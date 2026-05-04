Kết quả Espanyol 0-2 Real Madrid: Vinicius hoãn ngày đăng quang của Barca

Real Madrid tiếp tục níu giữ hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol, qua đó buộc Barca phải tạm hoãn màn đăng quang. Đáng chú ý, Vinicius ghi cả 2 bàn trong trận đấu này.

Trên sân RCDE Stadium, đội khách gặp không ít khó khăn trong hiệp một dù sớm tạo ra cơ hội. Ngay phút thứ 8, Vinicius khiến khán giả thót tim với cú vô-lê ngẫu hứng đưa bóng dội cột dọc sau khi chạm nhẹ hậu vệ đối phương.

Bước ngoặt đáng chú ý đến ở phút 25, khi Omar El Hilali có pha vào bóng nguy hiểm với Vinicius. Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định được giảm xuống thành thẻ vàng, giúp Espanyol tránh khỏi việc phải chơi thiếu người quá sớm.

Dù vậy, đội chủ nhà cũng có cơ hội đáng kể trước giờ nghỉ. Thủ môn Andriy Lunin đã có pha phản xạ xuất thần để cản phá cú đánh đầu cận thành của Leandro Cabrera, giữ sạch lưới cho Real Madrid.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 55. Vinicius phối hợp ăn ý với tài năng trẻ Gonzalo Garcia trước khi thoát xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Los Blancos. Bàn thắng này giải tỏa áp lực và mở ra thế trận thuận lợi hơn cho đội khách.

Barca vẫn hơn Real 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa - Ảnh: OneFootball

Đến giữa hiệp hai, Vinicius hoàn tất cú đúp bằng một pha xử lý đẳng cấp khác. Lần này, anh bật tường cùng Jude Bellingham trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-0.

Màn trình diễn này tiếp tục khẳng định cái duyên của Vinicius trước Espanyol. Trong 7 lần đối đầu gần nhất tại La Liga, anh đã góp dấu giày vào 8 bàn thắng (5 bàn, 3 kiến tạo). Tính riêng trong năm 2026, ngôi sao người Brazil đã ghi 16 bàn trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất tại La Liga và chỉ kém Harry Kane trong nhóm 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Về phía Espanyol, thất bại này nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng khi họ vẫn chưa thắng trận nào tại La Liga trong năm dương lịch 2026.

Chiến thắng giúp Real Madrid tiếp tục gây áp lực lên Barca, nhưng cục diện cuộc đua vô địch vẫn nằm trong tay đội bóng xứ Catalunya. Tất cả có thể sẽ được định đoạt ở trận El Clasico cuối tuần tới, nơi Real buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

Trong khi đó, Barca chỉ cần không thua ở trận El Clasico là đủ để bảo vệ chức vô địch La Liga.

Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.
Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày

Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.
Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.
5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.
Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.