Argentina vào tứ kết World Cup sau màn ngược dòng điên rồ

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, Argentina vẫn bị Ai Cập dẫn trước hai bàn và viễn cảnh nhà đương kim vô địch phải dừng bước ở vòng 1/8 World Cup hiện ra rõ ràng. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng ấy, Lionel Messi một lần nữa chứng minh vì sao anh luôn là người được gửi gắm niềm tin lớn nhất.

Đó không phải là một trận đấu hoàn hảo của siêu sao 39 tuổi. Anh đá hỏng phạt đền ngay trong hiệp một, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số và chứng kiến thủ thành Mostafa Shobeir chơi như lên đồng.

Trong khi đó, Ai Cập thi đấu kỷ luật, sắc bén và đã ở rất gần tấm vé lịch sử vào tứ kết sau các pha lập công của Yasser Ibrahim, Mostafa Ziko.

Ai Cập gây rất nhiều khó khăn cho Argentina.

Thế nhưng, những đội bóng vĩ đại luôn sở hữu cá nhân có thể thay đổi tất cả. Messi mở màn cuộc lội ngược dòng bằng đường kiến tạo đẳng cấp để Cristian Romero đánh đầu rút ngắn cách biệt.

Chỉ ít phút sau, chính Messi tung cú sút uy lực, đánh bại Shobeir, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, qua đó nối dài chuỗi 9 trận World Cup liên tiếp ghi bàn, một kỳ tích hiếm có trong lịch sử giải đấu.

Khi Ai Cập vẫn còn mơ về hiệp phụ, "nhát dao" cuối cùng đã được Argentina tung ra. Phút bù giờ, Lautaro Martinez bứt tốc rồi treo bóng chính xác để Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2, khép lại màn ngược dòng không tưởng của "La Albiceleste".

Messi nắm giữ kỷ lục ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất lịch sử World Cup (21 bàn - 9 kiến tạo).

Với Argentina, đây là minh chứng cho bản lĩnh của nhà vô địch và là lời khẳng định rằng chừng nào Messi còn hiện diện, họ vẫn có thể tạo nên điều kỳ diệu. Còn với Ai Cập, thất bại này chắc chắn sẽ ám ảnh rất lâu. Họ đã chạm một tay vào cánh cửa thiên đường, đã nhìn thấy tấm vé lịch sử ở ngay trước mắt, nhưng chỉ trong hơn 10 phút cuối, mọi giấc mơ đều tan biến trước sự tàn nhẫn của bóng đá và thiên tài mang tên Lionel Messi.

Đối thủ chờ thầy trò Lionel Scaloni ở tứ kết là Thụy Sĩ hoặc Colombia.