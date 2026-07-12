"Mùa hè số cùng VNeID" giúp người dân Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng số

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Công an xã Cẩm Duệ phối hợp với Đoàn thanh niên xã triển khai các điểm hỗ trợ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID tại các trường học trên địa bàn.

Tại xã Cẩm Duệ, Công an xã đã phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai các điểm hỗ trợ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID tại các trường học trên địa bàn. Học sinh, phụ huynh đã được hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng.

Đội thanh niên xung kích tình nguyện của xã và các tổ công tác các thôn cũng đã tập trung hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; cập nhật, kiểm tra thông tin cá nhân; hướng dẫn khai thác các tiện ích tích hợp trên ứng dụng như: sử dụng giấy tờ điện tử, tra cứu thông tin hành chính, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Diệp (31 tuổi, thôn Trần Phú) cho biết: “Tôi thấy việc sử dụng VNeID rất thuận tiện. Đặc biệt là các loại giấy tờ như: thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe... đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID, giúp chúng tôi giảm bớt việc mang bản giấy và thuận tiện khi thực hiện các thủ tục hành chính, đi khám, chữa bệnh”.

Đội thanh niên xung kích tình nguyện xã Cẩm Duệ hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2.

Chị Võ Thị Ánh – Bí thư Đoàn xã Cẩm Duệ cho hay: “Để triển khai chiến dịch, xã đã thành lập Đội thanh niên xung kích tình nguyện, gồm 30 người. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và các nội dung chuyển đổi số khác. Đến thời điểm này, chiến dịch đã hỗ trợ cho hơn 2.670 người trên địa bàn, đạt 90% mục tiêu đề ra. Điều đáng quý, thông qua chiến dịch, người dân đã được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng các nền tảng số, thấy rõ được ý nghĩa, lợi ích của việc chuyển đổi số, qua đó tạo sự đồng thuận, khích lệ họ tích cực tham gia xây dựng công dân số...”.

Công an xã Kỳ Thượng hướng dẫn khai thác các tiện ích tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tại xã Kỳ Thượng, do địa hình rộng, chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực cách xa trung tâm hành chính... do đó, Công an xã đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức chính trị - xã hội và ban cán sự các thôn, thành lập các tổ công tác hỗ trợ lưu động tại nhà văn hóa thôn, đồng thời “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Nhờ đó, chiến dịch đã thực sự được người dân tích cực hưởng ứng. Bà Tô Thị Nhung (56 tuổi, thôn Mỹ Tân) chia sẻ: “Chúng tôi không cần phải mất thời gian đi lại, mà được các anh công an, đoàn viên thanh niên đến tận nhà hướng dẫn tận tình. Các tiện ích trên VNeID đều rất thiết thực. Chẳng hạn như trước đây muốn xác nhận thông tin cư trú phải mất từ 1-2 ngày, nay nhờ thông qua ứng dụng VNeID, chỉ mất khoảng 7-10 phút để hoàn thành”.

Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” được người dân Kỳ Thượng đón nhận tích cực.



Thiếu tá Trần Khắc Ngọ - Trưởng Công an xã Kỳ Thượng thông tin: “Đến thời điểm này, đã có hơn 2.350 người dân trên địa bàn được hỗ trợ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và các nội dung chuyển đổi số khác; đạt 90% mục tiêu đề ra. Trong chiến dịch này, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả các tiện ích trên VNeID như: tích hợp giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; khai báo cư trú; sử dụng căn cước điện tử trong các giao dịch hành chính... và nhiều tiện ích thiết thực khác”.

Ngoài lực lượng chức năng, nhiều bạn trẻ ở Kỳ Thượng cũng đã tự nguyện hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày trên VNeID.

Thượng tá Phan Văn Hậu - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an Hà Tĩnh) cho biết: “Đến thời điểm này, chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” đã thu nhận được hơn 6.630 hồ sơ tài khoản định danh mức 1, mức 2. Trong đó, đã có hơn 70% hồ sơ được kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2. Chiến dịch được phát động từ ngày 1/6/2026 và sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2026, với mục tiêu phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện được thu nhận hồ sơ và hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2; 100% công dân có tài khoản an sinh xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe và thẻ BHYT được hướng dẫn tích hợp lên ứng dụng VNeID theo quy định…".

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng Công an Hà Tĩnh và chính quyền địa phương trong việc đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.