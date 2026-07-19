Tuyển Anh đánh bại Pháp trong trận cầu 10 bàn thắng

Do chỉ là tranh hạng ba nên cả hai đội tuyển đều đã thay nhiều vị trí trong đội hình xuất phát. Bên phía ĐT Pháp, HLV Deschamps trong trận đấu cuối với đội bóng đã cất đi những Barcola, Upamecano, Kounde, Tchouameni, Kone và Dembele, trong khi ĐT Anh để Pickford, James, Stones, Anderson, Bellingham, Gordon và Kane...ngồi ngoài. Riêng Mainoo không được đăng ký thi đấu.

Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu bắt đầu rất gay cấn bởi hai đội thi đấu phóng khoáng. Ngay phút thứ 3 bàn thắng đã tới, Rice cắt đường chuyền của Doue ở giữa sân và anh đột phá trước khi đặt lòng từ cự ly 25m vào góc hiểm khiến Maignan không thể cản phá, đưa ĐT Anh dẫn trước 1-0. Đến phút 18, chính Rice đóng vai kiến tạo khi đá phạt góc cho Konsa lắc đầu vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.

Về phần mình, Pháp có cơ hội nhưng Cherki và Mbappe đều không thắng được Henderson. Trong khi đó ĐT Anh cho thấy hiệu quả ở các pha phản công và khoản tận dụng cơ hội. Đến phút 37, Saka đã ghi bàn thứ 3 cho ĐT Anh. Chưa hết, trong ngày thi đấu thăng hoa, Saka thậm chí có cú đúp ngay phút 45+1 khi sút bóng chạm Theo Hernandez đi vào lưới sau quả chọc khe của Eze.

Không chấp nhận trận chia tay ĐT Pháp mà thua đậm như vậy, Deschamps phản ứng bằng việc thay tới 4 người đầu hiệp 2. Nhờ như vậy, Pháp như bừng tỉnh sau giờ giải lao. Việc hàng thủ Anh phòng thủ hớ hênh tạo điều kiện để Mbappe và Barcola thoát xuống ghi bàn ở các phút 48 và 54. Đến phút 66, Mbappe đã có cú đúp sau pha bật tường nhanh với Olise. 3-4 cho Pháp và trong những phút sau đó, họ khiến cho Anh "đứng ngồi không yên" trước nguy cơ bị ngược dòng bất kỳ lúc nào.

Đến phút 85, Spence đột kích vòng cấm Pháp và bị Gusto phạm lỗi dẫn tới penalty cho Anh. Saka lập hat-trick với pha đánh lừa Maignan. Cho tới thời khắc này, tưởng như trận đấu đã an bài ở đó. Dù vậy Pháp vẫn rút ngắn 4-5 sau khi Dembele ghi bàn từ pha cắt bóng rồi kiến tạo của Upamecano ở phút 90+6. Tuy nhiên, ngay sau đó Bellingham đáp trả với pha solo để ấn định chiến thắng 6-4 cho Anh.