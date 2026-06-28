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Messi rực sáng, Argentina toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026

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Sáng 28/6, Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Jordan trong trận đấu thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026.

Ngay từ những phút đầu, đại diện Nam Mỹ đã nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sức ép liên tục được tạo ra khiến hàng thủ Jordan phải lùi sâu chống đỡ. Phút 19, Giovani Lo Celso mở tỷ số bằng một cú đá phạt mẫu mực, đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Không lâu sau đó, Argentina tiếp tục cụ thể hóa ưu thế. Phút 31, Lautaro Martinez lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền sau khi trọng tài VAR xác định một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, Jordan bất ngờ chơi khởi sắc và tạo ra nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 55, khi Musa Al-Taamari tận dụng tình huống phối hợp trung lộ tốc độ cao, di chuyển thông minh rồi dứt điểm gọn gàng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và thắp lại hy vọng cho đại diện châu Á.

El Pulga lập kỷ lục ghi bàn trong 7 trận liên tiếp ở World Cup.
El Pulga lập kỷ lục ghi bàn trong 7 trận liên tiếp ở World Cup.

Tuy nhiên, thế trận nhanh chóng thay đổi khi Lionel Messi được tung vào sân ở phút 60 thay Nico Paz. Sự xuất hiện của siêu sao người Argentina lập tức tạo ra khác biệt. Mọi đường bóng tấn công đều qua chân Messi, trong khi Jordan buộc phải tập trung số đông để phong tỏa cầu thủ mang áo số 10.

Áp lực liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 80, Messi thực hiện cú đá phạt hàng rào hoàn hảo, đưa bóng vượt qua hàng rào và găm thẳng vào góc lưới, nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng không chỉ ấn định chiến thắng cho Argentina mà còn giúp anh chạm mốc 19 pha lập công tại các kỳ World Cup, đồng thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu năm nay với 6 bàn thắng.

Jordan bất ngờ sút tung lưới Argentina.
Jordan bất ngờ sút tung lưới Argentina.

Những phút cuối trận diễn ra với nhịp độ vừa phải, khi Argentina chủ động kiểm soát bóng và bảo toàn tỷ số. Jordan nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.

Với chiến thắng này, Argentina hoàn tất vòng bảng một cách ấn tượng, duy trì phong độ ổn định và sẵn sàng bước vào giai đoạn knock-out World Cup 2026 với sự tự tin cao độ. Trong khi đó, Jordan rời giải mà không giành được điểm số nào.

Ở vòng 32 đội, Argentina sẽ đối đầu Cape Verde vào ngày 4/7.

znews.vn
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