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Khởi tố thêm 3 bị can liên quan cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng"

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Liên quan đến vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam cùng đồng phạm "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" xảy ra tại TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng.

Quá trình mở rộng vụ án, ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Thuý Hằng (SN 1976; trú tại BT2A-4, làng Việt kiều Châu Âu, khu đô thị Mộ Lao, phường Hà Đông), Giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn; Đào Bá Đoàn (SN 1971; trú tại số 246, HH3 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt), Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn; Nguyễn Văn Yên (SN 1962; trú tại căn hộ 809 khu nhà ở cao tầng CT14A2, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, TP Hà Nội), Trưởng ban Biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Đối tượng Nguyễn Thuý Hằng.
Đối tượng Nguyễn Thuý Hằng.

Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử, các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Đối tượng Đào Bá Đoàn.
Đối tượng Đào Bá Đoàn.
Đối tượng Nguyễn Văn Yên.
Đối tượng Nguyễn Văn Yên.

Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, vào ngày 2/7 và ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thành Nam (SN 1961; trú tại số 40, ngõ 12, Đào Tấn, phường Giảng Võ) và Trần Việt Anh (SN 1993; trú tại số 6, ngõ 186, đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử, các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội lấy lời khai của Nguyễn Thành Nam.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội lấy lời khai của Nguyễn Thành Nam.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội lấy lời khai của Trần Việt Anh.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội lấy lời khai của Trần Việt Anh.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

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Tags:

#Chuyện với Thanh #xuyên tạc lịch sử #Nguyễn Thành Nam #chống phá Nhà nước

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