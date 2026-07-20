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39 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh thu hút 22 đội bóng thiếu niên, 17 đội bóng nhi đồng với gần 500 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tham gia tranh tài.

Chiều 20/7, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh năm 2026. Lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự và trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

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Giải năm nay có sự góp mặt của 39 đội bóng (22 đội bóng thiếu niên, 17 đội bóng nhi đồng) với gần 500 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài.
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22 đội bóng thiếu niên được chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, mỗi bảng chọn ra 2 đội vào vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết. 17 đội nhi đồng được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, mỗi bảng chọn ra 2 đội vào tứ kết, bán kết, chung kết. Trong ảnh: Ban Tổ chức và lãnh đạo một số sở, ban, ngành trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.
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Sau phần khai mạc đã diễn ra các trận vòng bảng nội dung nhi đồng và thiếu niên. Trong ảnh: Trận đấu giữa đội bóng nhi đồng xã Thạch Hà (áo xanh) và đội bóng nhi đồng xã Hương Sơn.
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Giải đấu diễn ra từ ngày 20/7 - 25/7, là sân chơi thường niên để các em thiếu niên, nhi đồng giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời là dịp để phát hiện và tuyển chọn những nhân tố có năng khiếu để bổ sung vào các tuyến bóng đá trẻ của tỉnh nhà.
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Theo dự kiến, trận chung kết, lễ bế mạc sẽ diễn ra vào chiều ngày 25/7.

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#Giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng #Hà Tĩnh 24H #bóng đá

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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