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Tôi là thầy dạy bơi miễn phí

Xã hội

Tôi là thầy dạy bơi miễn phí

Tác giả: Dương Chiến
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Tôi là Thượng úy Ngô Đăng Đức (SN 1996), cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Phúc Trạch.
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Hàng ngày, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an ninh trật tự công cộng, giao thông trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; duy trì trật tự xã hội và phòng ngừa các nguyên nhân phát sinh vi phạm.
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Nhận thấy thực tế trên địa bàn có nhiều hồ, đập, sông, suối và thường xuyên lũ lụt, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, trong khi đó, có nhiều trẻ em chưa biết bơi. Mùa hè năm 2026, Công an xã Phúc Trạch đã quyết định mở các lớp dạy bơi miễn phí với mục tiêu tạo sân chơi cho trẻ em và huấn luyện các em biết bơi. Và mỗi ngày, tôi lại bước vào "ca trực mới" khi trời dịu nắng.
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Bể bơi phục vụ giảng dạy được tận dụng từ bể của UBND xã Hương Trạch cũ trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính. Để có nơi học tập an toàn cho các em, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã cùng nhau đóng góp thêm kinh phí cải tạo, sửa chữa và vận hành. Và mỗi ngày, tôi lại bước vào "ca trực" khác khi trời dịu nắng.
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Nhiệm vụ của "ca trực" này là dạy bơi và tuyên truyền các kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng sơ cứu cho các em nhỏ.
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Tôi tốt nghiệp chuyên ngành chỉ huy phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình học tập, tôi được đào tạo bài bản về kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước và cứu nạn, cứu hộ.
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Những kiến thức đó vừa giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa là nền tảng để trực tiếp huấn luyện các em tập bơi.
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Để việc giảng dạy đúng kỹ thuật, bài bản và phù hợp với trẻ em, tôi tìm lại những tài liệu cũ trong quá trình học tập và học hỏi kinh nghiệm từ những huấn luyện viên bơi lội khác, tập hợp và xây dựng lại giáo án riêng cho lớp học.
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Hiện nay, chương trình đã thu hút gần 200 trẻ em trên địa bàn đăng ký tham gia học bơi.
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Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, chúng tôi chia thành 2 lớp, mỗi lớp khoảng 15 em, học xen kẽ các ngày trong tuần.
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Nhiều em lần đầu xuống nước vẫn còn e dè, thậm chí sợ hãi. Tôi không vội mà bắt đầu từ những kỹ năng đơn giản nhất như làm quen với nước, giữ thăng bằng và tập nổi.
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Từng động tác đạp nước, giữ hơi thở hay phối hợp tay chân đều được hướng dẫn chậm rãi, cẩn thận.
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Sau vài buổi học, nhiều em đã mạnh dạn hơn, tự tin xuống nước và bắt đầu hình thành những kỹ năng đầu tiên để bảo vệ mình.
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Không khí lớp học luôn rộn ràng bởi sự hào hứng của trẻ nhỏ. Với tôi, đó là tín hiệu tích cực nhất.
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Trong quá trình dạy bơi, chúng tôi còn tuyên truyền về nguy cơ đuối nước, cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm và kỹ năng sơ cứu cơ bản cho các em.
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Trong mùa hè này, tôi và đồng đội phấn đấu đào tạo cho 100 em biết bơi an toàn, có thêm nhiều trẻ em biết tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy dưới nước.
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Khi nắng chiều xuống thấp, buổi học khép lại, và với tôi, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy ngày càng nhiều trẻ em tự tin hơn dưới nước và biết cách bảo vệ chính mình.

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