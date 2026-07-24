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Cựu tuyển thủ nữ và hành trình gieo mầm đam mê bóng đá

Anh Tấn - Phạm Tuấn
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(Baohatinh.vn) - Khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Hải Hòa chọn gắn bó với quê chồng ở Hà Tĩnh, miệt mài ươm mầm đam mê bóng đá cho trẻ em qua những sân cỏ học đường.

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Sau 10 năm khoác áo Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam (2007–2017), Nguyễn Hải Hòa (SN 1989 ở Thái Nguyên) chia tay sân cỏ chuyên nghiệp năm 2021. Chị về quê chồng ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh và trở thành giáo viên thể dục tại Trường Tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh.
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Dù không còn thi đấu, tình yêu với trái bóng tròn vẫn thôi thúc chị tìm cách truyền lại kinh nghiệm và niềm đam mê cho thế hệ trẻ.
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Nhận thấy nhiều học sinh yêu thích bóng đá nhưng thiếu môi trường rèn luyện bài bản, đầu năm 2024 chị quyết định thành lập CLB Bóng đá Trường Tiểu học Cẩm Thạch.
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Hiện CLB quy tụ khoảng 30 học sinh từ 7–11 tuổi đến từ các xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên và Cẩm Lạc. Mỗi tuần, các em đều đặn đến sân tập sau giờ học.
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Mỗi động tác kỹ thuật đều được Hải Hòa trực tiếp thị phạm và chỉnh sửa tỉ mỉ để các em hình thành nền tảng vững chắc ngay từ nhỏ.
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Từ khởi động, chuyền bóng, rê bóng đến dứt điểm đều được chị hướng dẫn theo giáo án phù hợp với từng lứa tuổi.
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Không chỉ dạy kỹ thuật, mỗi buổi tập còn giúp các em hình thành tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và sự tự tin.
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Em Nguyễn Bảo Nam (phía ngoài bên trái) - CLB Bóng đá Trường Tiểu học Cẩm Thạch cho biết: "Con rất thích được cô Hải Hòa dạy đá bóng. Con học được nhiều kỹ năng mới và có thêm nhiều bạn hơn ở CLB này".
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Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Hải Hòa miễn toàn bộ học phí để các em được theo đuổi niềm yêu thích với bóng đá.
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Sự tận tâm của nữ cựu tuyển thủ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ nhiều phụ huynh trong khu vực. Những buổi tập không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn góp phần phát hiện những học sinh có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng.
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Từ kinh nghiệm thi đấu quốc gia, Hải Hòa truyền cho học trò không chỉ kỹ năng mà còn là ý chí vượt khó và tinh thần không bỏ cuộc. CLB trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều em nhỏ, góp phần hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và tạo môi trường sinh hoạt bổ ích. Rời ánh đèn sân cỏ chuyên nghiệp, Nguyễn Hải Hòa vẫn tiếp tục cống hiến cho bóng đá theo cách riêng của mình. Từ một sân bóng nhỏ nơi làng quê Hà Tĩnh, chị đang thắp lên những ước mơ lớn cho thế hệ cầu thủ tương lai.
VIDEO: Cựu tuyển thủ Hải Hòa chuẩn bị buổi tập cho các em học sinh

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Chủ đề An sinh xã hội

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