Công an Hà Nội vô địch V-League sớm 3 vòng

Công an Hà Nội (CAHN) bước vào trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 17/5 với mục tiêu duy nhất là đánh bại Thanh Hóa. Khi ấy, đoàn quân của HLV Mano Polking sẽ có 11 điểm nhiều hơn nhì bảng Thể Công.

Dù HLV Polking bị treo quyền chỉ đạo, CAHN vẫn lấn lướt bằng khả năng kiểm soát bóng tốt và sự ăn ý giữa các cầu thủ. Tuy nhiên, sức chiến đấu mãnh liệt của Thanh Hóa cùng cơn mưa lớn khiến việc tìm kiếm chiến thắng trở nên chật vật với dàn sao chủ nhà.

Tiền đạo Alan Sebastiao (thứ hai từ trái sang) của Công an Hà Nội mừng bàn thắng trên chấm phạt đền trong trận thắng Thanh Hóa 1-0 ở vòng 23 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 17/5/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Phút 14, sau đường căng ngang từ cánh phải của Lê Văn Đô, Alan Sebastiao đệm trượt, rồi đến lượt Cao Pendant Quang Vinh sút ra ngoài. Sau đó, chủ nhà còn ba lần đưa bóng cột dọc và xà ngang khung thành Thanh Hóa, lần lượt là từ các cú dứt điểm của Leo Artur phút 17, quả đá phạt của Nguyễn Quang Hải phút 30 và pha sút mu lai má của Nguyễn Đình Bắc phút 75.

Chủ động tấn công nhưng CAHN cũng có khoảng 10 phút cuối hiệp 1 và 15 phút đầu hiệp 2 khá bế tắc. Đúng thời điểm ấy, họ được chơi hơn người, khi Thanh Hóa mất Đoàn Ngọc Hà - người phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 60 sau pha cao chân với Rogerio Alves.

Bốn phút sau khi có lợi thế quân số, chủ nhà làm tung lưới thủ thành Y Êli Niê. Từ pha căng ngang của Cao Pendant Quang Vinh, Leo Artur giả sút lừa ba cầu thủ khách, trước khi đặt lòng chân trái vào góc xa. Dưới cơn mưa lớn, Artur cởi phăng áo ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội. Còn trên khán đài, HLV Polking rưng rưng xúc động với đôi mắt đỏ hoe.

Tuy nhiên, mạch cảm xúc ấy bị chen ngang bởi VAR. Sau hơn 10 phút tham khảo VAR rồi trực tiếp xem lại video, trọng tài Ngô Duy Lân xác định CAHN mắc lỗi việt vị. Theo đó, Alan Sebastiao đã đứng dưới cùng, và dù không chạm chân vào bóng từ đường chuyền của Quang Vinh, anh vẫn bị tính là tham gia vào tình huống.

Mất bàn thắng, nhưng CAHN không mất tinh thần. Họ tiếp tục tạo sức ép nghẹt thở lên khung thành Y Êli Niê, nhưng những dứt điểm cận thành của Quang Hải hay Bùi Hoàng Việt Anh đều bị tóm gọn. Phút 79, Đình Bắc xử lý bình tĩnh trong vòng cấm khi giả sút lừa Doãn Ngọc Tân, nhưng cú sút rất căng đi chệch cột trái.

Cơn mưa lớn trên sân Hàng Đẫy khiến cầu thủ Công an Hà Nội và Thanh Hóa (áo vàng) bước vào trận thủy chiến. Ảnh: Hoàng Huynh

Bước ngoặt lớn đến ở phút 84 từ pha đập nhả trước trung lộ. Đình Bắc xâm nhập vòng cấm để chuyền ngang, nhưng lĩnh trọn cú đạp bằng gầm giày của Lê Văn Hưng vào cổ chân. Sau khi xem lại video, ông Ngô Duy Lân chỉ tay vào chấm phạt đền cho CAHN.

Đội trưởng Quang Hải chỉ định Đình Bắc đá quả 11m, nhưng Alan Sebastiao giành lấy bóng. Việt Anh lên khuyên ngoại binh Brazil cũng không thành. Cuối cùng, Đình Bắc lùi lại để Alan thực hiện. Tiền đạo sinh năm 1998 không mắc sai lầm với cú úp mu căng vào góc trái, như giải tỏa hết nỗi niềm sau thời gian dài không ghi bàn.

Alan nhờ đó củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc đua ghi bàn V-League mùa này với 15 pha lập công. Đình Bắc lỡ cơ hội ghi bàn 7 trận liền, nhưng chủ động chạy tới chia vui cùng đàn anh. Sau đó, anh cũng rời sân khi không thể chịu được vết đau ở mắt cá chân trái.

Những phút còn lại, Thanh Hóa cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ nhưng lực bất tòng tâm. Đến phút bù thứ 8, pha độc diễn ghi bàn từ cánh trái của Rogerio Alves ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà, đồng thời dập tắt hy vọng của đội khách.

Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ngô Duy Lân vang lên cũng là lúc các thành viên CAHN mở hội ăn mừng. Chiến thắng thứ 19 mùa này giúp CAHN giành chức vô địch V-League thuyết phục hơn nhiều so với mùa giải 2023.

CAHN trở thành đội thứ năm hai lần đăng quang trong kỷ nguyên V-League, sau SLNA (2000-2001, 2011), HAGL (2003, 2004), Long An (2005, 2006), Đà Nẵng (2009, 2012) và Nam Định (2023-2024, 2024-2025). Trong khi đó, Hà Nội FC dẫn đầu với 6 lần vô địch (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022), còn Bình Dương xếp sau với 4 lần (2007, 2008, 2014, 2015).

Đây là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp của HLV Mano Polking, hay những cầu thủ U23 như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Minh Phúc. Trong khi đó, Quang Hải và Đoàn Văn Hậu có chức vô địch V-League thứ năm trong sự nghiệp.