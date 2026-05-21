250 công nhân tham gia giải bóng đá nam - nữ Formosa Hà Tĩnh

Trung Quốc vào bán kết U17 châu Á sau 22 năm 16/05/2026 05:03 Trung Quốc ngược dòng thắng Arab Saudi 3-1 ở tứ kết, để lần đầu tiên vào bán kết U17 châu Á sau 22 năm.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra khi nào? 15/05/2026 12:28 Xuất sắc giành vị trí nhất bảng C, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải U17 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U17 Australia tại tứ kết.

Thấy gì khi U23, U17 Việt Nam liên tiếp nhất bảng giải châu Á? 15/05/2026 11:07 U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước UAE, xếp trên cả Hàn Quốc.

Man Utd bổ nhiệm chính thức Michael Carrick: Lời giải cho bài toán ổn định tại Old Trafford 14/05/2026 17:36 Giới thượng tầng Manchester United đạt đồng thuận bổ nhiệm Michael Carrick sau chuỗi thành tích ấn tượng đưa đội bóng trở lại top 3 và giành vé dự Champions League.

U17 Việt Nam: 2 câu hỏi chờ thầy Roland giải ở trận tranh vé World Cup 13/05/2026 21:00 Bộ khung chính cố định qua nhiều trận đấu tạo nên hai quan điểm trái chiều xoay quanh U17 Việt Nam. Người hâm mộ cũng hy vọng chiến lược gia Brazil sẽ tạo đột biến về cách dùng người trong trận then chốt hướng tới tranh vé dự U17 World Cup 2026.

Bóng đá trẻ Thái Lan khủng hoảng toàn diện các cấp độ 13/05/2026 14:20 Từng được xem là nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á với tham vọng vươn tầm châu lục, Thái Lan giờ đây đang đối diện một thực tế đáng lo ngại.

2 CLB vào chơi trận cầu đắt nhất hành tinh 13/05/2026 06:43 Rạng sáng 13/5, Southampton đánh bại Middlesbrough 2-1 ở bán kết play-off lượt về, qua đó vào chung kết thăng hạng Premier League 2026/27 với tổng tỷ số 2-1.

Ngoại hạng Anh mùa này sẽ ra sao nếu bỏ VAR? 12/05/2026 07:28 Nếu công nghệ VAR không tồn tại, Arsenal vẫn đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn Man City một điểm trong bối cảnh đá nhiều hơn một trận ở Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Kịch bản để U17 Việt Nam dự World Cup 11/05/2026 10:35 Sau trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Roland vẫn sáng cửa giành vé dự U17 World Cup.

HLV Kim Sang-sik tự tin dù đối đầu Hàn Quốc, UAE 10/05/2026 14:02 HLV Kim Sang-sik đánh giá cao các đối thủ ở bảng E Asian Cup 2027, nhưng tin Việt Nam có thể tiến xa nếu chuẩn bị tốt về đội hình, tinh thần và tâm lý.

Thái Lan bị loại khỏi VCK U17 châu Á 10/05/2026 09:59 Rạng sáng 10/5, U17 Thái Lan bị loại khỏi VCK U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Ronaldo tạo cột mốc lịch sử 08/05/2026 06:16 Rạng sáng 8/5, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Shabab 4-2 ở vòng 32 Saudi Pro League.

Cú đúp đá phạt giúp Việt Nam lần đầu vào tứ kết U17 nữ châu Á 07/05/2026 22:18 Việt Nam đứng nhì bảng A sau khi hạ Myanmar 2-1 ở lượt cuối vào tối nay, để có lần đầu vào tứ kết U17 nữ châu Á.

Cầu thủ quê Hà Tĩnh giúp U17 Việt Nam thắng trận lịch sử là ai? 07/05/2026 10:10 Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.

PSG gặp Arsenal ở chung kết Champions League 07/05/2026 05:03 PSG đã giành vé vào chung kết Champions League sau trận hòa 1-1 trên sân của Bayern, qua đó thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận bán kết.

