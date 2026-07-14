Công an giải thích việc người thân đến nhà ở qua đêm phải khai báo lưu trú

Thông tin được Đại tá Ngô Như Cường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) ngày 14/7 cho biết trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Theo Đại tá Cường, quy định mới về thông báo lưu trú tập trung vào việc mở rộng các trường hợp, làm rõ trách nhiệm, phương thức thực hiện. Ngoài hộ gia đình, cơ sở lưu trú, khám chữa bệnh thì chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện cũng phải thông báo khi có người lưu trú qua đêm trên phương tiện. Trường hợp chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt thì người đến lưu trú phải tự thông báo.

Nội dung thông báo gồm các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú. Việc thông báo phải thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người đến sau 23 giờ thì phải thông báo trước 8h ngày hôm sau.

Thời gian lưu trú không quá 30 ngày. Người dân có thể thông báo qua điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú. "Vì vậy, người dân không bắt buộc phải trực tiếp đến trụ sở công an", Đại tá Cường nói.

Mục đích của quy định mới là bảo đảm thông tin nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý cư trú. Qua đó còn nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và hoạch định chính sách dân sinh.

"Về cơ bản, quy định này không gây phiền hà cho người dân vì thủ tục đơn giản, không thu lệ phí, có nhiều hình thức thực hiện và chủ yếu khai thác thông tin điện tử qua VNeID", vị Cục phó lý giải.

Công an kiểm tra lưu trú trên địa bàn. Ảnh: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội

Trước đó, tại khoản 9 điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật về an ninh, trật có hiệu lực từ 1/7, nếu có người đến nhà lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình phải có trách nhiệm thông báo việc này với cơ quan đăng ký cư trú. Như vậy, có nghĩa là hiện nay, người thân, bạn bè, người yêu hoặc bất kỳ một ai khác đến nhà mình ở qua đêm đều phải khai báo lưu trú.

Đây là một điểm mới trong khi mà điều 30 Luật Cư trú 2020 chỉ quy định "khi có người đến lưu trú sẽ phải thông báo" mà không nêu cụ thể về "lưu trú qua đêm".

Người dân chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản khi đăng ký cư trú

Quy định mới cũng cấm cán bộ không được yêu cầu công dân nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc VNeID. Trường hợp thông tin, giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được kết nối, chia sẻ, khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hoặc VNeID thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp hoặc xuất trình lại.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi họ phản ánh trực tiếp hoặc qua điện thoại, hòm thư góp ý, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử, VNeID và phương tiện thông tin đại chúng.