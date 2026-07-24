Cựu tuyển thủ nữ và hành trình gieo mầm đam mê bóng đá

(Baohatinh.vn) - Khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Hải Hòa chọn gắn bó với quê chồng ở Hà Tĩnh, miệt mài ươm mầm đam mê bóng đá cho trẻ em qua những sân cỏ học đường.
Sau 10 năm khoác áo Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam (2007–2017), Nguyễn Hải Hòa (SN 1989 ở Thái Nguyên) chia tay sân cỏ chuyên nghiệp năm 2021. Chị về quê chồng ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh và trở thành giáo viên thể dục tại Trường Tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh.
Nhận thấy nhiều học sinh yêu thích bóng đá nhưng thiếu môi trường rèn luyện bài bản, đầu năm 2024 chị quyết định thành lập CLB Bóng đá Trường Tiểu học Cẩm Thạch.
Mỗi động tác kỹ thuật đều được Hải Hòa trực tiếp thị phạm và chỉnh sửa tỉ mỉ để các em hình thành nền tảng vững chắc ngay từ nhỏ.
Không chỉ dạy kỹ thuật, mỗi buổi tập còn giúp các em hình thành tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và sự tự tin.
Chỉ còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2026 sẽ khép lại, nhưng trước khi Argentina và Tây Ban Nha bước vào trận chung kết, FIFA đang phải đối mặt với làn sóng tranh cãi xoay quanh trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp.
Màn thư hùng giữa Pháp với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ dành cho La Roja đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Với thắng lợi 2-0, Tây Ban Nha có vé vào chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010.