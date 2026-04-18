Hà Tĩnh tăng tốc cấp định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi

Công an xã Gia Hanh làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi.

Tranh thủ đưa con gái đến trụ sở Công an xã Gia Hanh vào ngày cuối tuần để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, chị Hoàng Thị Hoa (SN 1980, trú thôn Thạch Tĩnh, xã Gia Hanh) khá bất ngờ vì thủ tục diễn ra khá nhanh, gọn. Chị Hoa chia sẻ: “Do đã chuẩn bị đầy đủ: thẻ căn cước của bố/mẹ, thẻ căn cước, thẻ BHYT của con trước khi đi, lại được các chú công an hỗ trợ, hướng dẫn tích hợp thông tin nên mọi thủ tục diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng. Chỉ chưa đầy 10 phút, con gái tôi sinh năm 2015 đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức 2... ”.

Trên địa bàn xã Gia Hanh hiện có 4.219 công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Đại uý Nguyễn Trung Thông - Trưởng Công an xã Gia Hanh cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các trường học thông báo tới phụ huynh, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội về các giấy tờ cần thiết. Cùng đó, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ làm việc cả ngày nghỉ. Đến nay, Công an xã đã cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho 1.337/4.219 em, đạt 31,69%”.

Đông đảo người dân đến Công an xã Phúc Trạch làm thủ tục cấp định danh điện tử mức 2 cho các em trong độ tuổi.

Tại xã Phúc Trạch, số em có độ tuổi từ 6 đến dưới 14 tuổi là 2.910. Để hoàn thành việc cấp định danh điện tử mức 2 cho các em, Công an xã đã tổ chức thu nhận hồ sơ liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện một cách bài bản, khoa học, từ kiểm tra thông tin, đối chiếu giấy tờ đến thu nhận sinh trắc học, chụp ảnh chân dung...

“Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm nhanh gọn, chính xác, dữ liệu luôn đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 1.000/2.910 em (đạt tỉ lệ trên 30%)...”, Đại uý Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phúc Trạch cho biết.

Cán bộ Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước (thuộc PC06 - Công an tỉnh) hỗ trợ chị Bùi Thị Huệ đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia bằng VNeID.

Trong đợt cao điểm triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, đối với trường hợp trẻ em chưa có thẻ căn cước, người dân có thể đến 12 đơn vị công an cấp xã gồm: phường Thành Sen, phường Sông Trí, phường Nam Hồng Lĩnh, xã Thạch Hà, xã Can Lộc, xã Tiên Điền, xã Cẩm Xuyên, xã Hương Khê, xã Kỳ Anh, xã Đức Thọ, xã Hương Sơn, xã Vũ Quang hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an tỉnh) để làm thủ tục cấp thẻ căn cước đồng thời với cấp tài khoản định danh điện tử. Do đó, tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, lượng người đến giao dịch luôn khá đông, không khí làm việc khẩn trương, liên tục.

Đưa 3 con đến làm thẻ căn cước, định danh điện tử mức 2, chị Bùi Thị Huệ ở thôn Xuân Triều (xã Lộc Hà) cho hay: "Con trai lớn nhà tôi đã 14 tuổi, cháu gái thứ 2 đã 13 tuổi, còn đứa út 7 tuổi, cả 3 đều chưa làm thẻ căn cước. Vì vậy, lần này tôi phải dẫn các cháu lên đây từ sáng sớm để làm thủ tục. Dù là ngày cuối tuần, lượng người khá đông nhưng các cán bộ công an luôn niềm nở, hướng dẫn tận tình nên thời gian chờ đợi bớt căng thẳng".

Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước (thuộc PC06 – Công an tỉnh) làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em.

Trung tá Phan Văn Hậu - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước (thuộc PC06 – Công an tỉnh) cho biết: “Nhiều bố, mẹ kiến thức về công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế, thao tác chậm, vì vậy đơn vị đã tăng cường cán bộ hỗ trợ trực tiếp tại các điểm tiếp nhận...”.

Cũng theo Trung tá Phan Văn Hậu, toàn tỉnh có 234.126 công dân trong độ tuổi từ 6 đến dưới 14 tuổi. Tính từ ngày 8/4/2026 đến nay, Công an tỉnh đã cấp mới 345 thẻ căn cước và 41.335 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho các em.

Việc cấp định danh điện tử mức độ 2 cho các em giúp xác thực danh tính trên hệ thống dữ liệu quốc gia, giảm thiểu giấy tờ trong các thủ tục như: đăng ký nhập học, chuyển trường, khám chữa bệnh hay các giao dịch hành chính khác. Đồng thời, cho phép tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng: thẻ BHYT, thông tin cư trú và các giấy tờ liên quan khác, đặc biệt là tích hợp học bạ số, bằng cấp, chứng chỉ số trên ứng dụng VNeID. Phụ huynh có thể quản lý thông tin của con thuận tiện, nhanh chóng hơn. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng, giúp các em dễ dàng hòa nhập với môi trường số khi trưởng thành.

Việc cấp định danh điện tử mức 2 cho các em 6 tuổi đến dưới 14 tuổi là bước chuẩn bị quan trọng, giúp các em dễ dàng hòa nhập với môi trường số khi trưởng thành.

Với những lợi ích thiết thực nêu trên, thời gian tới, Công an Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến hết ngày 8/5/2026 cơ bản hoàn thành cấp định danh điện tử mức 2 cho các em trong độ tuổi.

Thượng tá Nguyễn Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) nhấn mạnh: "Lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục rà soát, lập danh sách học sinh từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi chưa được cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử; phân công cán bộ, giáo viên chủ động có phương án đưa các cháu đến địa điểm thu nhận hồ sơ gần nhất. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền trong học sinh, phụ huynh về ý nghĩa, lợi ích của thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử để tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, làm việc cả ngày nghỉ, ngoài giờ để bảo đảm hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra".