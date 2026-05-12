Ngoại hạng Anh mùa này sẽ ra sao nếu bỏ VAR?

Cầu thủ hai đội West Ham và Arsenal vây quanh trọng tài chính Chris Kavanagh, khi ông tham khảo VAR trong trận đấu vòng 36 Ngoại hạng Anh trên sân Olympic, London, Anh hôm 10/5. Ảnh: Reuters

Theo trang thống kê AceOdds, Arsenal ít hơn hiện tại năm điểm nếu VAR không được áp dụng tại Ngoại hạng Anh. Kể cả vậy, Pháo thủ vẫn đứng đầu bảng, nhưng khoảng cách với Man City chỉ còn một điểm và đã chơi nhiều hơn một trận.

Man Utd vẫn giữ vị trí thứ ba với 65 điểm. Bất ngờ là việc Brighton và Bournemouth sẽ chen chân vào nhóm dự Champions League khi cùng có 60 điểm. Trong khi đó, Liverpool sẽ tụt ba bậc xuống thứ bảy với 59 điểm, dưới Aston Villa - đội có 60 điểm.

Chelsea, vốn đang trải qua mùa giải ác mộng, thậm chí còn tệ hơn nếu không có VAR. Họ sẽ đứng thứ 10 với 47 điểm. Ở nhóm cầm đèn đó, ba đội cuối bảng không thay đổi với Wolves xếp thứ 20, Burnley thứ 19 và West Ham thứ 18.

Nếu không có VAR, Tottenham sẽ có 41 điểm, hơn nhóm xuống hạng năm điểm. Nhưng thực tế Spurs chỉ hơn khu vực nguy hiểm đúng hai điểm.

Những dữ liệu này xuất hiện trong bối cảnh West Ham đang xem xét khả năng gửi đơn khiếu nại chính thức lên Cơ quan Quản lý Trọng tài chuyên nghiệp Anh, do bàn thắng bị từ chối ở trận gặp Arsenal hôm 10/5. Một số tờ báo xứ sương mù tin rằng "Búa tạ" sẽ yêu cầu công khai đoạn trao đổi âm thanh của tổ VAR.

Cơ quan trọng tài, do Howard Webb đứng đầu, được cho là ủng hộ quyết định cũng như quá trình xử lý của trọng tài chính Chris Kavanagh và trọng tài phụ trách VAR Darren England, đặc biệt trong một tình huống áp lực lớn. Hai người mất bốn phút 17 giây để đi đến kết luận.

Quyết định này có thể tạo ra tác động rất lớn cho cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng. Arsenal hiện hơn đội xếp thứ hai Man City năm điểm, hơn một trận khi mùa giải còn hai vòng, trong khi West Ham vẫn mắc kẹt trong nhóm xuống hạng.

Một phần khiến tranh cãi về pha phạm lỗi với thủ môn David Raya được đẩy lên đến từ cảm giác thiếu nhất quán trong suốt mùa giải này, khi những tình huống tương tự từng không bị thổi phạt. Hồi tháng Ba, Chelsea từng không được hưởng phạt đền trên sân Arsenal dù Raya dùng cả hai tay tác động vào Joao Pedro, trong lúc tiền đạo này cũng bị kéo ngã. Trận đó, Arsenal thắng 2-1 tại Emirates.

Bảng thứ tự Ngoại hạng Anh nếu không có VAR.