26 tuyển thủ Việt Nam dự ASEAN Cup 2026

Ngọc Bảo chấn thương bàn chân từ trước khi lên tập trung đội tuyển và không kịp hồi phục. HLV Kim Sang-sik để trung vệ sinh năm 1998 trở lại CLB Ninh Bình tiếp tục điều trị.

Trước đó, tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa cũng gặp chấn thương rách sụn chêm độ 2 ở đầu gối. Cầu thủ 20 tuổi, thuộc CLB Công an TPHCM, chia tay trước khi đội tuyển sang Hàn Quốc tập huấn.

HLV Kim Sang-sik (phải) trao đổi với trung vệ Lê Ngọc Bảo trên xe buýt của đội tuyển Việt Nam, đang trên đường rời sân bay Nội Bài, Hà Nội sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, vào ngày 14/7/2026. Ảnh: VFF

Từ 28 cầu thủ, Việt Nam còn đúng 26 cầu thủ để tham dự ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik không có ý định bổ sung thêm nhân sự. Mỗi đội sẽ đăng ký 23 cầu thủ từ danh sách này trước mỗi trận đấu.

Ngọc Bảo là một trong bốn cầu thủ có thể đá trung vệ kèo trái của đội tuyển Việt Nam, bên cạnh Đoàn Văn Hậu, Phan Tuấn Tài và Nguyễn Nhật Minh. Trong sơ đồ ưa thích 3-4-3, HLV Kim Sang-sik ưu tiên sử dụng trung vệ lệch trái thuận chân, ở cả cấp ĐTQG và U23, hơn là yếu tố thể hình khi cạnh tranh ở cấp độ Đông Nam Á.

Trong khi đó, vị trí tiền vệ hoặc tiền đạo cánh của Ngô Đăng Khoa cũng dồi dào nhân sự, với Lê Văn Đô, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Đình Bắc hay cặp cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno).

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Xuân Son (áo đỏ) thi đấu trong trận đấu tập thắng CLB Hàn Quốc Gangwon FC 2-1 trên sân Munhak, Incheon, Hàn Quốc ngày 13/7/2026. Ảnh: VFF

Đội hình đội tuyển Việt Nam hiện có 3 thủ môn, 10 hậu vệ, 8 tiền vệ và 5 tiền đạo. Công an Hà Nội và Ninh Bình dẫn đầu với 6 cái tên. Xếp sau là Hà Nội FC (5), Thể Công, Nam Định, HAGL (2), Công an TPHCM, Hải Phòng, Becamex TP HCM (1).

Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh là hai cầu thủ Việt Nam hiếm hoi không vắng mặt tại ASEAN Cup, trước năm 2024 là AFF Cup, kể từ kỳ giải 2018. Trong khi đó, 10 cầu thủ lần đầu tiên dự giải có thủ môn Việt kiều gốc Slovakia Lê Giang Patrik, hậu vệ Phan Tuấn Tài, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Hoàng Hên, Ngọc Mỹ, tiền đạo Đình Bắc, Phạm Gia Hưng, Tài Lộc và Việt Cường.

Độ tuổi trung bình của Việt Nam là 27,3. Cầu thủ lớn tuổi nhất là Lê Giang Patrik - sinh ngày 8/9/1992. Trẻ nhất là trung vệ Đinh Quang Kiệt – sinh ngày 16/7/2007, đồng thời là cầu thủ cao nhất đội với 1,95m.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Đình Bắc (số 9) thi đấu trong trận đấu tập thắng CLB Hàn Quốc Gangwon FC 2-1 trên sân Munhak, Incheon, Hàn Quốc ngày 13/7/2026. Ảnh: VFF

Đoàn quân HLV Kim Sang-sik vừa có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2/7 đến 13/7. Đội tuyển có ba trận đấu tập, và mở màn thắng Siheung FC 6-0, thuộc K-League 3 tương đương hạng nhì của Việt Nam. Sau đó, đội cùng thắng 2-1 trước Yongqin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1). Hai Long dẫn đầu với ba bàn, xếp trên Xuân Son, Hoàng Hên (2), Việt Cường, Gia Hưng, Đình Bắc (1).

Đội tuyển còn một trận giao hữu gặp Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18/7. Đến ngày 21/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận gặp Timor Leste ở lượt ra quân bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Chonburi vào ngày 24/7.

Do không có sân đạt tiêu chuẩn, Timor Leste buộc phải thuê sân ở Thái Lan. Ở kỳ giải trước, đội tuyển này cũng thuê sân Hàng Đẫy ở Hà Nội làm sân nhà.

Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup và giữ thành tích toàn thắng trước Timor Leste. Sau đó, đội lần lượt gặp Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7, Indonesia (sân khách, 3/8) và Campuchia (sân nhà, 7/8).

Danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Lê Giang Patrik (Công an TPHCM)

Hậu vệ (10): Phan Tuấn Tài (Thể Công), Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Trương Tiến Anh (Ninh Bình), Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh (CAHN), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Đinh Quang Kiệt (HAGL)

Tiền vệ (8): Khuất Văn Khang (Thể Công), Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Ngọc Mỹ (Ninh Bình), Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải (CAHN),

Tiền đạo (5): Phạm Gia Hưng, Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP HCM).