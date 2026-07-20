Khởi tố 2 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

(Baohatinh.vn) - Hai đối tượng trú xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 104 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Hoàng (sinh năm 2000) và Bùi Công Dũng (sinh năm 1992), cùng trú thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân về tội đánh bạc.
Trước đó, ngày 10/7/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thạch Xuân phát hiện Trần Đình Hoàng có hành vi tham gia cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026. Quá trình làm việc với lực lượng công an, Hoàng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.
Kết quả điều tra xác định, trong đêm 9/7 và rạng sáng 10/7/2026, Trần Đình Hoàng và Bùi Công Dũng đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với nhau, số tiền thắng, thua là 28 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ hai đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 104 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc. Đến ngày 18/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Hoàng và Bùi Công Dũng về cùng tội danh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, trong đó có cá độ bóng đá. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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