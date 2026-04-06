Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật
Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

Tác giả: Văn Chung
Tôi là Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, trú phường Thành Sen). Trước khi trở thành huấn luyện viên thể hình, tôi từng có hơn 30 năm công tác tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Nhiều người hỏi tôi, tại sao khi nghỉ hưu theo chế độ vào năm 2021, tôi không chọn một cuộc sống an nhàn? Câu trả lời nằm ở tình yêu mãnh liệt với gym đã được tôi nuôi dưỡng suốt 15 năm qua.
﻿15 năm trước, tôi đến với gym đơn thuần để cải thiện sức khỏe. Thế nhưng, chính sự thay đổi kỳ diệu về thể chất lẫn tinh thần đã gắn kết tôi với bộ môn này. Bởi vậy, khi nhận quyết định nghỉ hưu vào năm 2021, tôi đã không ngần ngại chọn cho mình một ngã rẽ mới khi trở thành huấn luyện viên thể hình tại 1 trung tâm ở phường Thành Sen.
Trong mắt nhiều người, huấn luyện viên thể hình phải là những thanh niên trẻ trung, cơ bắp. Một phụ nữ ở tuổi 58 như tôi bước vào nghề không tránh khỏi những ánh nhìn hoài nghi. "Liệu bà ấy có đủ sức không?", "Phụ nữ tuổi này tập nặng liệu có ổn?". Tôi chọn cách im lặng và trả lời bằng kết quả.
Qua từng buổi tập, tôi nhận ra gym không chỉ giúp chị em khỏe hơn, đẹp hơn mà còn giúp họ thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Ở tuổi 58, gym giúp tôi chứng minh một chân lý giản đơn: chỉ cần đủ yêu thương bản thân và nghiêm túc với đam mê, chúng ta luôn có thể bắt đầu một chương mới rực rỡ, bất kể tuổi tác.
Mở đầu ngày mới hôm nay của tôi là hướng dẫn em Bùi Thị Nhàn (36 tuổi, phường Thành Sen) làm quen với gym. Việc hướng dẫn một học viên trẻ tuổi không chỉ là truyền dạy kỹ thuật mà còn là sự giao thoa của tinh thần bền bỉ, giúp các em hiểu rằng, sức khỏe là một hành trình tự thân rèn luyện mỗi ngày.
Trong vòng 1 tiếng, tôi hướng dẫn Nhàn thực hiện 6 bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Trước khi bắt đầu bài tập đầu tiên, tôi hỗ trợ học viên đeo găng tay và kiểm tra kỹ các dụng cụ hỗ trợ cần thiết. Với tôi, sự an toàn và chuẩn bị chu đáo chính là nền tảng cho một buổi tập hiệu quả.
Nhàn sở hữu sức trẻ và sự năng động, song ở một vài kỹ thuật khó, em vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được biên độ chuyển động của cơ thể. Tôi luôn theo sát từng động tác, trực tiếp điều chỉnh tư thế tay và góc độ vai để đảm bảo mỗi bài tập đều đạt hiệu quả cao.
Khi Nhàn chuyển sang động tác gập hông với tạ ấm, tôi phải quan sát kỹ góc độ hông để đảm bảo lưng em thẳng và cơ đùi sau được kích hoạt đúng cách. Bởi, sai một ly, bài tập sẽ phản tác dụng và không đem lại kết quả cho người tập.
Bình quân mỗi ngày tôi dạy khoảng 8-9 học viên, có người tìm đến tôi vì muốn giảm cân, có người muốn tăng cân, lấy lại vóc dáng... nhưng điểm chung là họ đều cần một điểm tựa tinh thần. Tôi không chỉ là huấn luyện viên mà còn là người đồng hành, lắng nghe và truyền động lực.
Sau khi hoàn thành bài tập với Nhàn, tôi tiếp tục luyện tập cùng chị Nguyễn Lệ Thanh (50 tuổi, phường Thành Sen). Với những học viên ở độ tuổi này, mục tiêu không chỉ là vóc dáng mà còn là sức bền, sự dẻo dai.
Thanh bắt đầu với bài tập kéo lưng để cải thiện tư thế và sức mạnh lưng trên. Tôi luôn đứng bên cạnh để chỉnh sửa góc độ kéo. Sự chính xác trong kỹ thuật giúp Thanh cảm nhận rõ cơ lưng hoạt động mà không bị áp lực lên khớp vai hay lưng dưới.
Kỹ thuật chuẩn xác là yếu tố tiên quyết để đạt hiệu quả và tránh chấn thương. Với bài tập bổ trợ tay sau này, tôi phải theo sát để uốn nắn từng chi tiết nhỏ nhất cho học viên.
Kết thúc buổi tập cũng là lúc tôi giúp Thanh giãn cơ. Đây là khoảnh khắc chúng tôi cùng nghỉ ngơi và chia sẻ về buổi tập. Nhìn thấy sự tiến bộ và sức khỏe cải thiện của Thanh, tôi lại càng có thêm động lực để tiếp tục truyền lửa đam mê đến những người phụ nữ trung niên.
5 năm gắn bó với nghề, thành công lớn nhất của tôi là nhìn thấy sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của từng học viên. Khi nhìn thấy Thanh khỏe khoắn, năng động mỗi ngày hay Nhàn tự tin hơn, tôi như được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong chặng đường tới.

Đồng hành cùng tôi trong phòng tập luôn có các huấn luyện viên khác. Họ đều là những người trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết. Ban đầu, tôi cũng có chút e ngại về khoảng cách thế hệ, nhưng sự chân thành và tinh thần cầu thị đã xóa nhòa tất cả. Các bạn trẻ luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi cập nhật những xu hướng tập luyện mới, những ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý chỉ số hình thể của khách hàng.

Với tôi, mỗi ngày đến phòng tập là một ngày được sống trọn vẹn với đam mê. Tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình này để lan tỏa thông điệp: Sức khỏe và vẻ đẹp không có giới hạn tuổi tác, chỉ cần bạn đủ kiên trì và nghiêm khắc với chính mình.

