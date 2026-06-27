Argentina, Đức, Pháp xác định được đối thủ ở vòng 1/16 World Cup 2026

Chiến thắng trước Na Uy ở lượt đấu cuối vòng bảng giúp tuyển Pháp giành ngôi đầu bảng I với 3 trận toàn thắng, trở thành một trong hai đội bóng (cùng với chủ nhà Mexico) toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026 tính đến ngày 27/6.

Đối thủ tiếp theo của tuyển Pháp ở vòng 1/16 là Thụy Điển - đội chỉ có được 4 điểm tại bảng F và giành vé vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ 3 tốt nhất.

Mbappe và các đồng đội ở tuyển Pháp sẽ đối đầu với Thụy Điển ở vòng 1/16 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó trận thua trước tuyển Pháp đồng nghĩa ngôi sao Erling Haaland cùng các đồng đội ở tuyển Na Uy sẽ gặp Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16, đây là đối thủ khá cân sức cân tài với đại diện Bắc Âu.

Đội tuyển Đức sau trận thua sốc trước Ecuador ở lượt cuối vòng bảng sẽ đối đầu với Paraguay ở vòng 1/16. Đại diện Nam Mỹ may mắn giành vé vào vòng 1/16 với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất khi cũng có 4 điểm sau 3 lượt đấu như Thụy Điển.

Đáng chú ý, đội tuyển Cape Verde dù chỉ có 3 điểm sau 3 vòng đấu tại bảng H nhưng giành vé đi tiếp vào vòng 1/16 với tư cách là đội nhì bảng. Dù bị đánh giá thấp, nhưng Cape Verde đã bất bại trước các đội bóng được đánh giá cao hơn như Tây Ban Nha và Uruguay trong bảng đấu.

Ở lượt đấu cuối gặp Saudi Arabia, Cape Verde tiếp tục hòa không bàn thắng với Saudi Arabia để bảo đảm tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.

Các cầu thủ Cape Verde ăn mừng khi tiến vào vòng 32 đội để đối đầu với Argentina (Ảnh: Getty).

Việc lọt vào vòng 32 đội được xem là kỳ tích của đội bóng châu Phi trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Tuy nhiên đối thủ của Cape Verde ở vòng 1/16 này sẽ là nhà đương kim vô địch Argentina và liệu "đội bóng tí hon" ở châu Phi có tạo nên địa chấn trước siêu sao Messi hay không sẽ là câu hỏi thú vị được nhiều người đón chờ phía trước.

Tại vòng 1/16, đội tuyển Brazil cũng sẽ đối đầu với đội bóng số 1 châu Á là Nhật Bản. Đây cũng là trận đấu được đông đảo người hâm mộ châu Á theo dõi với kỳ vọng "Samurai xanh" sẽ làm nên kỳ tích trước ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026 là Selecao.

Một "ông lớn" khác tại World Cup 2026 là Hà Lan cũng đã xác định được đối thủ của mình chính là Morocco. Màn so tài này được dự báo rất khó đoán về kết quả, khi Morocco càng tiến sâu vào giải càng chơi hay, còn Hà Lan đang thể hiện sức mạnh nhờ trận thắng Thụy Điển, Tunisia.

Một số các cặp đấu vòng 1/16 khác cũng đã được xác định, với việc chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bosnia & Herzegovina, Nam Phi gặp Canada.