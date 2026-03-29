Thể thao Hà Tĩnh giành 4 HCV tại các giải vô địch quốc gia

Tại Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 29/3, VĐV Lê Thị Lam - đoàn Hà Tĩnh đã xuất sắc giành HCV.

VĐV Lê Thị Lam cán đích đầu tiên ở nội dung bán Marathon (21,1km) nữ với thành tích 1 giờ 20 phút 18 giây.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi cùng sự cạnh tranh quyết liệt, VĐV Lê Thị Lam đã thể hiện phong độ ổn định, chiến thuật thi đấu hợp lý để bứt phá và cán đích đầu tiên ở nội dung bán Marathon nữ với thành tích 1 giờ 20 phút 18 giây.

VĐV Lê Thị Lam, sinh năm 2005, quê tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, cô đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng với nhiều kết quả nổi bật như: 2 huy chương bạc Giải Vô địch trẻ quốc gia năm 2022 ở các nội dung 3.000m và 10.000m nữ; giải nhì cự ly 42km tại Marathon Báo VnExpress năm 2023; giải nhất cự ly 21km tại Quảng Nam Marathon năm 2024…

Giải đấu do Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức tại Khánh Hòa; thu hút hơn 12.000 VĐV trên cả nước tham dự, tranh tài ở 4 cự ly gồm: 5km, 10km, bán Marathon (21,1 km) và Marathon (42,195 km).

5 VĐV đoàn Hà Tĩnh giành huy chương tại Giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2026.

Tại Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 20 - 29/3, đoàn Hà Tĩnh với 17 VĐV cũng đã thi đấu nỗ lực, xuất sắc giành 5 huy chương, gồm: 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

3 VĐV xuất sắc giành HCV là: Đậu Duy Hiếu (nội dung 71 kg nam), Nguyễn Ngọc Hoàng Long (nội dung 83 kg nam) và Nguyễn Lê Quỳnh Chi (nội dung 80 kg nữ).

HCB thuộc về VĐV Lê Nguyễn Minh Quân (nội dung 65 kg nam) và VĐV Dương Khánh Nhật giành HCĐ ở nội dung 55 kg nam.

Giải Vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức. Giải năm nay thu hút gần 600 cán bộ, huấn luyện viên, VĐV đến từ 37 câu lạc bộ của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia tranh tài.