường khắc nghiệt, anh đã từng nghĩ: “Hay là thôi, đón con về…”.

Những ngày đầu, nỗi nhớ nhà, áp lực tập luyện, sự cô đơn… tất cả dồn lên vai một cô bé 12 tuổi khiến Trâm từng có ý định dừng lại để về với bố mẹ. Mỗi lần nghe con nức nở qua điện thoại, tim người cha như thắt lại. Nhưng rồi, chính Trâm lại là người nói: “Bố cho con cố gắng thêm một chút nữa nhé!”.

Câu nói ấy khiến anh Nam nghẹn lại, vừa thương, vừa tự hào. Từ đó, Trâm lao vào tập luyện như một cách để vượt qua nỗi nhớ. Mỗi ngày 2 buổi tập, tối đến lại học văn hóa. Em kiên trì theo đuổi cùng lúc 2 bộ môn Kickboxing và Muay Thái. Cuộc sống của em là một guồng quay không có chỗ cho sự yếu đuối.

Sau quãng thời gian tập luyện, đầu năm 2025, Trâm tham dự Giải Vô địch Muay Thái trẻ toàn quốc nhưng không giành được huy chương. Thất bại đầu đời không làm em gục ngã. Em tập nhiều hơn, kỹ hơn, lặng lẽ sửa từng sai sót.

Niềm đam mê võ thuật từ nhỏ đã giúp Bảo Trâm gắn bó với kickboxing và gặt hái được những thành công ban đầu. Ảnh NVCC.

Được tham gia Giải Kickboxing trẻ toàn quốc 2025, Trâm bước lên sàn đấu một cách bình tĩnh, chắc chắn và bản lĩnh. Em đã xuất sắc giành HCV nội dung Lowkick, nhóm tuổi 13-14. Thành tích này giúp em được triệu tập vào đội tuyển Kickboxing trẻ quốc gia và tham dự Giải Kickboxing Cúp thế giới 2026.

Ở giải đấu này, Bảo Trâm thi đấu 2 nội dung Kick Light và Light Contact dành cho hệ trẻ, hạng 50 kg nhóm tuổi 13-15. Ở nội dung Kick Light, Trâm cho thấy sự tự tin và bản lĩnh, lối đánh chủ động và khả năng phản xạ nhanh. Điều đó giúp em giành vé vào đánh trận tranh HCV gặp võ sĩ chủ nhà Thái Lan.

Dù chịu sức ép từ khán giả và bị đối thủ ra đòn trước nhưng Bảo Trâm vẫn cho thấy sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Trâm liên tục dồn ép và có những pha ra đòn chính xác để giành điểm, đồng thời khiến đối thủ phải di chuyển quanh sàn né tránh. Chung cuộc, Bảo Trâm đánh bại nữ VĐV Thái Lan để giành tấm HCV.

Tiếp đà thăng hoa, Bảo Trâm bước vào nội dung Light Contact với sự tự tin, quyết tâm cao và không mấy khó khăn khi giành tấm vé vào chơi trận chung kết. Chạm trán với đối thủ người Đức vượt trội về thể hình nhưng Bảo Trâm vẫn biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu, tận dụng cơ hội phản công và kiên trì bám đuổi trong những thời điểm khó khăn.

Thế nhưng, ở thời điểm cuối trận, võ sĩ người Đức đã tận dụng lợi thế sải tay dài để có những cú ra đòn chính xác, qua đó giành chiến thắng chung cuộc. Tuy thất bại nhưng với Trâm, tấm HCB nội dung này cũng là sự thành công ngoài mong đợi.

Ở tuổi 14, Bảo Trâm vẫn đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện về ý chí và đam mê. Ảnh NVCC.

Theo dõi khoảnh khắc con gái đứng trên bục vinh quang nhận huy chương, gia đình anh Nam ai nấy đều rưng rưng. Không còn là những giọt nước mắt lo lắng khi tiễn con đi năm nào, mà là nước mắt của xúc động, tự hào. Khác với những lần thi đấu trong nước trước đó, dù bận rộn đến đâu, anh Nam vẫn thu xếp để đến tận nơi, lặng lẽ đứng dưới khán đài dõi theo từng cú ra đòn của con gái. Nhưng lần này, khi Trâm bước ra đấu trường quốc tế tại Thái Lan, anh lại không thể đi cùng con.

Anh Nam chia sẻ: “Khi thấy con đứng trên bục nhận huy chương, mọi lo lắng trước đây đều tan biến. Với tôi, đó không chỉ là tấm huy chương mà còn là thành quả của hành trình dài đầy cố gắng. Tôi vui vì con trưởng thành, vui vì cuối cùng niềm đam mê mà con chọn đã có kết quả. Nhìn con mạnh mẽ và bản lĩnh như hôm nay, tôi cảm thấy mọi hy sinh trước đây đều thật xứng đáng”.

Thành tích tại Giải Kickboxing Cúp thế giới 2026 là dấu mốc quan trọng trong hành trình của Bảo Trâm, nhưng chắc chắn chưa phải điểm dừng. Thành công hôm nay sẽ là động lực để nữ võ sĩ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong chặng đường sắp tới.

