Argentina, Đức, Pháp xác định được đối thủ ở vòng 1/16 World Cup 2026

Argentina, Đức, Pháp đều đã xác định được đối thủ ở vòng 1/16, sau khi lượt đấu cuối cùng bảng H và bảng I diễn ra vào sáng 27/6 kết thúc với kết quả không có nhiều bất ngờ xảy ra.
Chiến thắng trước Na Uy ở lượt đấu cuối vòng bảng giúp tuyển Pháp giành ngôi đầu bảng I với 3 trận toàn thắng, trở thành một trong hai đội bóng (cùng với chủ nhà Mexico) toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026 tính đến ngày 27/6.
Đối thủ tiếp theo của tuyển Pháp ở vòng 1/16 là Thụy Điển - đội chỉ có được 4 điểm tại bảng F và giành vé vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ 3 tốt nhất.
Trong khi đó trận thua trước tuyển Pháp đồng nghĩa ngôi sao Erling Haaland cùng các đồng đội ở tuyển Na Uy sẽ gặp Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16, đây là đối thủ khá cân sức cân tài với đại diện Bắc Âu.
Đội tuyển Đức sau trận thua sốc trước Ecuador ở lượt cuối vòng bảng sẽ đối đầu với Paraguay ở vòng 1/16. Đại diện Nam Mỹ may mắn giành vé vào vòng 1/16 với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất khi cũng có 4 điểm sau 3 lượt đấu như Thụy Điển.
Đáng chú ý, đội tuyển Cape Verde dù chỉ có 3 điểm sau 3 vòng đấu tại bảng H nhưng giành vé đi tiếp vào vòng 1/16 với tư cách là đội nhì bảng. Dù bị đánh giá thấp, nhưng Cape Verde đã bất bại trước các đội bóng được đánh giá cao hơn như Tây Ban Nha và Uruguay trong bảng đấu.
Ở lượt đấu cuối gặp Saudi Arabia, Cape Verde tiếp tục hòa không bàn thắng với Saudi Arabia để bảo đảm tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.
Việc lọt vào vòng 32 đội được xem là kỳ tích của đội bóng châu Phi trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Tuy nhiên đối thủ của Cape Verde ở vòng 1/16 này sẽ là nhà đương kim vô địch Argentina và liệu "đội bóng tí hon" ở châu Phi có tạo nên địa chấn trước siêu sao Messi hay không sẽ là câu hỏi thú vị được nhiều người đón chờ phía trước.
Tại vòng 1/16, đội tuyển Brazil cũng sẽ đối đầu với đội bóng số 1 châu Á là Nhật Bản. Đây cũng là trận đấu được đông đảo người hâm mộ châu Á theo dõi với kỳ vọng "Samurai xanh" sẽ làm nên kỳ tích trước ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026 là Selecao.
Một "ông lớn" khác tại World Cup 2026 là Hà Lan cũng đã xác định được đối thủ của mình chính là Morocco. Màn so tài này được dự báo rất khó đoán về kết quả, khi Morocco càng tiến sâu vào giải càng chơi hay, còn Hà Lan đang thể hiện sức mạnh nhờ trận thắng Thụy Điển, Tunisia.
Một số các cặp đấu vòng 1/16 khác cũng đã được xác định, với việc chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bosnia & Herzegovina, Nam Phi gặp Canada.
Trận đấu giữa Scotland vs Brazil đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Selecao, trong đó ngôi sao Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, bên cạnh bàn ấn định tỷ số của Matheus Cunha. Kết quả này giúp Brazil giành ngôi đầu bảng để vào vòng 1/16.
Bosnia đã nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B. Kết quả này giúp đại diện châu Âu kết thúc vòng bảng với 4 điểm và rộng cửa góp mặt ở vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar chính thức dừng bước.
Lionel Messi đã vượt qua kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Miroslav Klose để tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại, góp công lớn giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng 1/16.
Ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, Ai Cập dù bị New Zealand dẫn bàn từ khá sớm song vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Mohamed Salah, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm. Ngoài ra, đây cũng là thắng lợi đầu tiên của Ai Cập trong lịch sử tham dự các VCK World Cup.
Đánh bại Australia 2-0 bằng lối chơi áp đảo, đội tuyển Mỹ trở thành cái tên thứ hai giành quyền vào vòng 1/16 sau Mexico. Đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sức mạnh và khẳng định tham vọng tiến sâu tại giải đấu trên sân nhà.
Đội tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Croatia 4-2 ở lượt trận mở màn bảng L trên sân Dallas. Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp "Tam sư" giành trọn 3 điểm trong trận cầu giàu cảm xúc.
Trận đấu giữa Áo vs Jordan đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đại diện châu Âu. Mặc dù được đánh giá cao hơn khá nhiều, nhưng Áo đã có 3 điểm tương đối chật vật nhờ pha đá phản lưới nhà của đối thủ cũng như bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 11.
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