Thống nhất trong triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (gọi tắt là luật) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026. Theo đó, luật gồm những điểm mới nổi bật như: phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy; thời gian cấp phiếu giảm từ 10 ngày (đối với trường hợp sinh sống, làm việc tại địa phương) đến 15 ngày (đối với trường hợp sinh sống, làm việc ngoại tỉnh) xuống còn 5 ngày; thông tin LLTP được cập nhật, hiển thị trên VNeID; người dưới 16 tuổi không thuộc đối tượng yêu cầu cấp LLTP...

Em Lê Yến Nhi vừa thực hiện cấp phiếu LLTP và được trả kết quả chỉ sau 3 ngày đề nghị (ảnh: nhân vật cung cấp).

Những điểm mới trong quá trình đề nghị cấp Phiếu LLTP đã cho thấy lợi ích vượt trội, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí với thao tác hoàn toàn trực tuyến. Sau gần 1 tháng luật có hiệu lực, nhiều tổ chức, cá nhân bày tỏ sự hài lòng khi được hưởng lợi từ quy định mới. Trong đó, rõ nét nhất là việc giảm thời gian cấp phiếu từ 10 - 15 ngày xuống còn 5 ngày.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội vào tháng 6/2026, em Lê Yến Nhi (SN 2005, thường trú tại phường Nam Hồng Lĩnh) tất bật chuẩn bị hồ sơ xin việc vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP Hà Nội). Ngoài sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp cao đẳng, căn cước công dân, giấy khám sức khoẻ... em còn làm thủ tục đề nghị cấp phiếu LLTP.

"Trong 15 phút, em đã nhập xong thông tin, nộp đề nghị cấp phiếu thành công và thực hiện thanh toán trực tuyến. Nếu trước đây, phải chờ đợi 15 ngày mới có kết quả (do đang ở ngoại tỉnh) thì nay, chỉ sau 3 ngày, em đã nhận được phiếu trả qua VNeID để kịp thời bổ sung hồ sơ xin việc đúng hạn", Yến Nhi chia sẻ.

Hiện nay, thông tin lý lịch tư pháp được tích hợp trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Với vai trò là đơn vị chủ trì, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về LLTP và dịch vụ công cấp phiếu LLTP, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ thống nhất, thông suốt, sớm đưa luật vào cuộc sống; góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thượng tá Kiều Thị Tuyết Nhung – Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu nghiệp vụ (Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh) cho biết: "Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật an ninh an toàn, kết nối liên thông dữ liệu, đảm bảo tuyệt đối "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Bên cạnh đó, chủ động phối hợp công an các đơn vị, các sở, ngành, địa phương trao đổi, xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến yêu cầu cấp phiếu LLTP và phục vụ làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu. Đặc biệt, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là những điểm mới nhằm giúp người dân kịp thời nắm bắt".

Từ đầu năm đến nay, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã cấp phiếu LLTP cho 29.674 trường hợp qua ứng dụng VNeID (tính riêng từ ngày 1/7/2026 đến nay đã cấp cho 3.113 trường hợp).

Cán bộ Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tích cực tuyên truyền cho người dân về những điểm mới của luật.

Ngoài Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm định danh điện tử mức 2 để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đại úy Lê Ngọc Hảo - Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) thông tin: "Việc tích hợp dữ liệu LLTP trên VNeID tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các TTHC có yêu cầu xác nhận tình trạng pháp lý. Trong quá trình kích hoạt, cài đặt VNeID, chúng tôi cũng đã hướng dẫn người dân quy trình đề nghị cấp phiếu theo các bước như: chọn TTHC, cấp phiếu LLTP, khai thông tin, xác nhận hồ sơ... Hiện nay, đơn vị thường xuyên đốc thúc, phối hợp với các đơn vị, địa phương hỗ trợ người dân tiếp cận, khai thác các nền tảng số; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả cấp phiếu LLTP trên VNeID".

Bên cạnh đó, việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa Công an tỉnh và các cơ quan: Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, THADS tỉnh được thực hiện chặt chẽ. Nhờ vậy, thời gian xác minh giải quyết các thủ tục đã được rút ngắn, hồ sơ cấp phiếu LLTP cơ bản được giải quyết đúng hạn; cơ sở dữ liệu LLTP được cập nhật thường xuyên, phục vụ tra cứu nhanh. Ông Bùi Văn Lam - Phó Chánh án TAND tỉnh cho hay: "Đơn vị đã rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa, cập nhật và cung cấp kịp thời cho Công an tỉnh thông tin về bản án, quyết định của Tòa án và các thông tin khác có liên quan theo đúng quy định. Từ đó, thông tin LLTP được cung cấp phục vụ điều tra, truy tố, xét xử ngày càng chính xác, đầy đủ".

Công an các đơn vị, địa phương tích cực hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng VNeID để thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử.

Thượng tá Hoàng Bá Khanh - Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) trao đổi: "Đơn vị đã chủ động bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn, ngắt quãng, ảnh hưởng đến chất lượng cấp phiếu LLTP; bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện liên tục, thông suốt, đúng hạn, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ; chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phiếu LLTP; nhất là bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, phòng sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, cập nhật, chuẩn hóa, đối chiếu thông tin nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng tốt yêu cầu của người dân”.