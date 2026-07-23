Timor Leste gọi 6 cầu thủ ở châu Âu đấu Việt Nam

Timor Leste đã triệu tập 26 cầu thủ, với 13 người thi đấu ở nước ngoài. Nổi bật nhất là tiền vệ Claudio Osorio, sinh năm 2002, đã chơi 6 trận cho Cobh Ramblers – đang đứng thứ 5 trong 10 đội tại giải hạng Nhất Cộng hòa Ireland 2026. Cựu tiền vệ Man Utd Roy Kean và cựu tiền vệ Man City Stephen Ireland từng chơi cho đội bóng này.

Osorio sinh tại Timor Leste trước khi chuyển đến Bắc Ireland năm 6 tuổi. Năm 2013, anh gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB Anh Reading, và từng được đôn lên đội một thi đấu tại giải hạng Nhất Anh trong ba mùa từ năm 2020 đến 2023, nhưng không được ra sân. Cũng trong năm 2023, Osorio được Reading cho Cobh Ramblers mượn. Khi hết mùa giải, anh về Timor Leste khoác áo Karketu Dili, rồi gia nhập Persipal Palu, trước khi trở lại Cộng hòa Ireland vào đầu năm 2026.

Tiền vệ Timor Leste Claudio Osorio (8) mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận thắng Brunei 3-1 ở lượt về play-off tranh suất vào vòng bảng ASEAN Cup 2026, trên sân Kuala Lumpur, Malaysia ngày 9/6/2026. Ảnh: FFTL

Tiền vệ công này từng thi đấu cho U15 và U16 Anh. Đến năm 2024, anh được triệu tập lên đội tuyển Timor Leste và đã chơi 16 trận.

Bên cạnh Osorio, Timor Leste có tiền đạo Oatnasio da Silva chơi cho Portadown ở giải vô địch quốc gia Bắc Ireland. Tiền đạo Zion Cruz, hậu vệ Joao Varudo, Eric Silva đang thi đấu ở Bồ Đào Nha, lần lượt thuộc biên chế đội hạng Năm Lusitano FCV, hạng Tư Sintrense và giải bán chuyên của LĐBĐ quận Setubal. Trong khi đó, tiền đạo Joao Rangel đang chơi cho CLB Anh Leiston ở giải hạng Bảy Southern Football League.

HLV người Bồ Đào Nha Ze Pedro còn lựa chọn 5 cầu thủ ở Australia. Nổi bật nhất là tiền vệ Tristan Arrarte của Western Sydney Wanderers, thuộc giải VĐQG A-League. Hậu vệ Jackson Fowler chơi cho Valentine ở hạng Ba, còn thủ thành Dylan Niski (Western City Rangers), hậu vệ Liam Farrugia (Manningham United) và Ryan Jom (Canterbury Bankstown) thuộc hạng Tư.

Trong khi đó, tiền đạo Joao Pedro chơi cho Kuching City ở giải VĐQG Malaysia và Zenivio thuộc Tanjong Pagar United tại giải VĐQG Singapore.

Nhiều cầu thủ Timor Leste mang dòng máu lai, khi khoảng 4% trong 1,4 triệu dân nước này đang sinh sống ở nước ngoài, chủ yếu tại Indonesia, Australia và Bồ Đào Nha. Timor Leste cũng trở thành đội tuyển ở ASEAN Cup 2026 có số lượng cầu thủ thi đấu ở nước ngoài chỉ xếp sau Philippines, với 14 người.

Sự thiếu vắng lớn nhất là trường hợp Gali Freitas. Tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi 6 bàn thắng và có 7 kiến tạo sau 32 trận cho Persebaya Surabaya tại giải VĐQG Indonesia 2025-2026. "Sự vắng mặt này gây nhiều thắc mắc sau một mùa giải không quá tệ. Tuy nhiên, cầu thủ được mệnh danh là "thần đồng vĩnh cửu" này lại thể hiện phong độ không ổn định mỗi khi được ra sân", báo Indonesia Bola cho hay.

Trước năm 2026, Timor Leste có bốn lần tham dự giải vô địch Đông Nam Á, nhưng đều dừng bước từ vòng bảng vào năm 2004, 2018, 2020 và 2024. Ở kỳ giải này, đội giành quyền tham dự nhờ hạ Brunei 6-1 sau hai lượt trận tại vòng play-off.

Do không có sân đạt tiêu chuẩn tại quê nhà, Timor Leste phải thuê sân Chonburi ở Thái Lan. Thầy trò HLV Ze Pedro sẽ đá trận mở màn bảng A gặp đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 24/7. "Zenivio cùng Oatnasio da Silva hứa hẹn là mối de dọa không nhỏ với hàng thủ Việt Nam, đội chỉ thủng lưới hai lần tại vòng bảng năm 2024", bài viết trên trang chủ ASEAN Cup có đoạn.

Ba trận còn lại tại bảng A của Timor Leste lần lượt gặp Singapore trên sân khách ngày 27/7, Indonesia (sân nhà, 31/7) và Campuchia (sân khách, 3/8).

Danh sách đội tuyển bóng đá Timor Leste Thủ môn (3): Dylan Niski (Western City Rangers), Alexandre Lima (Santa Cruz), Egidio Oliveira (Karketu Dili) Hậu vệ (7): Juvito Moniz (Santa Cruz), Jackson Fowler (Valentine), Eric Silva (Sesimbra), Joao Varudo (Sintrense), Ryan Harris Jom (Canterbury Bankstown), Anizo Correia Liam (AD San Antonio), Fernando Farrugia (Manningham United) Tiền vệ (5): Palomito Ribeiro (AD San Antonio), Natalino de Jesus (Karketu Dili), Claudio Osorio (Cobh Ramblers), Tristan Xavi Arrarte (Western Sydney Wanderers), Denilson Almeida (Coracao) Tiền đạo (11): Paulo Gusmao (Santa Cruz), Luis Figo, Olagar Xavier (AD San Antonio), Joao Pedro (Kuching City), Angenuku Viegas, Alexandro Bakhito (Karketu Dili), Joao Rangel (Leiston), Vabio Cannavaro (SLB Laulara), Zion Cruz (Lusitano FCV), Zenivio Mota (Tanjong Pagar United), Oatnasio da Silva (Portadown).