Tottenham đạt thỏa thuận với tân binh đầu tiên ở hè 2026

Mùa giải 2025/26 diễn ra đầy thất vọng với Tottenham. Sau khi vô địch Europa League ở mùa 2024/25 dưới thời Ange Postecoglou, Spurs được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ. Tuy nhiên, đội bóng thành London lại tiếp tục lao dốc và phải chiến đấu đến vòng cuối cùng mới thoát khỏi nguy cơ xuống hạng.

Chiến thắng 1-0 ở vòng cuối trước Everton giúp Tottenham kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17, chỉ vừa đủ để tiếp tục duy trì tư cách “thành viên thường trực” của Premier League.

Ngay sau khi hoàn thành mục tiêu sinh tồn, Spurs lập tức đẩy nhanh kế hoạch chuyển nhượng hè. Theo nhà báo Ben Jacobs, Tottenham hiện đã đạt “thỏa thuận nguyên tắc” với Andy Robertson và thương vụ chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

“Andy Robertson chuẩn bị gia nhập Spurs sau khi CLB chắc chắn trụ hạng Premier League. Hai bên đã đạt thỏa thuận về cơ bản”, nhà báo Ben Jacobs tiết lộ trên mạng xã hội X.

Robertson sẽ rời Liverpool sau 9 năm gắn bó đầy thành công tại Anfield. Hậu vệ người Scotland là một trong những biểu tượng của kỷ nguyên Jurgen Klopp, góp công lớn giúp Liverpool giành 2 chức vô địch Premier League cùng danh hiệu Champions League mùa 2018/19.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2025/26, vai trò của Robertson suy giảm đáng kể sau sự xuất hiện của Milos Kerkez từ Bournemouth. Ngôi sao người Scotland chỉ đá chính 11 trận tại Premier League và không còn giữ vị trí không thể thay thế trong đội hình Liverpool.

Ở tuổi 32, Robertson được cho là muốn tìm kiếm thử thách mới cũng như cơ hội thi đấu thường xuyên hơn trước kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp cùng tuyển Scotland.

Với Tottenham, đây được xem là bản hợp đồng giàu kinh nghiệm cực kỳ cần thiết trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua mùa giải hỗn loạn. Vị trí hậu vệ trái của Spurs thời gian qua thường xuyên thiếu ổn định, thậm chí có thời điểm phải sử dụng Djed Spence, một cầu thủ thuận chân phải, để vá đội hình.

HLV Roberto De Zerbi được cho là rất muốn bổ sung những cầu thủ giàu bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao nhằm nâng cấp chất lượng phòng thay đồ Tottenham.

Robertson đã có tổng cộng 276 lần ra sân tại Premier League cho Liverpool kể từ khi gia nhập từ Hull City năm 2015. Anh từng 2 lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu Champions League và luôn được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất bóng đá Anh trong gần một thập kỷ qua.

Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, hậu vệ người Scotland vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến tinh thần chiến đấu, kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh cho một Tottenham đang cần xây dựng lại từ đầu sau hai mùa liên tiếp khủng hoảng ở Premier League.