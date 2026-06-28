Răn đe 135 trường hợp liên quan đến các trang mạng phản động

Nhiều đối tượng tương tác, chia sẻ, bình luận sai sự thật, xuyên tạc trên các trang mạng phản động vừa bị làm rõ, răn đe.
Ngày 28.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã, phường trên địa bàn vừa đồng loạt mời làm việc, răn đe, giáo dục đối với 135 trường hợp có hành vi vi phạm khi sử dụng Facebook tương tác, bình luận các nội dung tiêu cực, xuyên tạc trên các trang mạng phản động: “thoibao-de”, “Lê Trung Khoa”, “Nguyễn Văn Đài”.
Qua làm việc, phần lớn các trường hợp đã thừa nhận hành vi tương tác, bình luận đối với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật.
Kết quả xác minh cho thấy, đa số các trường hợp vi phạm chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng nên đã vô tình tiếp tay lan truyền các thông tin xấu độc.
Đáng chú ý, các trang mạng mà các cá nhân này tham gia tương tác đều do các đối tượng phản động quản lý, điều hành, trong đó có Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là những đối tượng đã bị cơ quan tố tụng Việt Nam xử lý về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.
Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan, các trường hợp vi phạm đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình; tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, nội dung vi phạm; rời khỏi các hội nhóm, trang mạng phản động và ký cam kết không tái phạm.
Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý những trường hợp còn lại theo đúng quy định của pháp luật. Đây là việc làm thể hiện quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.
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