5 người tử vong sau vụ ngạt khí ở trại chăn nuôi

Khoảng 17h30 ngày 18/7, anh Bùi Văn Vệ, công nhân Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, trong lúc sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân của trang trại đã rơi xuống hố, có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng nhiều công nhân khác lần lượt xuống ứng cứu. Tuy nhiên, những người tham gia cứu nạn cũng xuất hiện dấu hiệu ngạt khí, khiến tổng cộng 7 công nhân gặp nạn theo kiểu dây chuyền.

Hiện trường vụ tai nạn lao động chiều 18/7 ở xã Thạch Quảng. Ảnh: Lam Sơn

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Đến rạng sáng 19/7, ba người tử vong gồm anh Bùi Văn Vệ, Trương Văn Lâm và Bùi Văn Tuyên. Trưa cùng ngày, anh Trần Đình Công và Nguyễn Văn Thiết không qua khỏi. Hai người còn lại tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ông Trần Xuân Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, cho biết đây là sự cố đáng tiếc. Doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, đồng thời hỗ trợ điều trị các nạn nhân bị thương và lo hậu sự cho những người tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng nhận định đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu xử lý chất thải của trang trại chăn nuôi. Nguyên nhân cụ thể, các yếu tố nguy hiểm tại hiện trường cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đang được làm rõ.

Chính quyền xã đã yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, rào chắn hiện trường, đặt biển cảnh báo, bảo quản hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả và bảo đảm quyền lợi cho các nạn nhân cùng gia đình.

Trại lợn của Công ty Dabaco nằm trong thung lũng núi ở xã Thạch Quảng. Ảnh: Lê Hoàng

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa là đơn vị thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, chủ đầu tư dự án nuôi lợn giống và lợn thương phẩm tại xã Thạch Quảng. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021 với tổng vốn 773 tỷ đồng, quy mô hơn 50 ha, gồm 5.600 lợn nái và hơn 158.000 lợn thịt mỗi năm; doanh nghiệp bắt đầu đưa lợn vào chăn nuôi từ tháng 10/2022.