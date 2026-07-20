39 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh

Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha 15/07/2026 05:00 Màn thư hùng giữa Pháp với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ dành cho La Roja đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Với thắng lợi 2-0, Tây Ban Nha có vé vào chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010.

26 tuyển thủ Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 14/07/2026 15:04 Sau khi trung vệ Lê Ngọc Bảo gặp chấn thương, đội tuyển Việt Nam còn đúng 26 cầu thủ, mức đăng ký tối đa tại ASEAN Cup 2026.

Pháp - Tây Ban Nha: Duyên nợ trăm năm của bóng đá châu Âu 14/07/2026 08:29 Trước cuộc đại chiến ở bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha là đối thủ mà Pháp chạm trán nhiều thứ năm trong lịch sử, với nhiều kỷ niệm, huy hoàng lẫn đắng cay.

Cựu cầu thủ Everton gia nhập đội bóng V-League 13/07/2026 13:01 CLB CAHN gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng V-League khi công bố tân binh David Henen.

Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội 13/07/2026 04:53 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận, FIFA đang cân nhắc ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội.

Argentina có thêm lợi thế trước tứ kết World Cup 2026 11/07/2026 16:07 Tuyển Argentina tiếp tục được hưởng lợi thế, khi ngôi sao sáng nhất của Thụy Sĩ là Johan Manzambi không thể ra sân vì chấn thương.

Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết 11/07/2026 04:31 Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.

Kịch bản cuối trận World Cup 2026 khiến khán giả không thể rời mắt 09/07/2026 17:12 World Cup 2026 đang chứng minh sức hấp dẫn đặc biệt khi một nửa số trận đấu tính đến hết vòng 1/8 đều xuất hiện bàn thắng từ phút 80 trở đi.

FBI bất ngờ điều tra bóng đá Argentina giữa tranh cãi trọng tài 09/07/2026 10:46 Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đang điều tra các lãnh đạo bóng đá Argentina về cáo buộc rửa tiền hàng trăm triệu USD từ các nhà tài trợ thông qua các ngân hàng ở Mỹ.

Xếp hạng sức mạnh 8 đội vào tứ kết World Cup 2026 09/07/2026 05:53 Tribuna đánh giá Na Uy cao hơn Anh, còn Pháp được coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2026.

Ngày và giờ 4 trận tứ kết World Cup 2026 08/07/2026 08:31 World Cup 2026 đã xác định 8 đội vào tứ kết, trong đó có 6 đại diện châu Âu, 1 Nam Mỹ và 1 châu Phi. Vòng đấu sẽ bắt đầu từ ngày 10/7 theo giờ Hà Nội.

Thụy Sĩ thắng Colombia, vào tứ kết World Cup sau 72 năm 08/07/2026 06:03 Thụy Sĩ thắng Colombia 4-3 trên loạt sút luân lưu ở trận cuối vòng 1/8, để lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954, sẽ gặp Argentina.

Argentina vào tứ kết World Cup sau màn ngược dòng điên rồ 08/07/2026 01:23 Đêm 7/7, Argentina bị Ai Cập dẫn 2-0 đến phút 78 nhưng đã ghi liền 3 bàn trong những phút cuối để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Tương quan trước trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 06/07/2026 22:14 Cristiano Ronaldo và đồng đội gặp thử thách khó nhất từ đầu World Cup 2026, khi chạm trán Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

Xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên ở World Cup 2026 06/07/2026 14:52 Pháp sẽ gặp Morocco, còn Anh chạm trán hiện tượng Na Uy ở hai trận đầu tứ kết World Cup 2026, sau khi vòng 1/8 trôi qua một nửa.

Tuyển Anh hạ Mexico để vào tứ kết World Cup 06/07/2026 10:25 Sáng 6/7, tuyển Anh chơi thiếu người nhưng vẫn đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 để giành vé vào gặp Na Uy ở tứ kết.

Haaland rực sáng, Na Uy loại Brazil ở World Cup 2026 06/07/2026 05:31 Rạng sáng 6/7, Erling Haaland ghi 2 bàn ở phút 79 và 90, giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 16 đội.

Mbappe ghi bàn đưa Pháp vào tứ kết World Cup 05/07/2026 06:23 Rạng sáng 5/7, Pháp đánh bại Paraguay 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup.

Chủ nhà đầu tiên bị loại ở World Cup 2026 05/07/2026 04:40 Rạng sáng 5/7, đồng chủ nhà Canada thua Morocco 0-3 ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng 16 đội World Cup.

Xác định đủ 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026 04/07/2026 12:44 Sau loạt trận cuối vòng 1/16 ngày 3/7, World Cup 2026 đã chốt đủ tám cặp đấu vòng 1/8. Argentina sẽ gặp Ai Cập, còn Thụy Sĩ chạm trán Colombia.

Argentina chật vật hạ Cape Verde trong trận đấu 5 bàn thắng 04/07/2026 07:58 Sáng 4/7, Argentina đánh bại Cape Verde 3-2 sau 120 phút ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup trên sân vận động Hard Rock.

Đại diện châu Á sạch bóng ở vòng 1/8 World Cup 04/07/2026 04:46 Rạng sáng 4/7, Australia hòa Ai Cập 1-1, sau đó thua 2-4 trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Kết quả Thụy Sĩ 2-0 Algeria: Chiến thắng dễ dàng 03/07/2026 12:30 Breel Embolo tiếp tục ghi dấu ấn khi mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Thụy Sĩ trước Algeria ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 03/07/2026 08:13 Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Bồ Đào Nha chật vật hạ Croatia 2-1 ở vòng 32 đội giải vô địch thế giới.

Tây Ban Nha vào vòng 1/8 World Cup sau trận thắng 3-0 03/07/2026 05:13 Rạng sáng 3/7, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente thắng thuyết phục trước Áo ở vòng 32 đội World Cup.

Dấu ấn 2 "sao trẻ" Hà Tĩnh trong hành trình lên V.League của CLB Bắc Ninh 02/07/2026 14:00 Hậu vệ Phan Văn Hiếu và tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn đã có mùa giải ấn tượng trong màu áo Bắc Ninh FC, góp phần quan trọng giúp đội bóng Kinh Bắc giành vé lên V.League.

Hậu trường bức ảnh 12 triệu like trên trang của Ronaldo 02/07/2026 10:44 Phát hiện Ronaldo đăng bức ảnh mình chụp lên mạng xã hội mà không ghi nguồn, nhiếp ảnh gia Edmund Wong đã liên hệ đòi quyền tác giả.

Bỉ vs Senegal: Màn lội ngược dòng không tưởng 02/07/2026 05:55 Rạng sáng 2/7, Bỉ bị dẫn 2-0 đến phút 85 nhưng vẫn dẫn ngược Senegal 3-2 bằng 3 bàn thắng ở phút 86, 89 và 120+5.

Kane rực sáng giúp tuyển Anh lội ngược dòng vào vòng 16 đội 02/07/2026 05:50 Phút 75 và 86 trận đấu ở vòng 32 đội World Cup, Harry Kane ghi liền 2 bàn giúp "Tam sư" đánh bại CHDC Congo 2-1.