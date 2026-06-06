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6 đội tranh tài Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 6 đội bóng với hơn 100 phóng viên, nhà báo, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực miền Trung tham gia tranh tài, cống hiến những pha bóng hấp dẫn.

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Đại biểu dự lễ khai mạc.

Sáng 6/6, tại sân bóng đá nhân tạo Green Eco (phường Thành Sen), CLB Bóng đá Báo thường trú Hà Tĩnh và Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

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Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII diễn ra trong 2 ngày (6-7/6) thu hút 6 đội bóng với hơn 100 phóng viên, nhà báo, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trong khu vực miền Trung tham gia, bao gồm: FC Báo chí Hà Tĩnh, RClub Nghệ An, FC Báo chí Thanh Hóa, FC Báo chí Quảng Trị, FC Báo chí Huế và JFC Đà Nẵng. 6 đội bóng được chia làm 2 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn tính điểm. 2 đội bóng đứng đầu 2 bảng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết.

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Phát biểu chào mừng giải đấu, bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh: Qua 12 mùa giải Giải Bóng đá Báo chí miền Trung đã vượt lên trên một sân chơi phong trào, thực sự trở thành ngày hội thể thao đầy ý nghĩa. Thông qua giải đấu, những người làm báo khu vực miền Trung có cơ hội rèn luyện sức khoẻ, giao lưu, gặp gỡ, vun đắp tình đoàn kết.
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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ giải đấu.
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Các đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Phương Hoa – Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa cho các đội dự giải.
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Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 30 triệu đồng để hỗ trợ cho Chùa Vĩnh (tọa lạc tại thôn Liên Tân, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Nơi đây là mái ấm chở che của hàng chục em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.
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Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu vòng bảng, cống hiến những pha bóng kịch tính, hấp dẫn.
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Dự kiến lễ bế mạc, trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 7/6.

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Tags:

#Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII #Hà Tĩnh 24H

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