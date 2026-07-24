Bùng phát nghi vấn dàn xếp trận đấu tại World Cup 2026

Trận hòa 0-0 của Tây Ban Nha trước Cape Verde tại vòng bảng World Cup 2026 cũng nằm trong diện bị nghi ngờ.

Nhóm Copenhagen (Group of Copenhagen), mạng lưới quốc tế độc lập chuyên phát hiện, xử lý và ngăn chặn hành vi thao túng các cuộc thi thể thao, đã đưa ra 7 "cảnh báo vàng" sau quá trình giám sát toàn bộ 104 trận đấu tại World Cup 2026.

Báo cáo đầy đủ chưa được công bố, song bản tóm tắt kết luận đã được Hội đồng châu Âu đưa ra. Theo các nguồn tin được tiếp cận nội dung báo cáo, một số sự việc đáng chú ý bị đưa vào diện xem xét gồm:

- Chiếc thẻ đỏ của Themba Zwane ở phút 84 trận Nam Phi gặp Mexico.

- Những biến động cá cược liên quan đến trận Tây Ban Nha hòa Cape Verde 0-0.

- Tình huống VAR mất khoảng 3 phút rưỡi để từ chối bàn thắng của Ferran Torres trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Saudi Arabia.

Một trường hợp khác đặc biệt gây chú ý liên quan đến Folarin Balogun. Ngày 2/7, thị trường dự đoán xoay quanh khả năng tiền đạo tuyển Mỹ có thi đấu trước Bỉ hay không, đúng ngày Balogun nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội.

Điều đáng nói là đến ngày 5/7, Ủy ban Kỷ luật FIFA mới chính thức xác nhận Balogun được phép thi đấu sau khi án treo giò của anh được tạm đình chỉ. Theo báo cáo, không có thị trường tương tự nào được mở cho 14 cầu thủ khác nhận thẻ đỏ tại World Cup, và cũng không ai trong số họ được tạm đình chỉ án phạt.

Nhóm Copenhagen vì thế đã gửi yêu cầu chính thức tới FIFA, đề nghị giải thích bằng văn bản về trường hợp Balogun.

Những phát hiện này đáng chú ý bởi chỉ một ngày trước khi Nhóm Copenhagen công bố 7 cảnh báo, Lực lượng đặc nhiệm Liêm chính của FIFA lại tuyên bố không phát hiện "hoạt động cá cược đáng ngờ hoặc dấu hiệu thao túng trận đấu" liên quan đến bất kỳ trận đấu nào tại World Cup 2026.

Trường hợp Balogun phía tuyển Mỹ thoát thẻ đỏ và được ra sân trở lại đang bị hoài nghi.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa dấu hiệu bất thường và bằng chứng dàn xếp. "Cảnh báo vàng" chỉ là cấp độ thứ hai trong hệ thống 4 mức gồm xanh, vàng, cam và đỏ. Một trường hợp có thể bị gắn cảnh báo vàng khi xuất hiện nhiều chỉ dấu bất thường như biến động tỷ lệ cược khó giải thích, thông tin trên mạng xã hội hoặc dữ liệu từ các nguồn giám sát.

Chuyên gia Christian Kalb cảnh báo những biến động như vậy có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân hợp pháp. Chẳng hạn, các nền tảng dự đoán có thể sử dụng thị trường dự đoán để phòng ngừa rủi ro khi lượng tiền đặt vào một cửa quá lớn. Bởi vậy, dòng tiền bất thường tự thân chưa đủ để chứng minh có hành vi thao túng.

Quy mô cá cược khổng lồ tại World Cup 2026 càng khiến việc đánh giá trở nên phức tạp. Nhóm Copenhagen ước tính tổng số tiền được đặt cược trong suốt giải lên tới khoảng 240 tỷ USD, gần gấp đôi World Cup 2022 tại Qatar. Có 15 trận được đặt dưới chế độ giám sát tăng cường, đặc biệt ở lượt cuối vòng bảng, cùng 12 tranh cãi lớn được phân tích dưới góc độ rủi ro liêm chính.

World Cup 2026 cũng là lần đầu tiên Nhóm Copenhagen giám sát liên tục một số thị trường dự đoán. Đây được xem là thách thức mới bởi những nền tảng này có thể cho phép đặt tiền vào rất nhiều loại sự kiện, trong môi trường pháp lý khác nhau giữa các quốc gia và với những phương thức giao dịch đôi khi khó truy vết.

Hiện chưa có bằng chứng được công bố cho thấy bất kỳ trận đấu nào tại World Cup 2026 bị dàn xếp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa tuyên bố "không phát hiện dấu hiệu đáng ngờ" của FIFA và 7 cảnh báo do Nhóm Copenhagen đưa ra đặt ra những câu hỏi đáng chú ý về cách các cơ quan giám sát đánh giá rủi ro cá cược, đặc biệt khi những thị trường dự đoán mới đang phát triển với tốc độ chưa từng có.