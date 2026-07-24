Việt Nam thắng đậm Timor Leste trận ra quân ASEAN Cup 2026

Đình Bắc (trái) lập hattrick, còn Hoàng Hên (phải) lập cú đúp giúp Việt Nam thắng đậm Timor Leste, trên sân Chonburi, Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Tài Lộc bị chấn thương nên Đình Bắc được trao cơ hội để đá chính. Nhưng phải thừa nhận rằng dù ra sân với đội hình nào đi chăng nữa, ĐT Việt Nam vẫn có đẳng cấp cao hơn nhiều so với Timor Leste. Cách biệt hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng phần nào là minh chứng. Sự vượt trội ấy đã sớm được khẳng định bằng bàn thắng ngay phút thứ 5 của ĐT Việt Nam. Từ pha dứt điểm bật chân hậu vệ Timor Leste dội ra của Đình Bắc, Hoàng Hên khống chế rồi tung cú dứt điểm, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho đội nhà.

Dù có một nửa đội hình thi đấu ở nước ngoài nhưng như đã nhận định, năng lực của các cầu thủ Timor Leste có hạn. Chính vì khả năng có chừng mực nên dù có giỏi đi chăng nữa, HLV Jose Pedro Alves Salazar khó có thể truyền tải được ý đồ chiến thuật để hạn chế sức mạnh của ĐT Việt Nam. Thực tế sau khi nhận bàn thua, Timor Leste cũng không thể đẩy cao đội hình. Ngay cả khi có ý định "đổ bê tông" để hạn chế bàn thua, đội bóng này cũng không thể triển khai được thế trận chặt chẽ. Thay vào đó, sự rời rạc, thiếu kết dính, không ăn ý trong lối chơi đã giúp ĐT Việt Nam dễ dàng phối hợp và mỗi khi tăng tốc là một lần đặt cầu môn của Dylan Jose Niski vào thế báo động đỏ.

Timor Leste không thể cản được sức mạnh của Việt Nam - Ảnh: Anh Khoa

Dù vậy, các chân sút của ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy. Phải đến phút 31, các học trò của ông Kim Sang Sik mới có bàn thắng thứ hai. Từ đường chọc khe của Hoàng Đức, Đình Bắc khống chế rồi cứa bóng điệu nghệ từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thua như một cú giáng mạnh vào tâm lý của các cầu thủ Timor Leste khiến họ càng thêm loạn đấu pháp. Chỉ trong 5 phút cuối hiệp 2, ĐT Việt Nam đã ghi thêm 3 bàn thắng do công của Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son sau khi tận dụng tốt sai sót trong tổ chức phòng ngự của Timor Leste.

Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam chơi thoải mái, hơi lỏng chân nên tạo cơ hội cho Timor Leste tiếp cận cầu môn cũng như thực hiện được vài pha dứt điểm khiến thủ môn Lê Giang phải cảnh giác. Trong đó, cột dọc cũng đã 1 lần cứu thua cho đoàn quân của ông Kim Sang Sik sau cú sút của Oanasio ở phút 59. Khi không tận dụng được các cơ hội để ghi bàn danh dự, đội bóng này đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 6 sau pha dứt điểm rất thoải mái của Đình Bắc ngay trong vòng 5m từ đường chuyền của Việt Anh ở phút 65. Phút 79, Quang Hải tung cú sút, Liam Fernando lúng túng đá phản lưới nhà.

Phút 90, Đình Bắc đã đánh đầu rung lưới Timor Leste nhưng trọng tài đã căng cờ báo biệt vị. Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 7-0, qua đó có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ chức vô địch ở AFF Cup.