Bắt giam nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Trước đó, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại Ban Tổ chức tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Võ Chí Công.

Từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tổ chức công bố các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại Ban Tổ chức tỉnh uỷ Sóc Trăng (trước sáp nhập).

Theo đó, 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Võ Chí Công (SN 1979), nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; Nguyễn Thái Đăng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ); Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ; Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là công chức tại Ban xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ.

Các bị can tại cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Trong giai đoạn 2021-2023, các bị can trên đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu theo quy định tại Quy định 113-QĐ/TU ngày 06/01/2021 để chi trái quy định sau đó lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/7/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: ông Võ Chí Công, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Võ Chí Công do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Tại Hội nghị lần thứ 12 ngày 18/7/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với ông Võ Chí Công.