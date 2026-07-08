Đề xuất không lập biên bản một số hành vi vi phạm hành chính

(Baohatinh.vn) - Theo cơ quan chức năng, việc lập biên bản vi phạm hành chính trong một số hành vi vi phạm có đầy đủ căn cứ, dữ liệu để ra quyết định xử phạt là không cần thiết trong quy trình xử phạt.
Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) để lấy ý kiến Nhân dân.
Trong đó, tại điểm d khoản 1 Điều 44 dự thảo Luật đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với các hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.
Theo cơ quan chức năng, đề xuất này xuất phát từ các lý do:
Ngày 14/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 151/NQ-CP về việc thông qua chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính có nội dung về rà soát, cắt giảm những thủ tục không cần thiết trong quy trình xử phạt, gây mất thời gian, công sức, phát sinh thêm chi phí cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quy trình xử phạt vi phạm hành chính.
Cùng với đó, hiện nay, các hành vi vi phạm hành chính được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (như cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới; phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở; hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, điều hành giao thông…) đã có đầy đủ căn cứ, dữ liệu để ra quyết định xử phạt.
Như vậy, trường hợp này không cần thiết phải lập biên bản vi phạm hành chính để rút ngắn quy trình, thời gian xử phạt và vẫn bảo đảm tính chính xác, khách quan.
Việc lập biên bản vi phạm hành chính trong các trường hợp này làm tăng thủ tục xử phạt không cần thiết, kéo dài thời gian xử lý, phát sinh chi phí và chưa phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, trong hoạt động quản lý nhà nước.
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