Đảm bảo lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X diễn ra trang trọng, thành công

Tối 28/4, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan dự buổi tổng duyệt lễ khai mạc.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 sẽ diễn ra vào 20h ngày 29/4, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh (phường Thành Sen), được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Lễ khai mạc gồm có phần lễ và phần đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao. Điểm nhấn của chương trình là phần đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới”, có sự tham gia của khoảng 2.500 người.

Nội dung phần đồng diễn gồm 3 chương: Chương I: Hà Tĩnh truyền thống văn hóa - cách mạng; chương II: TDTT Hà Tĩnh khát vọng vươn lên - chinh phục đỉnh cao mới; chương III: Hà Tĩnh hội nhập bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đại hội cũng là dịp để tìm kiếm, phát hiện các nhân tố tài năng bổ sung cho các đội tuyển thể thao thành tích cao.

Tại buổi tổng duyệt, sau khi xem tổng thể chương trình, các đại biểu đã góp ý điều chỉnh về lời bình, hình ảnh trong clip minh họa; âm thanh, ánh sáng; trang phục, đạo cụ của các diễn viên tham gia đồng diễn nghệ thuật...

Phần đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới".

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị phối hợp, ê-kíp thực hiện cùng các diễn viên tham gia tập luyện.

Nhấn mạnh đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, tạo sự lan tỏa lớn trong Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị ê-kíp thực hiện chương trình tiếp thu các ý kiến, tiếp tục soát xét, hoàn thiện chương trình đảm bảo chất lượng.

Cần tăng cường âm thanh, ánh sáng; lưu ý về trang trí sân khấu để tăng hiệu ứng, tạo sự trang trọng, hoành tráng. MC cần trau chuốt thêm về ngữ điệu để tạo sự khỏe khoắn, truyền cảm trong màn diễu hành, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi...