Việt Nam được dự đoán thắng đậm Indonesia

Trước trận đấu trên sân Pakansari tối 3/8, trang Football Predictions AI dự báo khá bất ngờ khi nghiêng hẳn về phía đoàn quân Kim Sang-sik. Thuật toán của trang này không chỉ chọn Việt Nam thắng, còn dự đoán hai đội không cùng ghi bàn. Trận đấu được cho là có từ ba bàn trở lên, và tỷ số là 4-0 cho đội khách. Đây cũng là dự báo có cách biệt lớn nhất trong nhiều trang thống kê và nhận định quốc tế trước màn đại chiến bảng A.

Đỗ Hoàng Hên bỏ lỡ trong trận Việt Nam gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 31/7/2026 tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hiếu Lương

Cơ sở để Football Predictions AI - trang dự đoán Bồ Đào Nha - đưa ra là phong độ của Việt Nam vẫn rất ổn định, với 4 chiến thắng và một trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đội ghi trung bình ba bàn mỗi trận và chỉ thủng lưới hai lần, ngang thành tích phòng ngự của Indonesia. Bên cạnh đó, hệ thống còn đánh giá Việt Nam có hàng công hiệu quả hơn khi vừa thắng Timor Leste 7-0, Myanmar 4-0, trước khi bị Singapore cầm hòa 0-0.

Trong khi đó, gần như toàn bộ truyền thông Indonesia lại nhìn trận đấu theo chiều ngược lại. CNN Indonesia mời 6 phóng viên đưa ra dự đoán và có tới 5 người tin đội chủ nhà sẽ thắng. Ba tác giả cùng chọn Indonesia thắng 2-0, một người dự đoán thắng 3-1, trong khi chỉ có một ý kiến cho rằng hai đội hòa 1-1. Điểm chung trong các bài bình luận là Indonesia được đánh giá cao nhờ lợi thế sân Pakansari cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả.

Nhiều bài viết cũng cho rằng đây sẽ là trận đấu giàu va chạm và cảm xúc. Tờ báo này liên tục nhắc tới khả năng Việt Nam tạo áp lực tâm lý, buộc Indonesia phải giữ được sự bình tĩnh nếu muốn giành ba điểm. Nếu các cầu thủ chủ nhà để mất kiểm soát cảm xúc, chiến thuật của HLV John Herdman rất dễ bị phá vỡ trước lối chơi giàu cường độ của đương kim vô địch.

Dù vậy, ngay cả những cây bút đặt niềm tin vào Indonesia cũng thừa nhận Việt Nam vẫn là đối thủ nguy hiểm nhất bảng A. Đoàn quân Kim được đánh giá có tổ chức tốt, phòng ngự kỷ luật và luôn biết cách tạo sức ép ở những thời điểm quan trọng. Họ còn cảnh báo Indonesia từng để lộ khoảng trống trước Timor Leste, và nếu lặp lại sai lầm đó trước Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội, chủ nhà có thể phải trả giá.

Tiền đạo Mitchell Baker đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới với bốn bàn thắng qua hai trận. Trong ảnh, anh mừng bàn thắng gặp Campuchia ở lượt ra quân bảng A ASEAN Cup 2026, trên sân Pakansari, Bogor, Indonesia ngày 27/7/2026. Ảnh: Bola

Tờ Mediata cũng nghiêng về cửa Indonesia thắng, với tỷ số 2-1. Trang này cho rằng lợi thế sân nhà sẽ giúp "Garuda" đá chủ động hơn, trong khi Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát khu trung tuyến và chờ cơ hội phản công. Cuộc chiến ở hàng tiền vệ sẽ quyết định kết quả, bởi đội kiểm soát bóng tốt hơn sẽ nắm nhiều lợi thế.

Trang bóng đá Bola phân tích chi tiết hơn về tương quan lực lượng. Trang này đánh giá Indonesia đang hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp, đặc biệt nhờ phong độ ghi bàn của Mitchell Baker và sự trở lại của Ragnar Oratmangoen. Trong khi đó, trận hòa Singapore khiến Việt Nam chịu áp lực lớn hơn khi buộc phải thắng để rộng cửa vào bán kết. Dù vẫn dành nhiều lời khen bộ ba Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son, trang vẫn dự đoán Indonesia thắng 2-0.

Quan điểm tương tự xuất hiện trên trang thể thao Bolasport. Tờ báo này cho rằng việc Singapore cầm hòa Việt Nam không bàn thắng đã cho thấy hàng công của Kim Sang-sik hoàn toàn có thể bị hóa giải. Ngược lại, Indonesia được đánh giá sở hữu chiều sâu đội hình tốt hơn với nhiều phương án tấn công và hàng thủ giàu kinh nghiệm. Tờ báo tin chiến thắng 2-0 sẽ giúp Indonesia sớm vào bán kết.

Trang tin Ấn Độ Top Bookies đánh giá đây là cặp đấu cân bằng nhất bảng A nhưng vẫn dành chút ưu thế cho Indonesia. Trang này nhận xét đội chủ nhà đang duy trì hiệu suất ghi bàn cao, còn Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội sau trận hòa Singapore. Dự đoán cuối cùng là Indonesia thắng sát nút 2-1, đồng thời cho rằng lợi thế sân nhà đủ để tạo khác biệt.

Một trang khác của Ấn Độ, Sportskeeda dự đoán hai đội hòa 0-0. Trong 13 lần đối đầu tại giải, Việt Nam thắng ba, hòa bảy và thua ba trận.

Trong khi đa số các dự đoán nghiêng về Indonesia, Score24 của Estonia lại có góc nhìn khác. Trang thống kê này cho rằng Indonesia không nhất thiết phải mạo hiểm bởi ngay cả thất bại cũng chưa khiến họ mất cơ hội đi tiếp. Ngược lại, Việt Nam chịu áp lực lớn hơn sau trận hòa Singapore và buộc phải chủ động tìm chiến thắng.

Vì thế, trang tin châu Âu đánh giá Việt Nam có động lực thi đấu lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh chuỗi 20 trận bất bại của đoàn quân Kim. Thay vì chọn đội thắng, trang này khuyến nghị lựa chọn "Việt Nam không thua", đồng thời dự đoán tỷ số 1-1. Ngoài ra, họ còn nhận định hiệp một nhiều khả năng khép lại với kết quả hòa, giống xu hướng ở nhiều lần đối đầu trước đây.

Việt Nam đang bất bại 20 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 17 trận thắng, ba hòa, đều trước các đối thủ Đông Nam Á. Lần gần nhất đội thua là trận giao hữu với Thái Lan, tỷ số 1-2 ngày 10/9/2024 trên sân Mỹ Đình.

Tiền vệ Hoàng Đức (số 14) dứt điểm trong trận Việt Nam thắng Indonesia 1-0 ở lượt ba vòng bảng ASEAN Cup 2024 trên sân Việt Trì, Phú Thọ, ngày 15/12/2024. Ảnh: Lâm Thỏa

Tuy nhiên, Việt Nam chưa từng thắng trên sân Indonesia trong lịch sử ASEAN Cup. Trong bốn lần làm khách, Việt Nam hòa ba và thua một. Cụ thể, hai đội hòa 2-2 tại Tiger Cup 2002 trên sân Bung Karno, hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 cũng tại Jakarta và hòa 0-0 ở AFF Cup 2020 (trên sân trung lập Singapore, Indonesia là đội chủ nhà danh nghĩa). Thất bại duy nhất là trận thua 1-2 trên sân Pakansari ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016.