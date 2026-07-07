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Pháp luật

Bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam liên quan đến cuốn Chuyện với Thanh

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Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh.

Tối 7/7, bản tin Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật.

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Nguyễn Thành Nam tác giả cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh cũng khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Đối tượng Trần Việt Anh. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 15/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.

Theo quyết định xử phạt, cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; đồng thời sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách.

Trước đó, ngày 4/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ số sách trên thị trường; đồng thời có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.

Việc xử lý nghiêm vụ việc thể hiện quyết tâm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động xuất bản; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, nhà xuất bản và đội ngũ làm công tác xuất bản; góp phần nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản.

vietnamnet.vn
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Tags:

#Bắt Nguyễn Thành Nam #Chuyện với Thanh #Lời kể mới về ánh sáng

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

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