Thể thao Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vị thế

Thể thao phong trào ở Hà Tĩnh từng khởi đầu với nhiều khó khăn, thử thách.

Năm 1991, sau ngày tái lập tỉnh, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thể thao Hà Tĩnh khởi đầu với không ít thử thách. Cơ sở vật chất thiếu thốn, lực lượng mỏng, điều kiện tập luyện hạn chế. Được sự quan tâm của tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ngành, ngành Thể thao Hà Tĩnh đã tập trung xây dựng bộ máy, tích cực củng cố cơ sở vật chất, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao (TDTT); tập trung tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thi đua rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, phong trào TDTT quần chúng được gây dựng và lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, thu hút ngày càng đông số người thường xuyên tham gia tập luyện. Chất lượng phong trào thể thao quần chúng diễn ra sâu rộng, thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi, giới tính tham gia. Bên cạnh những môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông được đông đảo người dân lựa chọn, các môn thể thao truyền thống như: kéo co, đua thuyền, vật… cũng được duy trì và phát triển.

Đến nay, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 47%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 32,8%; số cộng tác viên thể dục, thể thao gồm 463 người; thường xuyên hoạt động hiệu quả; số CLB thể thao phong trào đạt trên: 1.130 CLB; 100% đơn vị cơ sở có sân chơi thể thao…

Hằng năm, ngành VH-TT&DL chú trọng tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thể thao phong trào. Nhiều giải đấu được tổ chức thành công với quy mô, chất lượng ngày càng cao, gây ấn tượng như giải bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh…

Song song với nhiệm vụ phát triển thể thao phong trào, thể thao thành tích cao cũng được chú trọng. Dấu mốc là năm 1994 với sự ra đời của Trung tâm TDTT tỉnh Hà Tĩnh (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh) đã mở ra hướng đi bài bản hơn trong công tác đào tạo vận động viên. Hà Tĩnh từng bước tuyển chọn, đào tạo lực lượng VĐV trẻ, tập trung vào một số môn có thế mạnh phù hợp với điều kiện địa phương như điền kinh, võ thuật, đua thuyền.

Trong điều kiện tập luyện và thi đấu còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị, các VĐV Đường Thanh Bình (đua thuyền), Nguyễn Văn Lý (điền kinh) Nguyễn Văn Sử (karate) đã xuất sắc mang về những tấm huy chương cho thể thao thành tích cao Hà Tĩnh. Điều đó có ý nghĩa rất lớn, khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành thể thao tỉnh nhà.

Kể từ đó, bằng sự kiên trì, nỗ lực, tinh thần vượt khó và khát khao chinh phục vinh quang, đội ngũ HLV và VĐV thể thao thành tích cao Hà Tĩnh dần trưởng thành và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng.

Những năm gần đây, đặc biệt giai đoạn 2021–2025, thể thao thành tích cao Hà Tĩnh có bước bứt phá ấn tượng. Số lượng huy chương tăng đều qua các năm; nhiều môn như karate, đua thuyền, điền kinh duy trì vị trí trong tốp đầu toàn quốc. Các môn mới như: kickboxing, Muay Thái cũng vươn lên mạnh mẽ, liên tiếp mang về thành tích đáng tự hào.

Theo ông Phan Vân Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, so với lượng VĐV ít ỏi thời điểm đầu, đến nay, thể thao thành tích cao Hà Tĩnh đã có 10 bộ môn với tổng cộng 312 VĐV. Trong số này, có 13 VĐV đang khoác áo đội tuyển quốc gia, 20 VĐV đang khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia.

“Những năm qua, nhiều VĐV Hà Tĩnh đã trở thành trụ cột ở các đội tuyển quốc gia, xuất sắc giành thành tích cao ở cấp độ châu lục và thế giới. Có thể kể đến như: VĐV Trần Thị Thêm giành HCV Giải Vô địch Thế giới Pencak Silat năm 2018, VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi giành HCV Giải Vô địch Thế giới Pencak Silat năm 2024, Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCV Giải vô địch Karate Châu Á 2025. Điều này khẳng định, thể thao Hà Tĩnh không chỉ phát triển trong phạm vi địa phương mà đã trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống thể thao thành tích cao của cả nước” – ông Trường chia sẻ.

Không chỉ khẳng định mình qua thành tích thi đấu, thể thao Hà Tĩnh còn ghi dấu ấn trong việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Có thể kể đến như đăng cai thành công nhiều Giải Pencak Silat châu Á 2025, Giải vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia 2025 để lại ấn tượng tốt về công tác tổ chức chuyên nghiệp. Qua đó, hình ảnh Hà Tĩnh không chỉ được biết đến là địa phương có phong trào thể thao phát triển mà còn là điểm đến tin cậy của các sự kiện thể thao lớn, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ thể thao trong nước và quốc tế.

Kế thừa những thành tích đã đạt được, thể thao Hà Tĩnh trong chặng đường dài sắp tới sẽ hướng tới việc duy trì và nâng cao vị thế trên các đấu trường quốc gia. Ngành thể thao tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đối với thể thao thành tích cao, ưu tiên đầu tư trọng điểm cho các môn có tiềm năng gồm: karate, pencak silat; chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ; đẩy mạnh xã hội hoá thể thao, đề xuất nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực cho huấn luyện viên, vận động viên yên tâm cống hiến...

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ: Nhìn lại chặng đường đã qua có thể khẳng định, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp sau ngày tái lập tỉnh, thể thao Hà Tĩnh đã có bước phát triển toàn diện, cả về phong trào quần chúng lẫn thể thao thành tích cao. Từ nền tảng được bồi đắp qua nhiều thế hệ, cùng tư duy đổi mới và quyết tâm mạnh mẽ, thể thao tỉnh nhà đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá. Tin rằng, với đà phát triển ấy, thể thao Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vươn cao, vươn xa, đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao nước nhà.