U17 Việt Nam lần đầu thắng ở châu Á sau 10 năm, tiến gần vé World Cup 07/05/2026 04:04 Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen giúp cho U17 Việt Nam có 3 điểm quan trọng ở lượt ra quân vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Kết quả này giúp cho thầy trò HLV Cristiano Roland tiến gần hơn tới tấm vé dự U17 World Cup 2026.

Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm 06/05/2026 06:03 Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở trước Atlético Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ chấm dứt 20 năm chờ đợi mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi trận bất bại ấn tượng.

Man City sảy chân trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 05/05/2026 08:00 Hòa 3-3 trên sân Everton ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, Man City trao quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch cho Arsenal.

Giải U17 châu Á 2026 khởi tranh hôm nay 05/05/2026 06:22 Bên cạnh ngôi vương, 15 đội tuyển châu Á tranh đấu cho 8 suất dự FIFA U17 World Cup, thông qua giải đấu tại Arab Saudi từ 5/5 đến 22/5.

Kết quả Espanyol 0-2 Real Madrid: Vinicius hoãn ngày đăng quang của Barca 04/05/2026 05:00 Real Madrid tiếp tục níu giữ hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol, qua đó buộc Barca phải tạm hoãn màn đăng quang. Đáng chú ý, Vinicius ghi cả 2 bàn trong trận đấu này.

Arsenal đè bẹp Fulham 3-0: Bukayo Saka và Viktor Gyokeres rực sáng tại Emirates 03/05/2026 05:00 Thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Fulham giúp Arsenal củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh, ghi dấu ấn đậm nét với sự ăn ý tuyệt đối giữa Bukayo Saka và Viktor Gyokeres.

Hội đồng Premier League ra kết luận bất ngờ ở trận Man City vs Arsenal 02/05/2026 05:05 Tình huống va chạm giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland trong trận đại chiến giữa Man City vs Arsenal đã được xác định là một quyết định sai lầm của trọng tài, theo kết luận từ hội đồng đánh giá các tình huống then chốt của Premier League.

Forest quật ngã Aston Villa 01/05/2026 06:08 Rạng sáng 1/5, Aston Villa bất ngờ thua Nottingham Forest với tỷ số 0-1 thuộc bán kết lượt đi Europa League.

Trận Atletico Madrid - Arsenal tràn ngập giấy vệ sinh 30/04/2026 05:46 Rạng sáng 30/4, CĐV Atletico Madrid chọn cách cổ vũ đặc biệt cho đội nhà ở bán kết lượt đi Champions League.

PSG - Bayern: Chờ đại tiệc bàn thắng tại Paris 28/04/2026 16:06 Cùng mang phong cách bóng đá tấn công, trận lượt đi bán kết Champions League giữa PSG và Bayern hứa hẹn hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Sesko tỏa sáng, MU cách vé Champions League một trận thắng 28/04/2026 05:37 2h rạng sáng 28/4, Manchester United đánh bại Brentford 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 34 giải Ngoại hạng Anh.

Kịch bản khó chấp nhận của Real Madrid tại siêu kinh điển 27/04/2026 10:20 Khả năng Real Madrid phải xếp hàng chào đón Barcelona với tư cách nhà vô địch La Liga trong trận El Clasico vào ngày 11/5 đang dần trở thành hiện thực.

FIFA gửi thông điệp đặc biệt tới U17 Việt Nam sau khi vô địch 26/04/2026 14:29 Trang FIFA World Cup (thuộc quyền quản lý của FIFA) đã gửi thông điệp tới U17 Việt Nam sau chức vô địch giải U17 Đông Nam Á.

Arsenal chiếm lại ngôi đầu Premier League 26/04/2026 05:35 Đêm 25/4, Arsenal đánh bại Newcastle 1-0 ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh trên sân Emirates.