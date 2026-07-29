Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ NN&MT và ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "Giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân.
Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Giả mạo trong công tác", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan (liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc), Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "Giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.
Đồng thời, can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.
Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.
Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thị Hà - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.
Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Mùa nắng nóng khiến nguy cơ cháy, nổ gia tăng, do đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân, chủ nhà trọ và chung cư mini tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn.
Hiện nay, tại nhiều cửa hàng và quán ăn, loa thông báo biến động số dư đã trở thành công cụ hỗ trợ xác nhận tiền chuyển khoản của khách hàng. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi đó lại đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026.
Sáng 17/7, Nguyễn Thị Diệu Thuý, giáo viên môn Ngữ văn - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.
Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Liên quan đến vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam cùng đồng phạm "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" xảy ra tại TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng.
Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.