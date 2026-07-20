Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch hơn 11 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2026, Đ.V.Q, 33 tuổi, trú xã Kim Thành, đã móc nối với P.V.L, 34 tuổi, trú xã Tiên Lãng, để lấy một tài khoản đại lý (Agent) phục vụ việc tổ chức cá độ bóng đá trên mạng.

Sau khi có tài khoản, Q trực tiếp quản lý hoặc giao cho N.V.C, 35 tuổi, trú xã Tiên Lãng, chia tách thành nhiều tài khoản thành viên (Member) cấp cho người chơi tham gia cá cược. Những người tham gia đánh bạc được xác định gồm N.Đ.C, 45 tuổi, N.Đ.V, 52 tuổi, cùng trú xã Kim Thành và D.V.Đ, 35 tuổi, trú xã Tiên Lãng. Riêng Q. cũng lập nhiều tài khoản để trực tiếp cá độ.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an.

Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi tỷ lệ cược, quy đổi điểm cá cược và thống nhất việc thanh toán, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nhằm che giấu hoạt động, đối phó với cơ quan chức năng.

Dữ liệu điện tử thu thập từ hệ thống thể hiện, từ tháng 5 đến ngày 19/6/2026, đường dây này đã thực hiện hơn 1.600 lượt cá cược với tổng số 233.510 điểm, tương ứng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc theo Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.