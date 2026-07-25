ASEAN Cup 2026 áp dụng nhiều luật mới giống World Cup

Những thay đổi này được Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 đưa vào điều lệ giải đấu dựa trên các sửa đổi của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) cho mùa giải 2026-2027. Mục tiêu là giảm các hành vi phi thể thao, hạn chế câu giờ và tăng thời lượng bóng lăn thực tế.

Quy định gây chú ý nhất liên quan đến hành vi che miệng trong lúc xảy ra xô xát hoặc tranh cãi. Trọng tài có thể rút thẻ đỏ trực tiếp với bất kỳ cầu thủ nào dùng tay, cánh tay hoặc áo đấu che miệng khi căng thẳng với đối thủ.

Quy định này chỉ áp dụng trong các tình huống xung đột trên sân, không phải mọi thời điểm trận đấu. Tại World Cup 2026, đã có hai cầu thủ bị đuổi vì hành vi này, đó là Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador).

Miguel Almiron (10) của Paraguay che miệng trong lúc tranh cãi với Mert Muldur, sau đó nhận thẻ đỏ, trong trận đấu bảng D World Cup gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân ở Santa Clara, California, Mỹ ngày 19/6/2026. Ảnh: chụp màn hình

Ở Đông Nam Á, những màn va chạm, khiêu khích giữa cầu thủ hai đội không hiếm gặp. Dù vậy, các cầu thủ không có nhiều thói quen che miệng tranh cãi.

Một điểm mới khác là trọng tài được trao quyền xử lý rất mạnh nếu cầu thủ tự ý rời sân để phản đối quyết định. Bất kỳ cầu thủ nào cố tình bỏ sân nhằm gây sức ép với trọng tài đều có nguy cơ nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Không chỉ cầu thủ, các quan chức đội bóng như HLV hay thành viên ban huấn luyện cũng bị xử lý nếu kích động cầu thủ rời sân. Trong trường hợp một đội cố tình khiến trận đấu không thể tiếp tục, nguyên tắc chung là đội đó sẽ bị xử thua. Quy tắc này được đưa ra sau khi Senegal bỏ trận chung kết châu Phi với Morocco đầu năm nay, sau đó quay lại thi đấu và vẫn thắng.

ASEAN Cup 2026 cũng tiếp tục siết chặt hành vi phản ứng với trọng tài, theo điều chỉnh của IFAB. Giống nhiều giải đấu lớn gần đây, chỉ đội trưởng mới được phép tiếp cận và trao đổi với trọng tài về các quyết định trên sân. Những hành vi vây quanh trọng tài, chỉ tay, la hét hoặc phản ứng thái quá sẽ không còn được bỏ qua, thậm chí khiến cầu thủ có thể nhận thẻ vàng. Điều này nhằm giảm áp lực lên tổ trọng tài và tránh những tình huống hỗn loạn sau các quyết định gây tranh cãi.

Bên cạnh các quy định về kỷ luật, ASEAN Cup 2026 còn áp dụng hàng loạt biện pháp chống câu giờ. Ở các tình huống ném biên, nếu cầu thủ cố tình trì hoãn, trọng tài sẽ nhắc nhở rồi bắt đầu đếm ngược 5 giây bằng động tác tay, có thể kết hợp khẩu lệnh. Nếu hết thời gian mà bóng vẫn chưa được đưa vào cuộc, quyền ném biên sẽ thuộc về đối phương.

Tương tự, khi phát bóng lên, đội đang kiểm soát bóng cũng chỉ có 5 giây sau khi trọng tài bắt đầu đếm ngược. Nếu tiếp tục trì hoãn, đội đối phương sẽ được hưởng phạt góc thay vì chỉ chờ thủ môn đưa bóng vào cuộc như trước.

Nguyễn Quang Hải bị Maung Maung Lwin phạm lỗi trong trận giao hữu giữa Việt Nam với Myanmar trên sân Thái Nguyên ngày 18/7/2026. Ảnh: Lương Hiếu

Quy trình thay người cũng được quy định chặt chẽ hơn. Sau khi bảng điện tử được giơ lên, cầu thủ bị thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây bằng đường gần nhất, trừ khi trọng tài có chỉ dẫn khác.

Nếu cầu thủ cố tình đi chậm, trận đấu vẫn được tiếp tục nhưng cầu thủ dự bị chưa được phép vào sân. Lượt thay người không bị hủy, song cầu thủ vào thay chỉ được vào sân ở lần bóng chết đầu tiên sau khi trận đấu được tái lập ít nhất một phút và phải có tín hiệu của trọng tài.

Quy định này khiến các đội không còn dễ dàng lợi dụng việc thay người để làm giảm nhịp độ trận đấu ở những phút cuối.

Một thay đổi đáng chú ý khác liên quan đến công tác y tế. Cầu thủ trên sân (trừ thủ môn) nếu trận đấu đã dừng vì chấn thương và nhân viên y tế được gọi vào sẽ phải rời sân ít nhất một phút sau khi bóng được đưa vào cuộc trở lại.

Thời gian một phút được tính bằng đồng hồ bấm giờ liên tục. Chỉ khi hết thời gian và được trọng tài cho phép, cầu thủ mới được trở lại thi đấu.

IFAB đưa ra quy định này nhằm hạn chế tình trạng cầu thủ nằm sân kéo dài để câu giờ. Ở ASEAN Cup trước đây, không ít trận đấu bị gián đoạn liên tục bởi các ca chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng mất nhiều thời gian xử lý.

Tuy nhiên, luật vẫn có nhiều ngoại lệ nhằm bảo đảm an toàn cho cầu thủ. Thủ môn bị chấn thương sẽ không phải rời sân một phút. Quy định tương tự cũng áp dụng nếu thủ môn va chạm với cầu thủ khác, hai cầu thủ cùng đội va chạm, xảy ra chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương đầu, hoặc cầu thủ bị phạm lỗi thô bạo khiến đối phương nhận thẻ vàng hoặc thẻ đỏ.

Ngoài ra, nếu đội nhà được hưởng phạt đền và chính cầu thủ bị chấn thương là người thực hiện, cầu thủ đó cũng không phải rời sân trước khi đá phạt.

IFAB còn nhắc riêng với các thủ môn do hiện tượng giả vờ chấn thương ngày càng phổ biến. Trong thời gian thủ môn được chăm sóc, trọng tài được hướng dẫn không cho các cầu thủ khác tiến lại gần khu vực kỹ thuật hoặc ghế dự bị để nhận chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện.

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8, với 10 đội, chia làm hai bảng, mỗi bảng 5 đội, đá vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội vào bán kết. Từ bán kết, các đội đá hai lượt sân nhà, khách.