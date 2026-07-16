Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam (16/7), Messi đã chạy 5,2 dặm (khoảng 8,37 km). Đây là quãng đường di chuyển nhiều nhất của chính anh ở một trận đấu tại World Cup 2026 kéo dài đúng 90 phút. Điều này cho thấy khao khát của anh và tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của Argentina.

Với màn trình diễn chói sáng trước các ngôi sao xứ sở sương mù, siêu sao 39 tuổi của Argentina đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 11 trận World Cup liên tiếp, chuỗi trận dài nhất lịch sử giải đấu kể từ năm 1966.

Messi lập kỳ tích sau khi giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Với hai pha kiến tạo thành bàn trong trận gặp Anh, Messi đã nâng tổng số đường kiến tạo của mình tại các kỳ World Cup lên con số 12. Điều đáng nói, 10 trong số 12 kiến tạo được thực hiện ở vòng knock-out. Đó là con số khiến giới cầu thủ và cả người hâm mộ đều thán phục. Kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1966, chưa một cầu thủ nào trên thế giới chạm tới cột mốc này.

Không chỉ vậy, hạ gục Anh, Messi còn lập thêm cột mốc chưa từng có trong lịch sử Argentina. Trên cương vị đội trưởng, anh trở thành cầu thủ đầu tiên dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào chơi 3 trận chung kết World Cup ở các năm: 2014, 2022 và 2026. Trong đó, năm 2014, Messi gục ngã trước cổng thiên đường; năm 2022 tại Qatar, người đội trưởng đã nâng chiếc cúp vàng danh giá và năm này, anh đang vô cùng quyết tâm cùng đồng đội bảo vệ chức vô địch ngay trên đất của CLB mà anh đang chơi bóng (Mỹ).

Màn ăn mừng của cổ động viên Argentina sau tiếng còi mãn cuộc.

Đối với đội tuyển Argentina, chiến thắng trước Anh đã giúp đội tuyển lần thứ 7 vào chung kết World Cup, chỉ kém Đức với 8 lần. Đồng thời, trận chung kết này cũng ghi nhận đội bóng Nam Mỹ lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng của kỳ World Cup, sau các năm 1986, 1990.

Trái lại với niềm vui của Messi và đồng đội, Harry Kane và các ngôi sao tuyển Anh tiếp tục nối dài nỗi thất vọng. Sau chiến thắng duy nhất tại bán kết World Cup năm 1966, “Tam sư” đã bị loại ở cả 3 lần gần nhất góp mặt tại vòng đấu này, vào các năm: 1990, 2018 và 2026.