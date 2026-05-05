Giải U17 châu Á 2026 khởi tranh hôm nay

Sau kỳ giải 2023, FIFA đưa ra thay đổi lịch sử khi tổ chức U17 World Cup hàng năm trong giai đoạn 2025-2029, với Qatar là chủ nhà, thay vì hai năm một lần. Số đội dự giải cũng tăng gấp đôi lên 48 giúp châu Á có 8 suất – không tính Qatar. Vòng chung kết U17 châu Á, đồng thời là vòng loại World Cup, trong cùng giai đoạn vì vậy thêm phần cạnh tranh.

Ở kỳ giải 2025, Arab Saudi, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE, Uzbekistan, Triều Tiên, cùng Qatar đại diện cho châu Á dự World Cup. 9 đội tuyển này cũng giành quyền dự thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2026. 7 suất còn lại thuộc về các đội đứng nhất vòng loại, là Trung Quốc, Yemen, Việt Nam, Ấn Độ, Australia, Thái Lan và Myanmar.

Cầu thủ Việt Nam mừng trận thắng Malaysia 3-0 ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 24/4/2026. Ảnh: AFF

Vòng chung kết năm nay vẫn tổ chức tại Arab Saudi, với bốn bảng đấu được xác định sau lễ bốc thăm hồi tháng 2. Tuy nhiên, một tuần trước khi giải đấu khởi tranh, LĐBĐ châu Á (AFC) xác nhận Triều Tiên xin rút lui vì lo ngại xung đột ở Trung Đông.

Giải đấu còn 15 đội nhưng không ảnh hưởng đến thể thức thi đấu. Các đội vẫn thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra bốn đội nhất và bốn đội nhì vào tứ kết, đồng thời giành vé dự World Cup. Trường hợp Qatar vào tứ kết, đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự World Cup.

Các đội được phân bậc bằng điểm. Khi có từ hai đội trở lên bằng điểm, hiệu số đối đầu giữa các đội liên quan sẽ được áp dụng, lần lượt là điểm, hiệu số bàn thắng thua và số bàn thắng. Sau khi áp dụng, nếu vẫn còn hai đội ngang nhau thì tiếp tục xét đối đầu riêng.

Tiêu chí phân bậc tiếp theo là hiệu số và số bàn thắng toàn bảng. Nếu hai đội bằng điểm và gặp nhau ở lượt cuối thì sẽ đá luân lưu. Tiếp đến là điểm fair-play, với cầu thủ nhận thẻ vàng tương ứng trừ 1 điểm, hai thẻ vàng, thẻ đỏ trực tiếp (3), thẻ vàng rồi thẻ đỏ trực tiếp (4). Cuối cùng là bốc thăm.

Mỗi đội được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, và bắt buộc có ba thủ môn. Các cầu thủ phải sinh từ ngày 1/1/2009 về sau.

Arab Saudi, Nhật Bản, Hàn Quốc và Uzbekistan được đánh giá cao nhất. Trong khi đó, cơ hội chia đều cho các đội khi cạnh tranh vị trí còn lại ở mỗi bảng. Trừ Myanmar, 14 đội tuyển còn lại đều từng vượt qua vòng bảng.

Tính từ kỳ giải đầu tiên năm 1985, Nhật Bản dẫn đầu với 12 lần qua vòng bảng trong 17 lần tham dự. Xếp sau là Hàn Quốc (11), Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan (8), Trung Quốc, Australia, UAE (6), Thái Lan (4), Indonesia, Tajikistan (3), Yemen, Việt Nam, Ấn Độ (2).

Nhật Bản cũng dẫn đầu khi 10 lần vào bán kết, với bốn chức vô địch năm 1994, 2006, 2018, 2023. Xếp sau là Hàn Quốc, Triều Tiên, Arab Saudi, Uzbekistan, Trung Quốc, Oman với hai lần đăng quang. Các đội một lần lên ngôi là Iran, Qatar, Thái Lan và Iraq.

Uzbekistan đăng quang U17 châu Á 2025 sau khi thắng Arab Saudi 2-0 ở chung kết trên sân King Fahd Sports City ngày 20/4/2025. Ảnh: AFC

Các trận đấu ở Arab Saudi sẽ diễn ra tại sân chính và ba sân phụ thuộc tổ hợp King Abdullah Sports City Hall, ở Jeddah. Nhiệt độ trong thời gian tổ chức giải được dự báo dao động trung bình từ 26 đến 35 độ C, và có thể lên đến 38 độ C.

Do chậm hơn Hà Nội bốn tiếng, khán giả Việt Nam sẽ theo dõi các trận đấu vào ban đêm. Mở màn hôm nay ở bảng B bằng trận Nhật Bản đấu Qatar lúc 23h và Indonesia gặp Trung Quốc (23h30). Đến rạng sáng 6/5, ở bảng A, Arab Saudi đấu Myammar (0h) và Tajikistan gặp Thái Lan (0h30).

Danh sách đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam

Thủ môn (3): Chu Bá Huấn (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Vũ (Thanh Hóa), Lý Xuân Hòa (PVF)

Hậu vệ (7): Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào (PVF), Trần Hoàng Việt, Nguyễn Khắc Minh Đức (Hà Nội), Phạm Minh Cương (Huế), Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công), Quán Thành Công (SLNA)

Tiền vệ (6): Đào Quý Vương, Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội), Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (Nam Định), Nguyễn Minh Thủy (SLNA), Trương Nguyễn Duy Khang (PVF), Triệu Đình Vỹ (Thể Công)

Tiền đạo (7): Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách (PVF), Lê Trọng Đại Nhân, Trần Trí Dũng (Thể Công), Trần Ngọc Sơn (SLNA), Đậu Quang Hưng (TP HCM), Trần Mạnh Quân (Hà Nội).

