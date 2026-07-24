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SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực.

Theo Điều 34 của Nghị định này, người sử dụng giấy tờ có thông tin không chính xác hoặc giấy tờ của người khác để đăng ký thuê bao viễn thông sẽ bị xử phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với mỗi trường hợp nếu vi phạm từ 1 đến 10 thuê bao.

Mức phạt tăng theo số lượng thuê bao, cao nhất từ 30 đến 50 triệu đồng đối với trường hợp từ 501 thuê bao trở lên. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

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Từ ngày 1/7, tăng mức xử phạt đối với hành vi rao bán SIM đã kích hoạt sẵn (Ảnh minh họa).

Quy định đã được siết chặt, nhưng khảo sát của phóng viên cho thấy, thị trường SIM kích hoạt sẵn vẫn hoạt động rầm rộ trên không gian mạng.

Chỉ cần gõ các từ khóa như “SIM rác”, “SIM kích hoạt sẵn”, “SIM OTP”, “SIM số đẹp” trên các nền tảng mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt hội nhóm mua bán với số lượng thành viên từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn người. Tại đây, nhiều bài đăng công khai rao bán thuê bao kèm hình ảnh, danh sách số điện thoại và mức giá để người mua lựa chọn.

Không ít tài khoản còn đưa ra các lời mời chào như “bao nhận OTP”, “SIM chạy quảng cáo”, “không cần đăng ký thông tin”, “giao hàng toàn quốc”... Hoạt động này không chỉ diễn ra trên Facebook mà còn xuất hiện trên TikTok, Telegram và nhiều nền tảng khác với phương thức tương tự.

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Mua bán SIM kích hoạt sẵn vẫn diễn ra công khai trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Để kiểm chứng việc mua bán SIM kích hoạt sẵn vẫn diễn ra sau khi quy định mới có hiệu lực, phóng viên đã liên hệ đến số điện thoại 0568 191919 đăng tải công khai trong nhóm “Mua bán sim rác” trên Facebook. Sau khi giới thiệu thông tin, người này đề nghị chuyển sang trao đổi qua Zalo.

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Phóng viên liên hệ với người bán SIM trên mạng xã hội.

Tại đây, người bán thừa nhận đây là SIM rác, đã được kích hoạt sẵn, đồng thời cho biết, nếu bị mất hoặc hỏng thì người mua sẽ không thể làm lại do không đứng tên chính chủ.

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Cuộc trò chuyện của phóng viên và người bán SIM.

Không chỉ nguồn cung dồi dào, nhu cầu tìm mua sim kích hoạt sẵn cũng xuất hiện trên nhiều hội nhóm mạng xã hội.

Qua khảo sát, phóng viên ghi nhận một số tài khoản đăng tìm SIM có thể nhận mã OTP của các ứng dụng như Zalo, Telegram... hoặc sim đã được đăng ký thông tin thuê bao để phục vụ việc đăng ký tài khoản trực tuyến.

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Không khó để bắt gặp các bài đăng tìm mua SIM rác trên mạng xã hội.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh, SIM không chính chủ thường bị các đối tượng lợi dụng để đăng ký tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, phục vụ các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Việc dễ dàng tiếp cận sim đã kích hoạt sẵn khiến các đối tượng có thêm công cụ che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

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Một SIM điện thoại đã được kích hoạt sẵn.

Trước thực trạng SIM kích hoạt sẵn vẫn được rao bán trên không gian mạng, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn SIM điện thoại hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người khác dưới mọi hình thức.

Thượng úy Phạm Minh Hiếu, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), cho biết: “Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường rà soát, xử lý các trường hợp mua bán SIM rác, thông tin cá nhân trái phép, góp phần ngăn chặn việc lợi dụng SIM không chính chủ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật”.

Quy định đã được siết chặt, chế tài cũng nghiêm khắc hơn, nhưng thực tế cho thấy SIM kích hoạt sẵn vẫn được mua bán dễ dàng trên mạng xã hội. Khi nguồn SIM này còn tồn tại, nguy cơ bị lợi dụng để che giấu danh tính, phục vụ các hoạt động lừa đảo và vi phạm pháp luật vẫn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, doanh nghiệp viễn thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không mua bán, cho thuê, cho mượn SIM hoặc chia sẻ thông tin cá nhân cho người khác dưới mọi hình thức.

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Tags:

#sim không chính chủ #sim rác #mua bán sim #quản lý sim #viễn thông #bảo mật

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

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