Kết quả Espanyol 0-2 Real Madrid: Vinicius hoãn ngày đăng quang của Barca

Trên sân RCDE Stadium, đội khách gặp không ít khó khăn trong hiệp một dù sớm tạo ra cơ hội. Ngay phút thứ 8, Vinicius khiến khán giả thót tim với cú vô-lê ngẫu hứng đưa bóng dội cột dọc sau khi chạm nhẹ hậu vệ đối phương.

Bước ngoặt đáng chú ý đến ở phút 25, khi Omar El Hilali có pha vào bóng nguy hiểm với Vinicius. Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định được giảm xuống thành thẻ vàng, giúp Espanyol tránh khỏi việc phải chơi thiếu người quá sớm.

Dù vậy, đội chủ nhà cũng có cơ hội đáng kể trước giờ nghỉ. Thủ môn Andriy Lunin đã có pha phản xạ xuất thần để cản phá cú đánh đầu cận thành của Leandro Cabrera, giữ sạch lưới cho Real Madrid.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 55. Vinicius phối hợp ăn ý với tài năng trẻ Gonzalo Garcia trước khi thoát xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Los Blancos. Bàn thắng này giải tỏa áp lực và mở ra thế trận thuận lợi hơn cho đội khách.

Barca vẫn hơn Real 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa - Ảnh: OneFootball

Đến giữa hiệp hai, Vinicius hoàn tất cú đúp bằng một pha xử lý đẳng cấp khác. Lần này, anh bật tường cùng Jude Bellingham trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-0.

Màn trình diễn này tiếp tục khẳng định cái duyên của Vinicius trước Espanyol. Trong 7 lần đối đầu gần nhất tại La Liga, anh đã góp dấu giày vào 8 bàn thắng (5 bàn, 3 kiến tạo). Tính riêng trong năm 2026, ngôi sao người Brazil đã ghi 16 bàn trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất tại La Liga và chỉ kém Harry Kane trong nhóm 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Về phía Espanyol, thất bại này nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng khi họ vẫn chưa thắng trận nào tại La Liga trong năm dương lịch 2026.

Chiến thắng giúp Real Madrid tiếp tục gây áp lực lên Barca, nhưng cục diện cuộc đua vô địch vẫn nằm trong tay đội bóng xứ Catalunya. Tất cả có thể sẽ được định đoạt ở trận El Clasico cuối tuần tới, nơi Real buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

Trong khi đó, Barca chỉ cần không thua ở trận El Clasico là đủ để bảo vệ chức vô địch La Liga.