Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Thể thao Hà Tĩnh giành 4 HCV tại các giải vô địch quốc gia

Ái Vân
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tại các giải Marathon, Pencak Silat quốc gia, VĐV đoàn Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc, giành 4 HCV cùng 1 HCB và 1 HCĐ.

Tại Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 29/3, VĐV Lê Thị Lam - đoàn Hà Tĩnh đã xuất sắc giành HCV.

VĐV Lê Thị Lam cán đích đầu tiên ở nội dung bán Marathon (21,1km) nữ với thành tích 1 giờ 20 phút 18 giây.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi cùng sự cạnh tranh quyết liệt, VĐV Lê Thị Lam đã thể hiện phong độ ổn định, chiến thuật thi đấu hợp lý để bứt phá và cán đích đầu tiên ở nội dung bán Marathon nữ với thành tích 1 giờ 20 phút 18 giây.

VĐV Lê Thị Lam, sinh năm 2005, quê tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, cô đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng với nhiều kết quả nổi bật như: 2 huy chương bạc Giải Vô địch trẻ quốc gia năm 2022 ở các nội dung 3.000m và 10.000m nữ; giải nhì cự ly 42km tại Marathon Báo VnExpress năm 2023; giải nhất cự ly 21km tại Quảng Nam Marathon năm 2024…

Giải đấu do Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức tại Khánh Hòa; thu hút hơn 12.000 VĐV trên cả nước tham dự, tranh tài ở 4 cự ly gồm: 5km, 10km, bán Marathon (21,1 km) và Marathon (42,195 km).

5 VĐV đoàn Hà Tĩnh giành huy chương tại Giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2026.

Tại Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 20 - 29/3, đoàn Hà Tĩnh với 17 VĐV cũng đã thi đấu nỗ lực, xuất sắc giành 5 huy chương, gồm: 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

3 VĐV xuất sắc giành HCV là: Đậu Duy Hiếu (nội dung 71 kg nam), Nguyễn Ngọc Hoàng Long (nội dung 83 kg nam) và Nguyễn Lê Quỳnh Chi (nội dung 80 kg nữ).

HCB thuộc về VĐV Lê Nguyễn Minh Quân (nội dung 65 kg nam) và VĐV Dương Khánh Nhật giành HCĐ ở nội dung 55 kg nam.

Giải Vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức. Giải năm nay thu hút gần 600 cán bộ, huấn luyện viên, VĐV đến từ 37 câu lạc bộ của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia tranh tài.

Tin liên quan

Tags:

#Lê Thị Lam #Marathon #Vô địch quốc gia #điền kinh Hà Tĩnh #VĐV điền kinh Hà Tĩnh #Pencak Silat Hà Tĩnh

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.
Tranh tài đua thuyền trên sông La

Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.
Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.