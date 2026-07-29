Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ NN&MT và ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "Giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân.

hoang-trung-1785254657587.png
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Giả mạo trong công tác", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan (liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc), Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "Giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.

Đồng thời, can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

Các đối tượng từ trái qua phải: Nguyễn Thị Hà; Hoàng Trung; Bế Thị Thu Hiền; Nguyễn Quang Hiếu.
Các đối tượng từ trái qua phải: Nguyễn Thị Hà; Hoàng Trung; Bế Thị Thu Hiền; Nguyễn Quang Hiếu.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thị Hà - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

cand.vn
Link bài gốc Copy link
https://cand.vn/khoi-to-bat-tam-giam-thu-truong-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-hoang-trung-post818072.html

Tin liên quan

Tags:

#bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường #Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung #xuất khẩu sầu riêng #vụ án sầu riêng #ông Hoàng Trung

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!