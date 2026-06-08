Eriksen lại gục ngã trên sân khiến cả Đan Mạch sốc

Eriksen lại khiến bóng đá thế giới chấn động.

Bóng đá thế giới vừa trải qua khoảnh khắc đầy lo lắng khi Christian Eriksen bất ngờ ngã gục trên sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine diễn ra tối 7/6. Sự cố xảy ra ở phút 65, khiến các cầu thủ hai đội lập tức gọi đội ngũ y tế vào sân, còn trận đấu sau đó bị hủy bỏ.

Các cầu thủ Đan Mạch và Ukraine cùng nhau lập vòng tròn bảo vệ Eriksen trong lúc anh được sơ cứu trên sân Odense Isstadion hôm 7/6. Video: AS USA Latino

Hình ảnh Eriksen nằm bất động khiến người hâm mộ không khỏi rùng mình khi nhớ lại sự cố chấn động tại EURO 2020. Khi đó, tiền vệ người Đan Mạch từng bị ngừng tim ngay trên sân trong trận gặp Phần Lan và phải được các bác sĩ hồi sức khẩn cấp để giành lại sự sống.

May mắn lần này, tình hình không nghiêm trọng như cách đây 5 năm. Theo xác nhận từ đội ngũ y tế tuyển Đan Mạch, Eriksen chỉ bất tỉnh trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng tỉnh lại và có thể tự đi rời sân.

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch, Morten Boesen cho biết: “Christian vẫn ổn. Cậu ấy tự đi khỏi sân và hoàn toàn tỉnh táo. Theo đánh giá ban đầu, thiết bị hỗ trợ tim đã hoạt động đúng chức năng. Eriksen chỉ mất ý thức trong thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng hồi phục”.

Trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine phải hủy bỏ ở phút 65

Hiện, ngôi sao 34 tuổi đã được đưa tới bệnh viện để thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên sâu nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới sự cố. Các bác sĩ chưa đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng khẳng định tình trạng của Eriksen đang ổn định.

Sau biến cố năm 2021, Eriksen được cấy máy khử rung tim tự động (ICD), thiết bị có khả năng theo dõi nhịp tim liên tục và can thiệp khi phát hiện những rối loạn nguy hiểm. Chính thiết bị này được cho là đã giúp tiền vệ của Wolfsburg tránh được hậu quả nghiêm trọng trong sự cố mới nhất.

Điều đáng chú ý là Eriksen vẫn duy trì sự nghiệp đỉnh cao trong nhiều năm qua. Sau khi trở lại sân cỏ cùng Brentford vào năm 2022, anh tiếp tục khoác áo MU trước khi chuyển sang Wolfsburg. Mùa giải vừa qua, cựu sao Tottenham thi đấu trọn vẹn 34 trận Bundesliga và vẫn là trụ cột của tuyển Đan Mạch.

Thông tin tích cực từ bệnh viện phần nào giúp người hâm mộ yên tâm. Tuy nhiên, tương lai thi đấu của Eriksen chắc chắn sẽ được đặt dưới sự theo dõi đặc biệt sau sự cố khiến cả thế giới bóng đá thêm một lần thót tim.