Khởi tố 2 giáo viên liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026.
Ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực (SN 1979) và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), đều là giáo viên Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị vì liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.
Các đối tượng bị khởi tố vì đã có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Như trước đó Báo CAND đã đưa tin, ngày 10/7, xuất hiện trang mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo nội dung bài đăng, người phản ánh cho rằng, tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, trong đó có "con trai của thầy hiệu trưởng". Nội dung bài đăng đã thu hút nhiều lượt người đọc và chia sẻ.
Ngay sau khi xuất hiện nội dung trên mạng xã hội, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Đồng thời, tổ chức họp khẩn và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị xác minh nội dung trên mạng xã hội phản ánh.
Liên quan đến vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam cùng đồng phạm "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" xảy ra tại TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng.
Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Giỏi chuyên môn, vững bản lĩnh chính trị, Viện trưởng Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh Lê Anh Tuấn luôn giải quyết công việc công bằng, khách quan, tôn trọng sự thật và kiên định mục tiêu bảo vệ công lý, lẽ phải.
Theo thống kê của Cục CSGT, trong 6 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 7.773 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người, bị thương 4.486 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 1.641 vụ (17,4%), giảm 445 người chết (8,4%) và giảm 1.745 người bị thương (28%).
Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tuy nhiên người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, tuân thủ các quy định an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.