Nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Sáng 9/7, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị "Nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại tỉnh Hà Tĩnh". Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp); lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh: Việc nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật thuế không chỉ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hạn chế các rủi ro pháp lý, giảm thiểu vi phạm mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp chủ động cập nhật các quy định pháp luật mới, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác kế toán, quản trị tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế, qua đó nâng cao năng lực quản trị, tăng tính minh bạch và sức cạnh tranh trên thị trường.

Ông Trần Minh Sơn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế nhấn mạnh vai trò của công tác hỗ trợ pháp lý trong bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Các tham luận làm rõ vai trò của công tác hỗ trợ pháp lý trong bảo đảm tuân thủ pháp luật thuế; nâng cao năng lực chấp hành pháp luật thuế trong bối cảnh phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới phương thức hỗ trợ người nộp thuế theo hướng chuyển từ quản lý sang đồng hành, gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Các chuyên gia cũng phân tích những điểm mới trong chính sách và pháp luật thuế, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, lưu trữ chứng từ và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đồng thời, giải đáp nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện pháp luật thuế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Trần Thị Kiều Oanh trình bày tham luận nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong bối cảnh phát triển kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng giới thiệu các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; thông tin về Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật thuế của cộng đồng doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh; tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.