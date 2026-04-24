Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

U17 Malaysia không thể chống đỡ sức mạnh của U17 Việt Nam

Phát biểu trước chung kết, HLV Shukor Adan cho rằng, trận thua (0-4) của U17 Malaysia ở vòng bảng trước U17 Việt Nam chỉ là “tai nạn” và hứa hẹn, “Hổ non” sẽ cứng cỏi hơn trong khâu phòng ngự. Có lẽ vị chiến lược gia này nhìn vào 3 trận không để lọt lưới liên tiếp vừa qua của đội nhà như một lời thách thức đối với U17 Việt Nam. Nhưng 3 đối thủ đó là U17 Indonesia, U17 Timor và U17 Lào chứ không phải là U17 Việt Nam để có thể so sánh năng lực và đẳng cấp tương đồng. Ngay cả nhà ĐKVĐ U17 Australia cũng đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng đủ thấy khả năng săn bàn của đoàn quân ông Cristiano Roland.

“Đặc sản” mà ông Shukor Adan cùng với GĐKT Ong Kim Swee, cựu HLV trưởng Malaysia, hỗ trợ chuyên môn ở khu kỹ thuật, là một lối chơi "dựng xe bus" ngay trước cầu môn ngay khi tiếng còi khai cuộc. Dù tìm cách bịt khung thành bằng lối phòng ngự nhiều tầng nhưng chỉ 11 phút sau khi bóng lăn, hệ thống phòng thủ ấy của U17 Malaysia đã bị U17 Việt Nam xé toang. Bằng một pha phối hợp đá phạt góc rất bài bản, Quý Vương tung cú dứt điểm trực diện, ghi bàn thắng khiến cho mọi toan tính của “Hổ non” bị sụp đổ. Trước đó nếu may mắn hơn một chút, Nguyễn Lực đã có thể ghi bàn ở phút thứ năm sau cú sút góc hẹp đưa bóng bật cột dọc.

Có lẽ, U17 Malaysia chỉ gây áp lực cho U17 Việt Nam bằng những phát biểu. Còn về chuyên môn, đoàn quân của ông Shukor Adan đã không làm nên trò trống nào đáng kể. Ngay cả khi bị thủng lưới, U17 Malaysia cũng chỉ biết co cụm phòng ngự, không dám đẩy mạnh tấn công. Lác đác đôi lần U17 Việt Nam lùi về để kéo giãn đội hình, “Hổ non” mới có vài pha lên bóng để buộc thủ môn Xuân Hòa phải tập trung. U17 Malaysia thừa hiểu, dâng cao đội hình khác nào “tự sát”. Ngay cả khu bủa vây cầu môn để phòng ngự, U17 Malaysia cũng không tài nào cản được pha phối hợp như lập trình của U17 Việt Nam. Bằng chứng là ở phút bù giờ thứ tư, đối thủ đã choáng váng sau pha phối hợp của đoàn quân ông Cristiano Roland khi Nguyễn Lực thọc khe tinh tế sau pha lên bóng từ cánh trái để Văn Dương bứt tốc vào khu vực 16m50, tung cú sút dội cột dọc nâng tỷ số lên 2-0.

Mối nguy đẩy cao đội hình sẽ bị thủng lưới nhưng U17 Malaysia không còn cách nào khác phải đẩy cao tấn công trong hiệp 2. Đó là miếng mồi ngon cho U17 Việt Nam khai thác khi khoảng trống dưới cầu môn của đối thủ là rất mênh mông. Phút 54, đoàn quân của ông Cristiano Roland đã thực hiên pha tấn công nhanh, mạnh và chớp nhoáng để Trí Dũng thoát xuống rồi bứt tốc trước khi căng ngang để Văn Dương đệm bóng cận thành, làm rung lưới U17 Malaysia. Trọng tài căng cờ việt vị nhưng sau khi trao đổi với tổ VAR đã xác định, pha thoát xuống của Trí Dũng là đúng luật nên đã công nhận bàn thắng.

U17 Việt Nam vô địch xứng đáng

​

Bàn thua như một cú giáng mạng vào tâm lý của U17 Malaysia, trong lúc U17 Việt Nam chơi thoải mái, tự tin và rất dễ dàng trong việc kiểm soát bóng. Trong khoảng 20 phút cuối, đoàn quân của ông Cristiano Roland có thêm những cơ hội rõ ràng để có thể đào sâu cách biệt nhưng không thể chuyển hóa thành bàn. Tuy vậy, giành chiến thắng với tỷ số đậm 3-0 là quá đẹp để U17 Việt Nam lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Đội hình thi đấu

U17 Malaysia: Adam, Fazryel, Fareez, Adam Muqri, Amsyar (Naim, 59’), Muslim (Haziq, 67’), Dini, Aniq (Sukri, 77’), Yusuf (Aiman, 67’), Muzakif (Fitri, 77’), Aqif.

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân (Ngọc Sơn, 46’), Nguyễn Lực, Văn Dương (Việt Nam, 67’), Sỹ Bách (Trí Dũng, 46’).