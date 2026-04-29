Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Đại biểu dự lễ khai mạc cử hành nghi thức chào cờ.

Tối 29/4, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao (TDTT) Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại hội TDTT cấp tỉnh là sự kiện lớn được tổ chức định kỳ 4 năm/lần, có ý nghĩa thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong quần chúng nhân dân. Qua các kỳ đại hội, phong trào TDTT tỉnh Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026.

Đến nay, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt 47%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 32,8%; số cộng tác viên thể dục, thể thao gồm 463 người; số CLB thể thao phong trào đạt trên 1.130; 100% đơn vị cơ sở có sân chơi thể thao… Hằng năm, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh chú trọng tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thể thao phong trào. Nhiều giải đấu được tổ chức thành công với quy mô, chất lượng ngày càng cao, gây ấn tượng.

Trên lĩnh vực thể thao thành tích cao, Hà Tĩnh đã có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt giai đoạn 2021–2025 có bước bứt phá ấn tượng. Số lượng huy chương tăng đều qua các năm; nhiều môn như karate, đua thuyền, điền kinh duy trì vị trí trong tốp đầu toàn quốc.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X.

Hiện tại, thể thao thành tích cao Hà Tĩnh có 10 bộ môn với tổng cộng 312 VĐV. Trong số này, có 13 VĐV đang khoác áo đội tuyển quốc gia, 20 VĐV đang khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia. Nhiều VĐV Hà Tĩnh đã trở thành trụ cột ở các đội tuyển, xuất sắc giành thành tích cao ở cấp độ châu lục và thế giới.

Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với thể thao tỉnh nhà. Đến nay, đã có hơn 70% số xã, phường tổ chức khai mạc đại hội TDTT cấp cơ sở. Các đại hội được tổ chức khá đồng đều chất lượng, quy mô.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

Ở cấp tỉnh, 14/15 môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội đã hoàn thành, môn thi đấu còn lại là bóng chuyền nữ sẽ diễn ra sau lễ khai mạc. Các giải trong chương trình đại hội cấp tỉnh diễn ra đúng quy định, thu hút trên 2.500 vận động viên tham gia, với 77 bộ huy chương đã trao cho các cá nhân và đội đoạt giải.

Điểm mới tại kỳ đại hội này là công tác chuyển đổi số đã được áp dụng như: sử dụng phần mềm tự động bốc thăm, kiểm tra hồ sơ, họp chuyên môn trực tuyến, sử dụng công nghệ ghi hình xem lại các tình huống trong trận đấu...

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh: Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào thể dục thể thao các cấp. Qua đó, nhìn nhận, đánh giá chất lượng công tác TDTT của các địa phương, đơn vị và mở rộng tìm kiếm, phát hiện các nhân tố tài năng mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Để đại hội thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT&DL tổ chức đại hội một cách trang trọng, chu đáo, an toàn, hoàn thành mục tiêu đề ra; yêu cầu lực lượng trọng tài, các vận động viên, các đoàn chấp hành nghiêm nội quy, điều lệ của ban tổ chức, quyết tâm thi đấu giành thứ hạng cao trên tinh thần “thể thao - đoàn kết - trung thực - cao thượng - tiến bộ” và học hỏi.

Sau đại hội, phát hiện, lựa chọn các vận động viên xuất sắc, thành lập các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT Toàn quốc lần thứ X vào tháng 11 năm 2026.

Màn đồng diễn nghệ thuật TDTT với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã được thưởng thức màn đồng diễn nghệ thuật TDTT với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” với sự tham gia của khoảng 2.500 người.